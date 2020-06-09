Фермери Дніпропетровщини формують озброєні загони самооборони і тренуються захищатися від рейдерів

8 червня у фермерському господарстві "Кондратюк" в с. Новопавлівка на Дніпропетровщині проходили збори самооборони фермерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання Пильний погляд.

Фермер Іван Кондратюк у Фейсбуці написав: "Хочемо висловити подяку всім присутнім, а також тренерам, які вчать оборонятися в досить непростих ситуаціях, які пов’язані з рейдерством чи грабежем".

Наразі в Україні фермери обєднуються для запобігання рейдерству. Фермерська самооборона є громадською контролюючою силою від рейдерських захоплень, неправочинних дій та для самозахисту аграріїв. Про це в Facebook написав Іван Слободяник, голова об`єднання Агро-Продовольчої Ради та Всеукраїнського конгресу фермерів.

Фермерська самооборона — добровільне формування, метою якого є захист законних прав фермерів, членів особистих селянських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, селян. Голова Самооборони фермерів Дніпропетровщини Олександр Стешенко днями заявив: "Краще нехай не лізуть до фермерів, бо ми відсіч будемо давати всім!"

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"Загони самооборони проводять навчання в Дніпропетровській області. Але ми плануємо розширити цей досвід та допомагати іншим фермерським угрупуванням самооборони в кожній області", – заявив Анатолій Гайворонський, представник Всеукраїнського Конгресу фермерів та Агро-Продовольчої ради, голова Асоціації фермерів та землевласників Дніпропетровської області.

Окрім фізичної охорони об’єктів та самооборони, Фермерська самооборона ставить собі такі завдання, як антикорупційна діяльність в межах держави та просвіта населення щодо правових основ самозахисту, профілактики правопорушень.

"Такі збори допомагають навчитися самозахисту, вистояти в тяжкій ситуації та дають підтримку. До Асоціації фермерів Дніпропетровщини приєдналось вже багато людей, але чим більше нас буде, тим краще. Тільки разом ми сильні!",- коментує вчорашнє тренування фермер І. Кондратюк.

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