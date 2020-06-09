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ЦГЗ радить українцям вітатися без рукостискань: Посмішка, кивок голови або пальці буквою "V" вбережуть від зайвого контакту

ЦГЗ радить українцям вітатися без рукостискань: Посмішка, кивок голови або пальці буквою

Дотримуватися правил безпеки в умовах пандемії COVID-19 потрібно попри послаблення карантину.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Безконтактне вітання - одна з важливих рекомендацій, дотримуватися якої повинні всі. Посмішка, кивок голови або два пальці буквою "V", - вбережуть вас від зайвого, під час пандемії, контакту зі шкірою рук іншої людини. Втім, навіть безконтактне вітання не виключає частого і ретельного миття рук", - сказано в повідомленні.

Крім того, в ЦГЗ нагадали, що під час походів у магазини або в інші громадські місця необхідно перебувати на відстані не менше метра від інших і, по можливості, не торкатися руками до очей, рота, носа.

"Перед дотиком до кошика або візка обробляйте їх дезінфектором з вмістом спирту не менше 60%. Після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок ретельно мийте руки теплою водою з милом упродовж 20-40 секунд. Придбані овочі та фрукти слід мити так само, як і завжди. Перед тим як торкатися до них, помийте руки з милом. Після цього ретельно вимийте фрукти і овочі чистою водою, особливо якщо ви їсте їх сирими", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
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Топ коментарі
+6
Следующая рекомендация ВОЗ будет относиться к сексу: никаких поцелуев, никакого интима! Собственная правая рука или указательный палец - вот и все, что вы можете позволить себе во время эпидемии! Держите социальную дистанцию!
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09.06.2020 17:39
+4
как насчёт зиги ?
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09.06.2020 17:50
+3
ЦГЗ радить українцям вітатися без рукостискань: Посмішка, кивок голови або пальці буквою "V" вбережуть від зайвого контакту - Цензор.НЕТ 5429
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09.06.2020 18:25
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А если лезет здороваться, хороший подсрачник так же уберегет вас от заражения.
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09.06.2020 17:38 Відповісти
Потрібно вводити медичну сертифікацію для всіх хто пересуваєтся в транспорті, працює в громадських місцях чи в офісах! Тільки людина яка сама здала ПЦР тест на коронавірус може бути допущена в громадський простір і перездавати ПЦР тест потрібно кожні 15 діб! Інакшого виходу немає! Згідно з останніми дослідженнями коронавірус живе більше 5 годин і потрапивши на одну поверхню швидко розноситься по всім поверхням дотиками людей та вентиляцією! Тому це не жарти, тільки постійний контроль стану людей в громадському просторі дозволить зупинити розповсюдження смертельної хвороби! На жаль ЦОЗ та МОЗ про це нічого не кажуть, бо вони фізично не можуть перевіряти велику кількість людей щодня і тому замовчують правильні методи припинення епідемії! Чиновники слабкі організаційно і тому не роблять потрібних кроків - не вводять Воєнний стан та медичну сертифікацію громадян!
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09.06.2020 17:42 Відповісти
Просто пусть перестанут красть и мы обгоним в развитии многие страны.
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09.06.2020 17:44 Відповісти
плр-тест не підходить через велику кількість хибнопозитивних результатів
ці тести знаходять вірус у фруктах та у кіз
сертифікату якості в них немає
в жодній українській лабораторії не проведено перевірки цих тестів на великій кількості людей

на що вони насправді позитивно реагують? можливо, уже на давно відомі штами коронавірусів?
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09.06.2020 18:27 Відповісти
Следующая рекомендация ВОЗ будет относиться к сексу: никаких поцелуев, никакого интима! Собственная правая рука или указательный палец - вот и все, что вы можете позволить себе во время эпидемии! Держите социальную дистанцию!
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09.06.2020 17:39 Відповісти
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09.06.2020 17:59 Відповісти
ВОЗ рекомендует Дуню Кулакову
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09.06.2020 18:16 Відповісти
лушче пальцы буквой I
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09.06.2020 17:39 Відповісти
шо за секта пальцы буквой V.... у на вроде вверх поднятая ладонь здрасти
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09.06.2020 17:40 Відповісти
ЦГЗ радить українцям вітатися без рукостискань: Посмішка, кивок голови або пальці буквою "V" вбережуть від зайвого контакту - Цензор.НЕТ 5429
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09.06.2020 18:25 Відповісти
Сплок слуга народа? не знал не знал)
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09.06.2020 18:26 Відповісти
ЦГЗ радить українцям вітатися без рукостискань: Посмішка, кивок голови або пальці буквою "V" вбережуть від зайвого контакту - Цензор.НЕТ 9208
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09.06.2020 19:26 Відповісти
Бесконтактное приветствие😀
Следующее на очереди бесконтактный секс🖕
Держите социальную дистанцию!
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09.06.2020 17:50 Відповісти
как насчёт зиги ?
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09.06.2020 17:50 Відповісти
низзя вродь по закону
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09.06.2020 18:17 Відповісти
зато можно от сердца к солнцу)
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09.06.2020 18:27 Відповісти
на підставі яких наукових досліджень таке рекомендується? і добре, що рекомендація - не є якимось обов'язком, а то ще не вистачало, щоб чоловіки почали замість рукостискання вітатися повітряними поцілунками
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09.06.2020 18:25 Відповісти
Любых, имеющих по собой научный принцип и здравомыслие. Приветствие пожатием руки, это самая глупая, негигиеничная, неудобная, неловкая форма приветствия.
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09.06.2020 18:45 Відповісти
К сожалению, наши твердолобые аборигены вряд ли прислушаются к этим рекомендациям (или вообще любым рекомендациям). Сколько живу на свете, всегда эти идиотские рукопожатия создают неловкие и глупые ситуации. Худшее проявление, которое я встречал - когда к большой группе мужчин подходит новый участник и он вынужден мучительно долго и неловко здороваться с парой десятков людей. Запредельный дибилизм, про гигиену я даже не упоминаю.
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09.06.2020 18:51 Відповісти
ты за фашиствующую медицину?
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09.06.2020 19:11 Відповісти
пальці буквою "V" = навпаки -- для кращого контакту з двома портами...
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09.06.2020 22:00 Відповісти
ЦГЗ радить українцям вітатися без рукостискань: Посмішка, кивок голови або пальці буквою "V" вбережуть від зайвого контакту - Цензор.НЕТ 1837
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09.06.2020 22:45 Відповісти
А вместо досвидания средний палец показывать или хлопать ладонью по локтевому сгибу... Ну не осточертела ли вам эта ахинея?
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09.06.2020 23:14 Відповісти
 
 