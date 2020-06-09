На референдум слід виносити суспільно значущі питання, як-от про землю і скорочення депутатів у парламенті, - "слуга народу" Верещук
Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що на референдум в Україні потрібно виносити суспільно значущі питання, серед яких можуть бути питання землі, скорочення кількості депутатів, легалізація грального бізнесу тощо.
Про це заявила Верещук, відповідаючи на запитання журналістів, які питання слід виносити на референдум в разі ухвалення відповідного закону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На референдум можуть виноситись питання, що не суперечать Конституції і законам України. Звичайно, це питання загальнонаціонального значення. Зрозуміло, що це мають бути і питання, що є суспільно значущими… От, наприклад, питання землі серед них є, питання щодо діяльності парламенту, щодо двопалатності парламенту і зменшення кількості депутатів. Я б теж хотіла почути, що люди кажуть по даному питанню", - зазначила депутатка.
Водночас Верещук наголосила, що перед початком будь-якого референдуму необхідно проводити інформаційну та роз’яснювальну кампанії. В законопроєкті має бути чітко викладено все, що стосується етапів та кроків його проведення, підкреслила вона.
На запитання про доцільність винесення на референдум питання про гральний бізнес Верещук зазначила: "Можливо, було б і логічно (винести на референдум – ред.). Тому що це велика дискусія: чи дозволяти гральний бізнес, чи не є сумнівними доходами державного бюджету легалізація грального бізнесу. А з іншої сторони заборона грального бізнесу вже 10 років діє і це породило величезну чорну діру".
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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про референдум.
Ключова новація - можливість електронного голосування.
Документ також розширює коло суб'єктів процесу: ними можуть бути партії й ГО, зареєстровані в ЦВК.
Як і на онлайн-виборах мерів великих міст, яке вони вже анонсували.
Ми можемо не вигрібтись із цієї зеленої трясовини.
Народ должен сам определять вопросы и принимать решения по результатам референдума.
Нельзя допускать принятие решений при малом разрыве в 1.. 2... и даже 10%.
Здесь нужно принимать решения при подавляющем большинстве.
Ты знаешь этот страшный результат?
Уверен, что вокруг одни сепары?
На референдум було винесено чотири питання, які стосувалися:обмеження депутатської недоторканості;установлення додаткових підстав для розпуску Президентом України Верховної Ради;зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300;формування двопалатного парламенту.За офіційними даними на всі чотири поставлені питання виборці дали ствердну відповідь (від 81,7 % до 89,9 %), проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою .
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Легализация - это не разрешение, это выведение в правовое поле. Игорный бизнес и так разрешён - ментовской мафии.
Зрозуміло, на догоду пуйлу
може оцей слуга вже цим і займатися, так ні, знань же не вистачає.
На референдум було винесено чотири питання, які стосувалися:обмеження депутатської недоторканості;установлення додаткових підстав для розпуску Президентом України Верховної Ради;зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300;формування двопалатного парламенту.За офіційними даними на всі чотири поставлені питання виборці дали ствердну відповідь (від 81,7 % до 89,9 %), проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою .
Вопросы повышения тарифов и цен, повышения пенсионного возраста еще более значимые, поэтому их нужно выносить на референдум в первую очередь.
Без этого вся демократия, европейские ценности лишь пустая имитация, надувательство и лохотрон населения.
На референдум було винесено чотири питання, які стосувалися:обмеження депутатської недоторканості;установлення додаткових підстав для розпуску Президентом України Верховної Ради;зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300;формування двопалатного парламенту.За офіційними даними на всі чотири поставлені питання виборці дали ствердну відповідь (від 81,7 % до 89,9 %), проте відповідні зміни до законодавства так і не було внесено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою .
Может прежде, чем орать про сокращение, нужно определить - КАКОЕ количество граждан представляет один депутат. И тогда количество депутатов определится автоматически.
референдум в реальних, ******** умовах України - забава для дебілів.. поспитайте сміливих експериментаторів-референдуалів окупованого Донбасу або Криму..
Референдуми можуть бути місцевими, у громадах, типу - де збудувати дорогу, парк, або завод...