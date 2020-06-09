Обвинувачення в суді щодо MH17: У липні 2014 року українські "Буки" не стріляли
"Буки", які перебувають на озброєнні ЗСУ, не стріляли в липні 2014 року, а отже не могли збити малайзійський рейс MH17 на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням журналіста з ніком Children of Soros #NotOurTsar, який публікує текстову трансляцію судового процесу у справі МН17.
"Обвинувачення зазначило, що українці надали їм дані про запуски своїх "Буків", за цими даними, в липні 14 року українські "Буки" не стріляли", - сказано в повідомленні.
Крім того прокурори заявили про спроби знайти докази про наявність українських "Буків" у можливій зоні точок запуску 17 липня 2014 року, і таких виявлено не було.
Обвинувачення також уточнило, що українська влада надала інформацію про позиції всіх своїх "Буків". Дані голландської військової розвідки збіглися з цими даними (крім одного "Бука", який був далеко від MH17), зазначили прокурори.
Нагадаємо, в нідерландському суді обвинувачення продовжує презентацію розслідування у справі МН17.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.
Будь ласка, зачекайте...
слідство вже знає, що бук був з рашки.
Справа в тому, що всі ті докази за допомогою фото з інтернету дуже сумнівні. І в слідства може ще виникнути ряд питань.
Наприклад - чому українські сили радіоелектронної боротьби не запеленгували РЛС цієї пускової установки?
Може звичайно є і такі. Час покаже.
Источник: https://censor.net/n3162561
"Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост".Источник: https://censor.net/n3162561
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Children of Soros #NotOurTsar
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·https://twitter.com/Mortis_Banned/status/1270355590255194112 1m
Обвинение: обратный маршрут также был реконструирован по телекоммуникационным данным, показаниям свидетелей и видеоматериалам. Одним из свидетелей был сепаратист S21, которому приказали перевезти Бук из Снежного в Дебальцево.
ООН и ЕС - «обеспокоены».
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
Верховным Главнокомандующим в этой «стране» 17 июля 2014 года был православный адепт из РПЦ мп Игаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков») - профессиональный убийца и «Герой России».
Он же является и автором первого Указа, который распространили в виде листовок в оккупированных российскими православными вооруженными силами украинских городах Славянске и Краматорске.
В этом «документе» незваный гость Украины назначает себя Верховным Главнокомандующим «Донецкой народной республики» и переподчиняет себе (берет на финансовое обеспечение) все постоянно дислоцированные на территории государства «ДЫНЫРЫ» украинские воинские формирования вместе с их генералами, органы безопасности, милицию, таможню, пограничные службы, прокуратуру, а также другие военизированные структуры, о существовании которых в момент написания «Указа, ему еще не успели доложить.
«Всем украинским командирам, - говорится в Указе, - отныне предписывается выполнять только приказы москвича Игаля Всеволодовича и команды из Кремля.
Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДЫНЫРЫ» и подлежат физическому уничтожению».
Этот «Указ» не был исполнен, поскольку ВСУ вытеснили «Верховного Главнокомандующего» и его «армию» из подвала СБУ в Славянске и ему пришлось обустраивать новую Штаб-квартиру оккупационных войск РФ в Донецке.