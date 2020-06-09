У шорт-листі потенційних представників Донбасу в ТКГ - 60 осіб, їх підключатимуть за необхідності, - Резніков

Поки в рамках засідань ТКГ беруть участь тільки чотири представники Донбасу, решта кандидатів вводитимуться в міру необхідності.

Про це розповів LIGA.net віцепрем'єр - міністр із питань тимчасово окупованих територій, представник України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що сьогодні пройшли засідання всіх чотирьох підгруп, а представники Донбасу - журналіст Сергій Гармаш, блогер Денис Казанський, лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист, голова ГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан - були задіяні в політичній. Завтра вони ж продовжать участь у ТКГ.

"Ці чотири кандидати були представлені в Офісі президента. Президент про них знає і схвалив", - повідомив віцепрем'єр.

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За його словами, в шорт-листі 60 осіб, із кожним з яких провели переговори". "За ситуацією і за тим, як буде змінюватися порядок денний на наступних засіданнях, є ще кандидати із спеціалізації. Якщо це буде питання амністії, то, напевно, це будуть юристи, які спеціалізуються в кримінальному праві. Якщо йтиметься про модальність виборів, то це будуть юристи і фахівці, пов'язані з роботою у виборчкомах і мають досвід виборів. Із гуманітарних питань запрошуватимемо, в першу чергу, правозахисників", - уточнив віцепрем'єр.

За словами Рєзнікова, довелося вибирати між юридичною і суспільною легітимністю потенційних представників. Зокрема, переговори велися з мерами і депутатами місцевих рад, обраними в 2010 році.

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"Ми прийшли до того, що це мають бути представники громадянського суспільства різних професій: журналісти, священники, юристи, спортсмени, правозахисники. Дуже важкі розмови були з вісьмома колишніми полоненими. Є кілька кандидатів, які поки розмірковують. Але я б дуже мріяв, щоб вони погодилися працювати в гуманітарній групі", - заявив Резніков.

Також важливо було, щоб не було родичів на непідконтрольних територіях, яких можуть взяти в заручники. Крім того, прагнули знайти безпартійних.

Резніков відмовився називати прізвища: "При всій цікавості журналістів їм почнуть ставити запитання, тому є психологічне питання. До того ж є тактичні кроки, які не потрібно заздалегідь давати нашим візаві з того боку".

Нагадаємо, український блогер Денис Казанський, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Журналіст, головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.