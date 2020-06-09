Російські найманці 8 разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Від початку доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням заборонених мінськими угодами озброєнь.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під вогнем зі станкових протитанкових гранатометів опинилися захисники Мар'їнки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм у районі Кримського і двічі - під Оріховим.
Також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Опорні пункти підрозділів ОС під Новолуганським, Новотошківським і Шумами були обстріляні з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. В районі Хутору Вільного вівся вогонь із мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем.
Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь із застосуванням чергових вогневих засобів.
Від початку доби втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
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