Румунія, схоже, надала Дубінському громадянство. Якщо встановлять, що подано фальшиві документи, "слузі народу" загрожує в'язниця, - Лещенко. ДОКУМЕНТ
Національний орган з питань громадянства Румунії, схоже, задовольнив прохання "слуги народу" Олександра Дубінського і надав йому громадянство.
Інформація про це є в наказі 272/P "Про затвердження набуття румунського громадянства для 222 осіб", виданому в Бухаресті 26 лютого 2020 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram екснардепа, члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка.
"Дубінський входить до списку осіб, які звернулися до влади Румунії з проханням про відновлення румунського громадянства при збереженні місця проживання за кордоном. Після виходу наказу у Дубінського є пів року на присягу й отримання внутрішнього паспорта. Ну і ще! Після виходу наказу він просто так не може відмовитися від громадянства Румунії. Якщо ж буде встановлено, що він отримав його за фальшивими документами (а це дуже схоже на правду), то йому загрожує від 3 до 5 років румунської в'язниці і заборону на в'їзд до ЄС на багато років", - уточнив нардеп.
Нагадаємо, за даними "Слідство.інфо", нардеп від "Слуги народ" Олександр Дубінський у 2017 році, будучи журналістом, подав документи на румунське громадянство. У розпорядженні журналістів опинилися копії паспортів Дубінського і свідоцтва про народження, а також персональний номер, присвоєний Національним агентством з питань громадянства Румунії.
Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо ймовірного отримання нардепом від "Слуги народу" Олександром Дубінським румунського громадянства.
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