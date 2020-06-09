Прокуратура АРК обвинила в госизмене еще трех депутатов горсовета Севастополя, поддержавших в 2014 году "референдум о присоединении Крыма" к РФ

Прокуратура автономии совместно с ГУ СБУ в АР Крым закончила специальное досудебное расследование в отношении трех депутатов Севастопольского городского совета VI созыва по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, следствие установило, что в 2014 году депутаты Севастопольского городского совета VI созыва приняли ряд незаконных постановлений, поддержав противоправные решения Верховного совета АР Крым о проведении общекрымского референдума, которым РФ пыталась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

"Своими действиями обвиняемые нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, помогая Российской Федерации оккупировать остров. В настоящее время, защитники подозреваемых знакомятся с материалами уголовного производства, после завершения ознакомления обвинительные акты будут направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура АРК направила в суд 68 обвинительных актов в отношении депутатов Верховного совета АР Крым и 33 в отношении депутатов Севастопольского горсовета, которые способствовали оккупации полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идентифицировано более тысячи "самообороновцев" Крыма, - прокурор АРК Поночовный