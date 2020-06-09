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Дніпропетровщина (3261) рейдерство (398) фермер (376)

Фермери Дніпропетровщини формують озброєні загони самооборони і тренуються захищатися від рейдерів

8 червня у фермерському господарстві "Кондратюк" в с. Новопавлівка на Дніпропетровщині проходили збори самооборони фермерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Пильний погляд.

Фермер Іван Кондратюк у Фейсбуці написав: "Хочемо висловити подяку всім присутнім, а також тренерам, які вчать оборонятися в досить непростих ситуаціях, які пов’язані з рейдерством чи грабежем".

Наразі в Україні фермери обєднуються для запобігання рейдерству. Фермерська самооборона є громадською контролюючою силою від рейдерських захоплень, неправочинних дій та для самозахисту аграріїв. Про це в Facebook написав Іван Слободяник, голова об`єднання Агро-Продовольчої Ради та Всеукраїнського конгресу фермерів.

Фермерська самооборона — добровільне формування, метою якого є захист законних прав фермерів, членів особистих селянських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, селян. Голова Самооборони фермерів Дніпропетровщини Олександр Стешенко днями заявив: "Краще нехай не лізуть до фермерів, бо ми відсіч будемо давати всім!"

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"Загони самооборони проводять навчання в Дніпропетровській області. Але ми плануємо розширити цей досвід та допомагати іншим фермерським угрупуванням самооборони в кожній області", – заявив Анатолій Гайворонський, представник Всеукраїнського Конгресу фермерів та Агро-Продовольчої ради, голова Асоціації фермерів та землевласників Дніпропетровської області.

Окрім фізичної охорони об’єктів та самооборони, Фермерська самооборона ставить собі такі завдання, як антикорупційна діяльність в межах держави та просвіта населення щодо правових основ самозахисту, профілактики правопорушень.

"Такі збори допомагають навчитися самозахисту, вистояти в тяжкій ситуації та дають підтримку. До Асоціації фермерів Дніпропетровщини приєдналось вже багато людей, але чим більше нас буде, тим краще. Тільки разом ми сильні!",- коментує вчорашнє тренування фермер І. Кондратюк.

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Фермери Дніпропетровщини формують озброєні загони самооборони і тренуються захищатися від рейдерів 01
Фермери Дніпропетровщини формують озброєні загони самооборони і тренуються захищатися від рейдерів 02
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Топ коментарі
+42
Фермеры Днепропетровщины формируют вооруженные отряды самообороны и тренируются защищаться от рейдеров - Цензор.НЕТ 8169
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09.06.2020 18:37
+28
а зачем мы налоги платим ?
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09.06.2020 18:34
+26
Жизнь показала,что полицыя она как бы есть. Вот когда пловца через Днепр поймать их 20 человек бежит.А когда бандиты с оружием фермы грабит их нет. Народ вооружается иначе кирдык
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09.06.2020 18:41
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а зачем мы налоги платим ?
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09.06.2020 18:34 Відповісти
а на что офис содержать ?
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09.06.2020 18:37 Відповісти
Венедиктова проти того щоб дати українцям дозвіл на володіння та носіння зброї, бо рейдерам буде якось сцикотно захоплювати підприємства і тоді рухне весь кримінальний порядок в Україні! Хлопці можу продати Вам пару своїх рушниць, недорого.
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09.06.2020 18:46 Відповісти
А чого боявся Педро??? Він також категорично проти і свого часу на дебатах прямо сказав, що треба значно ускладнити нині існіючу процедуру отримання дозволу на зброю...
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09.06.2020 19:49 Відповісти
чтобы ярмак с инвестиционными нянями сцывохе в рот что то налить могли
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10.06.2020 08:55 Відповісти
чем скорей подонка зеЛю и его банду зеленых погоним на ростов.тем лучше!лучше уже этой осенью!
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09.06.2020 18:36 Відповісти
*********, не надоело "гнать на ростов".
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09.06.2020 20:33 Відповісти
пусть со сцывохой на дамбас едет
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10.06.2020 08:56 Відповісти
А шо по этому поводу скажет потужный министр? А народный прэзыдэнт?
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09.06.2020 18:36 Відповісти
Фермеры Днепропетровщины формируют вооруженные отряды самообороны и тренируются защищаться от рейдеров - Цензор.НЕТ 8169
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09.06.2020 18:37 Відповісти
Яка висока довіра фермерів до держави, а особливо правоохоронців та суддів! А ще й року моновлади не пройшло!
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09.06.2020 18:36 Відповісти
судді теж бажають поживитись
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10.06.2020 08:57 Відповісти
Фермеры Днепропетровщины формируют вооруженные отряды самообороны и тренируются защищаться от рейдеров - Цензор.НЕТ 9264
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09.06.2020 18:36 Відповісти
Жизнь показала,что полицыя она как бы есть. Вот когда пловца через Днепр поймать их 20 человек бежит.А когда бандиты с оружием фермы грабит их нет. Народ вооружается иначе кирдык
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09.06.2020 18:41 Відповісти
Полицию перевести в онлай, изменений не заметим! А то только школу почему то....
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09.06.2020 19:21 Відповісти
..З вилами будуть обороняти !? ..
ПС )))) Незаконні збройні формування заборонені ...
В свій час навіть Порося наїжав на добровольчі батальони .
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09.06.2020 18:42 Відповісти
Ти, між іншим, саме низьке чмо зі своїми картинками на Цензорі і я знаю багато участнику в зі мною погодяться.
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09.06.2020 18:57 Відповісти
+++
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09.06.2020 19:01 Відповісти
И что он от них хотел по твоему?
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09.06.2020 19:03 Відповісти
чего хотел, того и добился, порошенко уничтожил добровольческое движение,
практически,
теперь они с зеленским голосуют на пару,
но у Порошенко фирташ и охметов были «соперники»
, а у зеленского они «хозяева»
на которых он работает
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10.06.2020 09:01 Відповісти
Он не уничтожал, а легализировал их путем присоединения к НГ или ЗСУ, посколько ЕС не хотела открывать границы поскольку на территории подконтрольной Украине незаконные вооруженные формирование и отказывалась (ЕС) начинать процесс асоциации (на тот, как и на этом, економической асоциации). Азов вашол в НГ, Айдар сейчас в ВСУ, Сич и другие в ВСУ. Как были, так и служат, зато на полной легальной платформе и с обеспечением
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10.06.2020 10:11 Відповісти
Наверное, когда у всех будет оружие и право его применять для самозащиты-отпадет желание у многих посягать на частную собственность.
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09.06.2020 18:43 Відповісти
Оружие есть у очень многих.Легальное.Вот только за применение в 99.9% случаев "закрывают" надолго.Поэтому,все эти тренировки-это хорошо.Но в этих реалиях бесполезно.Либо валить "на глушняк" и тихо прикапывать.Но рейдеры тоже не с воздуха беруться.И за них "переживать" будут.Поэтому,это ещё и небезопасно для тех же фермеров.
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09.06.2020 19:32 Відповісти
а им, по всей видимости уже терять нечего. ну, может, еще надеются на какую-то справедливость.
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09.06.2020 19:45 Відповісти
В Країні Рабів немає Закону про право на самозахист . Весь КПК написано партновими на користь криміналітету .
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09.06.2020 20:03 Відповісти
А у фермеров другого пути НЕТ! Или они освоят систему Самообороны и нападения, а также профи им преподадут знания, как заметать следы в условиях села. Или их физически по истребляют к открывающемуся рынку земли от Зе. В стране где даже Зе плюёт на Закон. За землю поляжет народа больше чем на Донбасе. И всё из за того что её превратили в вещь. А не в Право аренды у страны Украины на период.
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10.06.2020 00:30 Відповісти
само собой, «рейдеры» это судейско/мусорская ЧВК, в которой
зеленский главнокомандующий, а ярмак смотрящий за зеленским
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10.06.2020 09:04 Відповісти
фермер решил что схватил бога за бороду, когда его кум стал главментом в районе, но оказалось что у районного главмента есть областное начальство.
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09.06.2020 18:44 Відповісти
Венедиктова неистово против самообороны ограбляемого ними народа!
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09.06.2020 18:46 Відповісти
в то же время всем причастным к юриспунденции разрешено иметь оружие, а так же любовникам, любовницам и всем родичам!
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09.06.2020 19:23 Відповісти
А тобы хтось забороняє володіти???
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09.06.2020 19:46 Відповісти
кацап с дамбаса ?
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10.06.2020 09:06 Відповісти
Але монополія на насильство має бути лише у держави та наближених до трону! Яке право холопня має там на якийсь самозахист? Якщо якісь рейдери чи інші бандюгани - звертайтеся до поліції, може держава й захистить. А не захистить - вітаємо, ви стали терпілами, "без лоха и жизнь плоха", "бог терпел и вам велел", і взагалі "проблемы рабыдла барина не епут"
(с) їх високоблагородіє Венедіктова
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09.06.2020 18:46 Відповісти
В сущности, это то же самое, шо Ополчение(Militia) в США. Вот только в США Ополчение прописано в Конституции, а в Украине подобные отряды запросто могут быть обьявлены незаконными вооруженными формированиями, если левая пятка неРюкзакяна этого возжелает.
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09.06.2020 18:46 Відповісти
Ау, Венедиктова! Тут лохи решили оспорить монополию государства на насилие! Ишь чего удумали! Вместо челобитной царю, отряды организовывают.
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09.06.2020 18:56 Відповісти
Монополия государства? А кто её чтит? После 6 лет войны, и не покарания некого! Народ Украины понял Лебиртарианцев буквально! Государство народ просто кидает решать свои проблемы самим!
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10.06.2020 00:37 Відповісти
государство Украина это бандиты у власти над лохами
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10.06.2020 09:07 Відповісти
1. Вэлкам, инвесторы.
2. Фермеры пусть сушат зерно(но сухари - вперед!)
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09.06.2020 18:57 Відповісти
Результат реформы от авякана.
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09.06.2020 18:57 Відповісти
Так вроде же Венедиктова и Рюкзаков сказали что только у государства и палюции есть право на насилие?
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09.06.2020 19:00 Відповісти
Один фіг земля перейде до рук Коломойського.
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09.06.2020 19:01 Відповісти
Коломойского??? Порошенко! И братии из за рубежа, чтобы прикрывали действия Паросвинов.
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10.06.2020 00:39 Відповісти
Порошенко содержит армии "Патриотически настроенных".
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10.06.2020 00:41 Відповісти
порошенко и зеленский голосовали земельно/банковский закон в интересах Коломойского ?
или все забыли эту троицу (+грязный ублюдок вакарчук)
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10.06.2020 09:10 Відповісти
Голосували, кіся, щоб МВФ кредит дав. Бо зелені до того дохазяйнувалися що без нього- дефолт.
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10.06.2020 12:04 Відповісти
Во вам и децентрализация. Отряды самообороны учатся отбиваться от Аваковских банд и рейдеров
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09.06.2020 19:02 Відповісти
дожились , оборонятся надо , но рейдеры у нас защищены законом , и полиция обычно лишь наблюдает
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09.06.2020 19:03 Відповісти
Їм би ще хоч декілька гвинтокрилів з кулеметами , то вони б швидше цю погань під корінь винищили . Ну і закон потрібен , щоб не просто дозволяв , а забов'язував фермерів до відстрілу грабіжників , в разі чого .
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09.06.2020 19:12 Відповісти
и казалось бы такой "потужний мiнiстр", а без самообороны никак...
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09.06.2020 19:15 Відповісти
Все вірно роблять селяни. Посіяв - жито і пшеницю, розчохли і чисть свою рушницю. Коли надія лише на поліцію і "суд" про урожай шановний свій забудь.
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09.06.2020 19:15 Відповісти
А шо вам не нравится, молодые смартфончики ? Не прошло и чуть больше года а вы все уже и почти дожили до 90-х. годов прошлого столетия.
Будем надеяться, что смарфоновская молодежь теперь посмотрит и дай Бог может 30% из них на своей шкуре поймут, как это было весело при их бабушках и дедушках. которым сейчас по 55-60 и которым "на фуй паднимать пенсию старым пенсам на нашем гарбе если старые пенсы не работали в 90-х"
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09.06.2020 19:15 Відповісти
при Порошенко такого не было ?
он с южаниной при януковиче чем занимался ?
а в чьём банке янукович полтора миллиарда обналичил не так давно ?
не в Петином ?
а голосование Петя+зегнида+ублюдок вакарчук ?
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10.06.2020 09:13 Відповісти
козакские рейджеры..при стрельбе вас будут сажать за превышение обороны..не там начинаете вилами грозить..идите к Ляшко он эксперт..
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09.06.2020 19:23 Відповісти
Ще з 2014 року зрозуміло, що розраховувати можна лише на себе.
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09.06.2020 19:24 Відповісти
Результати потужних аваковских реХформ...і тому його замінити ніким...
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09.06.2020 19:25 Відповісти
Хто-хто там підтримує кандидатуру Авакова? Єврейська громада? А-А-А!
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09.06.2020 19:26 Відповісти
не начинайте антисемитизм
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10.06.2020 09:14 Відповісти
Так це на Цензору стаття була.Не я придумав.
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11.06.2020 18:34 Відповісти
у рейдеров тоже револьверы найдутся
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09.06.2020 19:39 Відповісти
Та людям уже Пох рейдерские револьверы после 6 лет войны с кацапами. Уже все привыкли.
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09.06.2020 19:47 Відповісти
знвчит, будут перестрелки
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09.06.2020 19:47 Відповісти
Звичайно банда не прийде в поле з порожніми руками, банді не потрібен, ні дозвіл, ні Закон про обіг зброї, банді і суд не потрібний, бо за їх хабар від вкраденого майна цих бійців мафії від мажуть від відповідальності, але коли буде гора трупів, тут вже спрацюють інші механізми, он навіть ООН здригнулась від Кагарлика, тому фермерам боятись не має чого, бо в своїй хаті своя правда і воля. Бо гра на своєму полі завжди краща ніж у бандитів на виїзді.
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09.06.2020 19:48 Відповісти
а главное командиры - Зеленский, Аваков, Венедиктова
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10.06.2020 09:15 Відповісти
мусарню и сбу (кгб )нужно распускать при таких раскладах
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09.06.2020 19:46 Відповісти
нельзя доводить людей до отчаяния.
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09.06.2020 19:48 Відповісти
От дурні селяни. Вони, що не чули нашого найвеличнішого ***********, що у нас Аваков кращий міністр, і поліція виконує свої обов'язки на відмінно
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09.06.2020 19:49 Відповісти
До речі все це вже було і не раз в історії України, коли чоловіки воювали хто в Петлюри, хто в Зеленого, хто в Махно, хто в більшовиків, то жінки з наганами шугали малих злодюг з поля, і корову чи коня могли забрати тітушки з обрізом, коли все село знало, що поведуть продавати на базар. .Це говорить лише про те, що влада імпотентна і не бере на себе відповідальності за обіг зброї, і це приводить до того, що країна йде не в цивілізацію, а до громадянської війни.І еліти навіть цього не розуміють. Вони думають, що сидячи в теплому для них болоті беззаконя і корупції їх це не зачепить, як тих корупціонерів, що думали вічно жити в ЄС, але коли корпорації підкинули ковидла, то виявилось, що Україна найрідніша і швидко змились з Кюршавелів і Італії.
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09.06.2020 20:00 Відповісти
При зеленском в украинские города вернулись лихие 90-е, а в украинские села - пришел дикий запад. Такими темпами, к концу каденции квартального чучела, Украина вернётся каменный век
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09.06.2020 20:47 Відповісти
Фермер - дуже робоче зайняття. Звідки у них час на якусь самооборону? Або це не фермери, або це фейк.
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09.06.2020 21:12 Відповісти
ну, не хотят инвестняню зеленского ублажать,
бездельники
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10.06.2020 09:17 Відповісти
Правльно роблять! Ми з вами хлопці, бо в Україні ніхто від цих бандорейдерів не застрахований!
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09.06.2020 22:04 Відповісти
Дожились, а де Аваков зі своєю армію поліції, нацгвардії, кордів і т.п.?!
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09.06.2020 22:06 Відповісти
Мусорам віри нема хороший п'ятизарядни шотган і картеч ваша охорона і спокій. Залізли на подвір'я стріляй.
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09.06.2020 22:43 Відповісти
по сути лохи идут на призыв и присягают бандитам, чтобы охранять
бандитов от фермеров ?
скоро мусора воинскую присягу подправят ?
типа
«служу бандитам зеленского/ахметова ?
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10.06.2020 09:19 Відповісти
Всё правильно делают.
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10.06.2020 09:43 Відповісти
 
 