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Китай передал Украине партию тест-систем на COVID-19, маски, защитные костюмы и бесконтактные термометры, - МИД

Китай передал Украине партию тест-систем на COVID-19, маски, защитные костюмы и бесконтактные термометры, - МИД

В Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от правительства Китайской Народной Республики с широким спектром медицинских изделий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Гуманитарный груз включает широкий спектр медицинских изделий, а именно: тест-системы для диагностики коронавируса (50 016 единиц), медицинские маски (50 тыс. единиц), медицинские защитные очки (30 тыс. единиц), бесконтактные термометры (1 тыс. единиц), медицинские хирургические маски (200 тыс. единиц), медицинские защитные костюмы (30 тыс. единиц), одноразовые медицинские перчатки (50 тыс. единиц).

Отмечается, что получение гумпомощи стало результатом тесных контактов между Украиной и Китаем на высоком и самом высоком уровнях в вопросах преодоления коронавирусной болезни.

Министр иностранных дел выразил уверенность, что доверительная, открытая и дружественная атмосфера, которая сложилась в отношениях между Украиной и Китаем, и в дальнейшем будет укрепляться и способствовать всестороннему развитию украинского-китайского стратегического партнерства.

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Автор: 

Китай (4600) МИД (4123) гуманитарная помощь (991)


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Топ коментарі
+5
А де Бубачка з відосиком?
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09.06.2020 17:11
+5
Щас сбацает

Китай передал Украине партию тест-систем на COVID-19, маски, защитные костюмы и бесконтактные термометры, - МИД - Цензор.НЕТ 389
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09.06.2020 17:19
+3
Ищите в Эпицентрах страны.
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09.06.2020 17:14
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Когда то в Польшу утюги и кофемолки возили)))
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09.06.2020 17:08 Відповісти
А де Бубачка з відосиком?
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09.06.2020 17:11 Відповісти
Щас сбацает

Китай передал Украине партию тест-систем на COVID-19, маски, защитные костюмы и бесконтактные термометры, - МИД - Цензор.НЕТ 389
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09.06.2020 17:19 Відповісти
Китай передал Украине партию тест-систем на COVID-19, маски, защитные костюмы и бесконтактные термометры, - МИД - Цензор.НЕТ 3912
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09.06.2020 17:52 Відповісти
Ищите в Эпицентрах страны.
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09.06.2020 17:14 Відповісти
И сколько этих тест-систем, масок и костюмов можно стразу отправлять на мусорку?
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09.06.2020 17:15 Відповісти
все
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09.06.2020 18:28 Відповісти
китайський термометр, який весь час показує температуру 35 проти 36,6 ртутного - гів..но !

стосовно китайських тестів висновки робіть самі...
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09.06.2020 17:15 Відповісти
краще хай перестануть жерти кажанів - більше користі Всесвіту буде !!!!
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09.06.2020 17:18 Відповісти
А мені тут не один раз доводили що китайські товари якісні.
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09.06.2020 17:35 Відповісти
А корейские костюмы и швейцарские тесты от Пороха -- низзя !
Китай передал Украине партию тест-систем на COVID-19, маски, защитные костюмы и бесконтактные термометры, - МИД - Цензор.НЕТ 2145
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09.06.2020 17:18 Відповісти
Який Китай? То все Петро Олексійович привіз. )
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09.06.2020 18:08 Відповісти
Главное теперь чтобы миши не зйылы
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09.06.2020 18:33 Відповісти
 
 