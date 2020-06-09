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Херсон заявляє про перемогу над коронавірусом: в області залишилося 4 хворих, нових випадків немає вже 6 днів
У Херсоні одужали всі 20 осіб, які захворіли раніше на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради з посиланням на управління здоров'я.
"Зараз від COVID-19 в Херсоні одужали всі 20 осіб", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, в цілому на Херсонщині було 179 хворих, з яких вже одужали 172 жителі, померли з початку епідемії троє.
В управлінні закликали херсонців продовжувати користуватися масками в громадських місцях і міському транспорті і дотримуватися протиепідемічні заходи.
Згідно з даними РНБО, на Херсонщині вже 6 днів не реєструють нових випадків коронавірусу.
Топ коментарі
+2 Igor L
показати весь коментар09.06.2020 17:35
+2 Александр Иванов 29ff5b68
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+2 Борис Козлов 6516a265
показати весь коментар09.06.2020 17:41
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Будь ласка, зачекайте...
просто тесты там такие
как конОпли боевые
дунул в тест ты раза три
десять штук ты заплати
И ведь наш вопрос извечен
И статистик Смоскворечен
(да ну его, писать пох.вальбу тем кто понанедообследовал жиделей области и закапелков )
Во времена СССР взлетает самолет рейсом Баку-Ленинград, стюардесса разносит ситро и тут ее подзывает молодой человек и говорит:
-У меня бомба и кнопка в руках. Скажи командиру, чтобы поворачивал на Турцию.
Стюардесса по инструкции рассказывает командиру и командир выходит в салон выяснить ситуацию:
- Кому тут в Турцию?
Усатый джигит вытирает кинжал от крови и отвечает:
- Турцыя, Турцыя... Тут гваздыки вянут - заварачивай на Лэнынград начальнык!
Так и с Херсоном: Какой карантин - сезон в Железном Порту срывается!