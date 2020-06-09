Зміни Податкового кодексу в частині підвищення ренти на руду необхідно доопрацювати, - ЕВА

На думку асоціації, в нинішніх умовах кризи влада має шукати можливості підтримати бізнес.

До закону про внесення змін до Податкового кодексу необхідно внести корективи, зокрема щодо підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди.

Про це заявила заступниця директора з представництва інтересів компаній-членів Європейської бізнес асоціації Світлана Михайлівська, передає РБК-Україна.

За її словами, робоча група з підготовки правок до закону про внесення змін у Податковий кодекс (законопроєкт 1210) готує кілька пропозицій щодо коригування документа, зокрема щодо рентної плати.

"Норми, потребують суттєвого уточнення. Мова йде про правила з "ділової цілі", про підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби для електричного нагрівання, ренти, деякі зміни в правила трансфертного ціноутворення та про встановлення обтяжливих змін в правила щодо вирахування відсотків", - сказала Михайлівська.

На її думку, в нинішніх умовах кризи влада має шукати можливості підтримати бізнес та знизити податковий тиск на нього, а не підвищувати його.

"У нинішній ситуації потрібно не тільки не підвищувати податкове навантаження, але і розглядати можливість і варіанти його зниження", - підкреслила Михайлівська.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко повідомив, що підписаний президентом закон про зміни до Податкового кодексу зараз обговорюється з метою його коректування.

Нагадаємо, закон про внесення змін у Податковий кодекс України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроєкт №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

У Федерації роботодавців України у зверненні до президента Володимира Зеленського підкреслювали, що введення в дію цього закону вдарить по українських металургах і призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках.

Крім того, компанія ArcelorMittal закликала депутатів відстрочити на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачене змінами до Податкового кодексу (законопроєкт №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати зараз призведе до втрати ринків збуту та джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів у державний і місцеві бюджети, а також погіршення стану економіки.