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громадянство (1059) Лещенко Сергій (505) Румунія (1118) Дубінський Олександр (491)

Румунія, схоже, надала Дубінському громадянство. Якщо встановлять, що подано фальшиві документи, "слузі народу" загрожує в'язниця, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

Румунія, схоже, надала Дубінському громадянство. Якщо встановлять, що подано фальшиві документи,

Національний орган з питань громадянства Румунії, схоже, задовольнив прохання "слуги народу" Олександра Дубінського і надав йому громадянство.

Інформація про це є в наказі 272/P "Про затвердження набуття румунського громадянства для 222 осіб", виданому в Бухаресті 26 лютого 2020 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram екснардепа, члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка.

"Дубінський входить до списку осіб, які звернулися до влади Румунії з проханням про відновлення румунського громадянства при збереженні місця проживання за кордоном. Після виходу наказу у Дубінського є пів року на присягу й отримання внутрішнього паспорта. Ну і ще! Після виходу наказу він просто так не може відмовитися від громадянства Румунії. Якщо ж буде встановлено, що він отримав його за фальшивими документами (а це дуже схоже на правду), то йому загрожує від 3 до 5 років румунської в'язниці і заборону на в'їзд до ЄС на багато років", - уточнив нардеп.

Румунія, схоже, надала Дубінському громадянство. Якщо встановлять, що подано фальшиві документи, слузі народу загрожує вязниця, - Лещенко 01

Нагадаємо, за даними "Слідство.інфо", нардеп від "Слуги народ" Олександр Дубінський у 2017 році, будучи журналістом, подав документи на румунське громадянство. У розпорядженні журналістів опинилися копії паспортів Дубінського і свідоцтва про народження, а також персональний номер, присвоєний Національним агентством з питань громадянства Румунії.

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо ймовірного отримання нардепом від "Слуги народу" Олександром Дубінським румунського громадянства.

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Топ коментарі
+78
Вот тут Бородатой Жопе и пригодится мама, которая так любит скорость.
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09.06.2020 18:50
+70
Депутат ВР, кандидат в мэры Киева, пламенный борец с коррупцией, адвокат русского йязыка - гражданин Румынии. Проблема, скорее, для зеленого стада.
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09.06.2020 19:05
+66
Дубинеску спалился.
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09.06.2020 18:48
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Ну и что самое главное, если это второе гражданство настоящее??? Он что будет продолжать оставаться депутатом в ВР и продолжать поучать всех и вся? Таких "умников" нужно вывозить в ту страну, которая ему так нравиться гражданством и за погранзаставой оставлять на той стороне, заморозив здесь все активы, включая "мамины". И пусть он там избирается в Национальное собрание Румынии, если получится! Две Родины, которым положено присягать, не бывает! Как минимум для одной ты предатель!
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10.06.2020 10:25 Відповісти
И так на всякий случай: Чудак приходит в мясной отдел и говорит продавцу - взвесьте мне, пожалуйста, 2 кг вон тех обрезков. Продавец отвечает: Обрезки в синагоге, а у нас остатки!
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10.06.2020 10:33 Відповісти
Він зараз воняє по повній.
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10.06.2020 17:55 Відповісти
Лещ считает, что лучшая защита - это нападение? Так нападать надо с умом!, а так только показал, что он просто "долбо..б", не проверяющий информацию или ею неудачно манипулирующий. Даже из его лживых слов (которые уже сменил в своём брехун-канале) получается, что у Дубинского всего лишь возможно румынское гражданство, а поддельные документы приплел для острастки своей брехни. За такое вранье я бы этой Кончите Лещ втащил бы где-нибудь в подворотне, без камер и свидетелей, не знаю, как Дубинский.
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10.06.2020 10:43 Відповісти
Обидва г**нюки. Нехай гризуться.
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10.06.2020 17:56 Відповісти
Бугага!
Да щас! Мочи попьете и утретесь!
"Тууурма"! Завяньте, гниды....
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10.06.2020 17:35 Відповісти
аферюга
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10.06.2020 17:53 Відповісти
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