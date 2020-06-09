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Обвинувачення в суді щодо MH17: У липні 2014 року українські "Буки" не стріляли

Обвинувачення в суді щодо MH17: У липні 2014 року українські

"Буки", які перебувають на озброєнні ЗСУ, не стріляли в липні 2014 року, а отже не могли збити малайзійський рейс MH17 на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням журналіста з ніком Children of Soros #NotOurTsar, який публікує текстову трансляцію судового процесу у справі МН17.

"Обвинувачення зазначило, що українці надали їм дані про запуски своїх "Буків", за цими даними, в липні 14 року українські "Буки" не стріляли", - сказано в повідомленні.

Крім того прокурори заявили про спроби знайти докази про наявність українських "Буків" у можливій зоні точок запуску 17 липня 2014 року, і таких виявлено не було.

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Обвинувачення також уточнило, що українська влада надала інформацію про позиції всіх своїх "Буків". Дані голландської військової розвідки збіглися з цими даними (крім одного "Бука", який був далеко від MH17), зазначили прокурори.

Обвинувачення в суді щодо MH17: У липні 2014 року українські Буки не стріляли 01
Обвинувачення в суді щодо MH17: У липні 2014 року українські Буки не стріляли 02

Нагадаємо, в нідерландському суді обвинувачення продовжує презентацію розслідування у справі МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.
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Топ коментарі
+8
навіщо ?
слідство вже знає, що бук був з рашки.
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09.06.2020 16:22
+4
А по каким таким воздушным целям украинские военные могли Буками пулять? Конечно не совершали пусков - экономить надо, ждать когда кацапы поближе подлетят...
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09.06.2020 16:13
+4
і хто їх публікував?такі кацапо-троллі як ти?
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09.06.2020 16:36
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Не завадило б ще мати підтвердження що пускові установки українських "БУКів" не попадали в полон до ЛДНРівців.
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09.06.2020 16:11 Відповісти
навіщо ?
слідство вже знає, що бук був з рашки.
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09.06.2020 16:22 Відповісти
Зайвим це не було б.
Справа в тому, що всі ті докази за допомогою фото з інтернету дуже сумнівні. І в слідства може ще виникнути ряд питань.
Наприклад - чому українські сили радіоелектронної боротьби не запеленгували РЛС цієї пускової установки?
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09.06.2020 16:38 Відповісти
а вони були ці сили? в липні 2014 року? в армії тоді було кілька тисяч чоловік
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09.06.2020 16:44 Відповісти
Есть процесуальные нормы следствия, рассматриваются все возможные варианты.
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09.06.2020 17:32 Відповісти
Є дані по всіх Буках. Суду та слідству матеріали передані, перевірені слідчою групою, яка підтвердила правдивість інформації, переданою українською стороною.
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09.06.2020 16:38 Відповісти
В статті сказано про дані стосовно активності українських "БУКів". А я кажу стосовно наявності.
Може звичайно є і такі. Час покаже.
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09.06.2020 16:40 Відповісти
Україна не ховає свої Буки інакше різні петушарії вже про це прокукурікали.
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09.06.2020 16:48 Відповісти
Обвинение в суде по MH17: В июле 2014 года украинские "Буки" не стреляли - Цензор.НЕТ 9915
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09.06.2020 16:11 Відповісти
А по каким таким воздушным целям украинские военные могли Буками пулять? Конечно не совершали пусков - экономить надо, ждать когда кацапы поближе подлетят...
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09.06.2020 16:13 Відповісти
Була публікація що "БУКи" використовували для боротьби з дронами.
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09.06.2020 16:33 Відповісти
і хто їх публікував?такі кацапо-троллі як ти?
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09.06.2020 16:36 Відповісти
Ти не повіриш....
Источник: https://censor.net/n3162561
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09.06.2020 19:34 Відповісти
БУКами по дронам? там ракета бiльша за дрон.
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09.06.2020 17:21 Відповісти
А як тобі це???


"Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА "Орлан" и "Форпост".Источник: https://censor.net/n3162561
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09.06.2020 19:33 Відповісти
Угумс, ТЯО по впопучленцам тоже, да?
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09.06.2020 18:54 Відповісти
ТАКИЕ ДОЛГИЕ СЛЕДСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРИВЯЗАТЬ К РАСЧЕТАМ ПО КРЕДИТАМ МВФ !)
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09.06.2020 16:14 Відповісти
Ракета ЗРК "БУК" была современной, произведенной в России и никогда в Украину не поставлялась.
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09.06.2020 16:16 Відповісти
Пичот, лапоть?
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09.06.2020 18:54 Відповісти
А БУКИ БЬЮТ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ?
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09.06.2020 16:57 Відповісти
Нет.
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09.06.2020 22:01 Відповісти
В Твітері онлайн скріни викладає хлопець,там вже досліджують маршрут Бука до росіянії,після збиття МН17.

https://twitter.com/Mortis_Banned
https://twitter.com/Mortis_Banned

Children of Soros #NotOurTsar

@Mortis_Banned

·https://twitter.com/Mortis_Banned/status/1270355590255194112 1m

Обвинение: обратный маршрут также был реконструирован по телекоммуникационным данным, показаниям свидетелей и видеоматериалам. Одним из свидетелей был сепаратист S21, которому приказали перевезти Бук из Снежного в Дебальцево.
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09.06.2020 17:05 Відповісти
Тяжело быть - "глупым и зомбированным"? Не отчаивайтесь - вы просто идиот.
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09.06.2020 18:56 Відповісти
Почти шесть лет назад, российские «Этонемы», убили в небе над украинским городом Торезом 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
ООН и ЕС - «обеспокоены».
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
Верховным Главнокомандующим в этой «стране» 17 июля 2014 года был православный адепт из РПЦ мп Игаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков») - профессиональный убийца и «Герой России».
Он же является и автором первого Указа, который распространили в виде листовок в оккупированных российскими православными вооруженными силами украинских городах Славянске и Краматорске.
В этом «документе» незваный гость Украины назначает себя Верховным Главнокомандующим «Донецкой народной республики» и переподчиняет себе (берет на финансовое обеспечение) все постоянно дислоцированные на территории государства «ДЫНЫРЫ» украинские воинские формирования вместе с их генералами, органы безопасности, милицию, таможню, пограничные службы, прокуратуру, а также другие военизированные структуры, о существовании которых в момент написания «Указа, ему еще не успели доложить.
«Всем украинским командирам, - говорится в Указе, - отныне предписывается выполнять только приказы москвича Игаля Всеволодовича и команды из Кремля.
Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДЫНЫРЫ» и подлежат физическому уничтожению».
Этот «Указ» не был исполнен, поскольку ВСУ вытеснили «Верховного Главнокомандующего» и его «армию» из подвала СБУ в Славянске и ему пришлось обустраивать новую Штаб-квартиру оккупационных войск РФ в Донецке.
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09.06.2020 18:48 Відповісти
Ну и что? Три отставника и хохол. Хотели защитить народ Данбаса...
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09.06.2020 18:37 Відповісти
Ничего, просто яйки дверьми зажмут. Ну и - "полезные санкции"
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09.06.2020 18:58 Відповісти
кому зажмут? Отставникам?
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09.06.2020 19:55 Відповісти
Отставникам? Держали личные дела в руках? Вы ценный кадр для СБУ
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09.06.2020 20:14 Відповісти
А ты уверен что не отставники? Ты держал документы в руках?
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09.06.2020 21:14 Відповісти
Отставники участвует в войне с гораздо меньшей вероятностью чем действующие военные. Значит тот кто утверждает про отставников - сдолюен обладать большими данными, и вероятность его пособничество участия возрастает. Ты пособник международного терроризма?
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09.06.2020 22:06 Відповісти
Ваше утверждение, вам и доказывать. Или слабо?
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09.06.2020 22:21 Відповісти
Не собираюсь ничего доказывать упоротышам. Даже голландцы их не называют действующими военнослужащими.
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10.06.2020 00:03 Відповісти
Ваня, вас уже ипут, не суетись . Ихтамнетом быть не просто, Ваня - расслабься, и получай удовольствие
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10.06.2020 01:18 Відповісти
Ты сам ответил на свой вопрос. Ихтамнет!
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10.06.2020 10:01 Відповісти
Кацапоид обыкновенный
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10.06.2020 16:59 Відповісти
Власникам Бука.
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09.06.2020 20:29 Відповісти
схерали? Претензии у следствия к 4 частным лицам. К раше претензий НЕТ.
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09.06.2020 21:15 Відповісти
Будут . Пока суд над исполнителями, потом над заказчиком. Ваня - твоей параше , пистец
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10.06.2020 01:23 Відповісти
нет у следствия никаких "заказчиков". Почитай обвинительное заключение, переданное следственной комиссией - только 4 гражданских лица, все.
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10.06.2020 02:07 Відповісти
Читал. А вы?
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10.06.2020 03:07 Відповісти
Следственная комиссия выдаёт обвинительное заключение? Мляяяя.. Не, ну я понимаю что у вас в параше как СК сказал так и будет..

Обвинувачення в суді щодо MH17: У липні 2014 року українські "Буки" не стріляли - Цензор.НЕТ 5009
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10.06.2020 02:21 Відповісти
 
 