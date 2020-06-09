Обвинувачення в суді щодо MH17: У липні 2014 року українські "Буки" не стріляли

"Буки", які перебувають на озброєнні ЗСУ, не стріляли в липні 2014 року, а отже не могли збити малайзійський рейс MH17 на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням журналіста з ніком Children of Soros #NotOurTsar, який публікує текстову трансляцію судового процесу у справі МН17.

"Обвинувачення зазначило, що українці надали їм дані про запуски своїх "Буків", за цими даними, в липні 14 року українські "Буки" не стріляли", - сказано в повідомленні.

Крім того прокурори заявили про спроби знайти докази про наявність українських "Буків" у можливій зоні точок запуску 17 липня 2014 року, і таких виявлено не було.

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Обвинувачення також уточнило, що українська влада надала інформацію про позиції всіх своїх "Буків". Дані голландської військової розвідки збіглися з цими даними (крім одного "Бука", який був далеко від MH17), зазначили прокурори.





Нагадаємо, в нідерландському суді обвинувачення продовжує презентацію розслідування у справі МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.