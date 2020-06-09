Фермери Дніпропетровщини формують озброєні загони самооборони і тренуються захищатися від рейдерів
8 червня у фермерському господарстві "Кондратюк" в с. Новопавлівка на Дніпропетровщині проходили збори самооборони фермерів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Пильний погляд.
Фермер Іван Кондратюк у Фейсбуці написав: "Хочемо висловити подяку всім присутнім, а також тренерам, які вчать оборонятися в досить непростих ситуаціях, які пов’язані з рейдерством чи грабежем".
Наразі в Україні фермери обєднуються для запобігання рейдерству. Фермерська самооборона є громадською контролюючою силою від рейдерських захоплень, неправочинних дій та для самозахисту аграріїв. Про це в Facebook написав Іван Слободяник, голова об`єднання Агро-Продовольчої Ради та Всеукраїнського конгресу фермерів.
Фермерська самооборона — добровільне формування, метою якого є захист законних прав фермерів, членів особистих селянських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, селян. Голова Самооборони фермерів Дніпропетровщини Олександр Стешенко днями заявив: "Краще нехай не лізуть до фермерів, бо ми відсіч будемо давати всім!"
"Загони самооборони проводять навчання в Дніпропетровській області. Але ми плануємо розширити цей досвід та допомагати іншим фермерським угрупуванням самооборони в кожній області", – заявив Анатолій Гайворонський, представник Всеукраїнського Конгресу фермерів та Агро-Продовольчої ради, голова Асоціації фермерів та землевласників Дніпропетровської області.
Окрім фізичної охорони об’єктів та самооборони, Фермерська самооборона ставить собі такі завдання, як антикорупційна діяльність в межах держави та просвіта населення щодо правових основ самозахисту, профілактики правопорушень.
"Такі збори допомагають навчитися самозахисту, вистояти в тяжкій ситуації та дають підтримку. До Асоціації фермерів Дніпропетровщини приєдналось вже багато людей, але чим більше нас буде, тим краще. Тільки разом ми сильні!",- коментує вчорашнє тренування фермер І. Кондратюк.
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ПС )))) Незаконні збройні формування заборонені ...
В свій час навіть Порося наїжав на добровольчі батальони .
практически,
теперь они с зеленским голосуют на пару,
но у Порошенко фирташ и охметов были «соперники»
, а у зеленского они «хозяева»
на которых он работает
зеленский главнокомандующий, а ярмак смотрящий за зеленским
(с) їх високоблагородіє Венедіктова
2. Фермеры пусть сушат зерно(но сухари - вперед!)
или все забыли эту троицу (+грязный ублюдок вакарчук)
Будем надеяться, что смарфоновская молодежь теперь посмотрит и дай Бог может 30% из них на своей шкуре поймут, как это было весело при их бабушках и дедушках. которым сейчас по 55-60 и которым "на фуй паднимать пенсию старым пенсам на нашем гарбе если старые пенсы не работали в 90-х"
он с южаниной при януковиче чем занимался ?
а в чьём банке янукович полтора миллиарда обналичил не так давно ?
не в Петином ?
а голосование Петя+зегнида+ублюдок вакарчук ?
бездельники
бандитов от фермеров ?
скоро мусора воинскую присягу подправят ?
типа
«служу бандитам зеленского/ахметова ?