Іран не виконує даних на міжнародних майданчиках обіцянок щодо збитого літака МАУ, тому йому треба було публічно заявити про завершення розслідування, - Єнін

Українська сторона наполягає на об'єктивному, неупередженому розслідуванні обставин катастрофи літака "МАУ" біля Тегерана, а також на наданні Іраном гарантій про неповторення.

Про це Громадському радіо розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

Також Україна наполягає на належному рівні компенсацій сім'ям загиблих працівників авіакомпанії "МАУ".

"Ми намагаємось максимально активно тиснути на тегеранську сторону не лише як Україна, а й у ширшому контексті, використовуючи майданчики міжнародних організацій", — сказав дипломат.

За словами Євгена Єніна, говорити про закінчення технічного чи кримінального розслідування доки не розшифровані чорні скриньки — некоректно.

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"Цими днями в Монреалі засідає міжнародна організація, яка курує питання цивільної авіації. Саме на такому ж засіданні у березні представник Ірану висловив готовність протягом двох тижнів передати чорні скриньки третій державі, яка б забезпечила їх розшифровку. Досі жодних дій не здійснено. Тому іранській стороні важливо подати позицію про завершення розслідування", — пояснив Євген Єнін.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.