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Новини
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Тристороння контактна група (827) Резніков (1442)

Думав, Росія в ТКГ влаштує демарш через переселенців, але діалог іде, тільки затримали на пів години початок зустрічі, - Резніков

Думав, Росія в ТКГ влаштує демарш через переселенців, але діалог іде, тільки затримали на пів години початок зустрічі, - Резніков

Від нинішнього дня в рамках мінської Тристоронньої контактної групи Україну представляють чотири вимушені переселенці з Донбасу: журналіст Сергій Гармаш, блогер Денис Казанський, лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист, голова ГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан.

LIGA.net поспілкувалася з першим заступником очільника української делегації в ТКГ Олексієм Резніковим, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що питаннями, до яких за мінськими угодами повинні залучати представників Донбасу, займається переважно політична група.

"Тому на сьогодні перших чотирьох фронтменів уже офіційно задекларовано. Нотою українського МЗС вони представлені ОБСЄ і МЗС РФ. Також повідомлення про втрату чинності отримав координатор робочої групи з політичних питань у ТКГ П'єр Морель", - заявив Резніков.

Читайте також: Формування групи представників Донбасу в ТКГ майже завершено, - Резніков

Він також розповів про реакцію РФ на введення нових членів ТКГ. "Несподівано м'якше, ніж я припускав. Я думав буде демарш, але ні. Йде діалог. Координатор оголосив про те, що у нас є гості. Посилаючись на технічну проблему росіяни затримали включення на 30 хвилин. Вони ніколи не затримувалися. Я думаю, що це був момент внутрішніх консультацій, що з цим робити", - уточнив Резніков.

За його словами, жодного ультиматуму Росія не ставила, хоча українська сторона була до цього готова.

Нагадаємо, український блогер Денис Казанський, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Журналіст, головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.
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Топ коментарі
+12
Думал, Россия в ТКГ устроит демарш из-за переселенцев, но диалог идет, только задержали на полчаса начало встречи, - Резников - Цензор.НЕТ 8749
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09.06.2020 18:22
+9
Дурак думкой богатеет. Имитаторы хреновы!!
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09.06.2020 18:21
+7
ЗЕбаранам байдуже це їхній вождь)
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09.06.2020 18:25
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Дурак думкой богатеет. Имитаторы хреновы!!
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09.06.2020 18:21 Відповісти
В кремле решили: "Ладно, переселенцы так переселенцы. Тока санкции снимите".
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09.06.2020 18:34 Відповісти
Думав, Росія в ТКГ влаштує демарш через переселенців, але діалог іде, тільки затримали на пів години початок зустрічі, - Резніков - Цензор.НЕТ 3300
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09.06.2020 18:47 Відповісти
Думал, Россия в ТКГ устроит демарш из-за переселенцев, но диалог идет, только задержали на полчаса начало встречи, - Резников - Цензор.НЕТ 8749
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09.06.2020 18:22 Відповісти
ЗЕбаранам байдуже це їхній вождь)
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09.06.2020 18:25 Відповісти
До того ж концепція ЗЕленого марічкосвіту дуже проста: ржать-жрать-срать.
Все інше "на хлеб не намажешь".
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09.06.2020 18:49 Відповісти
Так, Зеленський виконує всі мрії свого електорату. Скажу як є- у нас за Зеленського голосували саме сєпари.
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09.06.2020 18:58 Відповісти
Если нет демарша, значит это ***** приемлемо
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09.06.2020 18:24 Відповісти
потому что ***** скажет, что половина из переселенцев у него в раше и начнет их пихать туда, кого надо
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09.06.2020 18:32 Відповісти
Потому что РФ хочет, чтобы Украина признала гражданскую войну!
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09.06.2020 18:27 Відповісти
Можна подумати, що переселенці чи усі там присутні щось вирішують...
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09.06.2020 18:29 Відповісти
А что изменилось, прежние то представители ЛДНР никуда не делись а к новым людям просто будут относится как к украинской стороне.
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09.06.2020 18:30 Відповісти
Защитников интересов Украины нет ни в минском, ни в нормандском формате.
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09.06.2020 18:42 Відповісти
И чтож кацапы демарш не устроили?какое же зедебильо тупорылые....
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09.06.2020 18:32 Відповісти
Тавариш Путен поставил задачу легитимизировать ОРДЛО, а Эрефию сделать посредником-миротворцем и насчет санкций там пошустрить
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09.06.2020 18:34 Відповісти
если бы развернули две бригады ДШВ в Прилуках и Мелитополе вообще были бы за ..))
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09.06.2020 18:42 Відповісти
полезные переселенцы - лишь средство легитимизации этого сговора
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09.06.2020 18:44 Відповісти
Думав, Росія в ТКГ влаштує демарш через переселенців, але діалог іде, тільки затримали на пів години початок зустрічі, - Резніков - Цензор.НЕТ 357
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09.06.2020 18:45 Відповісти
Кацапам пофігу. вони не збираються нічого виконувати.
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09.06.2020 18:50 Відповісти
Добре. А тепер питання. Хто представляє ОРДЛО?- Впевнений, хтось таки є.
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09.06.2020 18:56 Відповісти
ну так им это выгодно!так бы была истерика...
они хотят 'уйти из игры' и быть наблюдателем.якобы там донбасята с Украиной говорят..!
какие же вы идиоты
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09.06.2020 19:21 Відповісти
При Порошенко переселенців до "там жеж наші люди"взагалі не запрошували?
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09.06.2020 19:44 Відповісти
А шо це дає? Нічого, окрім зеленого піару. Тому і рашці все-одно.
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09.06.2020 20:03 Відповісти
А чого б це ій демарші влаштовувати,як все йде за їхніми правилами
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09.06.2020 20:11 Відповісти
Нах... російським окупантам твої переселенці? Їм треба українська земля.
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09.06.2020 21:40 Відповісти
якщо приїхали представники донбасу, то що там роблять представники лугандону?
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09.06.2020 23:09 Відповісти
 
 