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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран (1974) розслідування (2246) МАУ (821) чорна скринька (71) Єнін (348)

Іран не виконує даних на міжнародних майданчиках обіцянок щодо збитого літака МАУ, тому йому треба було публічно заявити про завершення розслідування, - Єнін

Іран не виконує даних на міжнародних майданчиках обіцянок щодо збитого літака МАУ, тому йому треба було публічно заявити про завершення розслідування, - Єнін

Українська сторона наполягає на об'єктивному, неупередженому розслідуванні обставин катастрофи літака "МАУ" біля Тегерана, а також на наданні Іраном гарантій про неповторення.

Про це Громадському радіо розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

Також Україна наполягає на належному рівні компенсацій сім'ям загиблих працівників авіакомпанії "МАУ".

"Ми намагаємось максимально активно тиснути на тегеранську сторону не лише як Україна, а й у ширшому контексті, використовуючи майданчики міжнародних організацій", — сказав дипломат.

За словами Євгена Єніна, говорити про закінчення технічного чи кримінального розслідування доки не розшифровані чорні скриньки — некоректно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані заявили про швидке завершення розслідування про збитий літак МАУ: "Не вважаємо, що чорні ящики містять важливу інформацію"

"Цими днями в Монреалі засідає міжнародна організація, яка курує питання цивільної авіації. Саме на такому ж засіданні у березні представник Ірану висловив готовність протягом двох тижнів передати чорні скриньки третій державі, яка б забезпечила їх розшифровку. Досі жодних дій не здійснено. Тому іранській стороні важливо подати позицію про завершення розслідування", — пояснив Євген Єнін.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

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Топ коментарі
+3
Чего тут советовать?
Если твой оппонент тряпка, тебе чьи-либо советы нужны?
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09.06.2020 17:26
+2
Так Бубочка уже все порешал, или нет?

Иран не выполняет данных на международных площадках обещаний по сбитому самолету МАУ, поэтому ему надо было публично заявить о завершении расследования, - Енин - Цензор.НЕТ 341
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09.06.2020 17:14
+2
идиоты.. какие гарантии может дать тер. государство исламских фундаменталистов, вы еще у ИГИЛ гарантий попросите - тоже вроде Исламское государство))
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09.06.2020 17:37
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Так Бубочка уже все порешал, или нет?

Иран не выполняет данных на международных площадках обещаний по сбитому самолету МАУ, поэтому ему надо было публично заявить о завершении расследования, - Енин - Цензор.НЕТ 341
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09.06.2020 17:14 Відповісти
Та вы шо Шо не боятся генералисимуса??? Во гады!!!
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09.06.2020 17:17 Відповісти
Персы делают то, что им советую кацы, нех тут мудрить!!!
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09.06.2020 17:18 Відповісти
Чего тут советовать?
Если твой оппонент тряпка, тебе чьи-либо советы нужны?
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09.06.2020 17:26 Відповісти
разорвать отношения?
ах оставьте
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09.06.2020 17:22 Відповісти
Зеленский не выполняет обещаний, данных на украинских площадках более года назад.
Не ходит простой учитель в тот магазин. Да и кортеж у учителя явно скромнее.
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09.06.2020 17:24 Відповісти
Повторение мать учения.
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09.06.2020 17:27 Відповісти
как не печально, но надо признать: слабый президент - слабая страна. Иран сбил наш самолет, президент молчок, Параша украла нашего солдата опять молчок. МИД молчок. Не власть а общество глухонемых
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09.06.2020 17:29 Відповісти
Именно на таком же заседании в марте представитель Ирана выразил готовность в течение двух недель передать черные ящики третьему государству, никто не в курсе 2 недели прошли или у них там другое летоисчисление?
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09.06.2020 17:30 Відповісти
идиоты.. какие гарантии может дать тер. государство исламских фундаменталистов, вы еще у ИГИЛ гарантий попросите - тоже вроде Исламское государство))
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09.06.2020 17:37 Відповісти
Иранцы от трамповских люлей целенаправленно спетляли. За всю сварку заплатила Украина своими людьми и самолётом. Нужно было сразу персов брать и не отпускать, если мы хотели чего-то добиться. А так сейчас те уже прочно положили на Украину. Всё, время ушло. Чмошники и есть чмошники.
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10.06.2020 14:27 Відповісти
 
 