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Кабмін пропонує Раді дозволити дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років

Кабмін пропонує Раді дозволити дітям-сиротам жити в прийомних сім'ях до 23 років

Законопроєкт пропонує змінити Сімейний кодекс і ЗУ "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Метою проєкту закону є поліпшення соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність.

Кабмін вніс до Ради законопроєкт №3594, який дозволить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати і виховуватися в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку.

Водночас дозвіл на проживання діятиме незалежно від того, чи навчаються вони в установах професійної (професійно-технічної) освіти, установах вищої освіти.

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Да давайте уже до 40.))
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09.06.2020 17:56 Відповісти
До сорока пяти
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09.06.2020 17:58 Відповісти
в детских домах понимаю но не могу понять - в приёмных семьях . им что по закону нельзя у приёмных родителей после 18 жить ?
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09.06.2020 17:59 Відповісти
Судя по написаному, речь о детдомах семейного типа. Текст просто "по де..му написан".
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09.06.2020 18:12 Відповісти
В 1945 году детей сирот было около 10 миллионов,после поБЕДЫ над братом Сралина Гитлером.Моя бабушка взяла в районе рынка г.Харькова мальчика и девочку в сентябре 1945 года...,вымыла,выкормила и воспитала...,попробуйте и вы.Может получится...,
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09.06.2020 18:09 Відповісти
Если кормят поят одевают обувают и еще на карман дают...да хоть всю жизть живи не тужи ****!!!!
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09.06.2020 18:16 Відповісти
Только в одной Мордовии 24 концлагеря для брошенных детей.детей-сирот и детей-инвалидов.ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ....
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09.06.2020 18:19 Відповісти
Приезжайте в Саранск,столица Мордовии примет даже омериканский детей по закону Димы Яковлева,по браццки...
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09.06.2020 18:23 Відповісти
это, что бы жильем не обеспечивать?
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09.06.2020 18:25 Відповісти
 
 