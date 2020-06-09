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Донбас (22348) Тристороння контактна група (827) Резніков (1442)

У шорт-листі потенційних представників Донбасу в ТКГ - 60 осіб, їх підключатимуть за необхідності, - Резніков

У шорт-листі потенційних представників Донбасу в ТКГ - 60 осіб, їх підключатимуть за необхідності, - Резніков

Поки в рамках засідань ТКГ беруть участь тільки чотири представники Донбасу, решта кандидатів вводитимуться в міру необхідності.

Про це розповів LIGA.net віцепрем'єр - міністр із питань тимчасово окупованих територій, представник України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що сьогодні пройшли засідання всіх чотирьох підгруп, а представники Донбасу - журналіст Сергій Гармаш, блогер Денис Казанський, лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист, голова ГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан - були задіяні в політичній. Завтра вони ж продовжать участь у ТКГ.

"Ці чотири кандидати були представлені в Офісі президента. Президент про них знає і схвалив", - повідомив віцепрем'єр.

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За його словами, в шорт-листі 60 осіб, із кожним з яких провели переговори".  "За ситуацією і за тим, як буде змінюватися порядок денний на наступних засіданнях, є ще кандидати із спеціалізації. Якщо це буде питання амністії, то, напевно, це будуть юристи, які спеціалізуються в кримінальному праві. Якщо йтиметься про модальність виборів, то це будуть юристи і фахівці, пов'язані з роботою у виборчкомах і мають досвід виборів. Із гуманітарних питань запрошуватимемо, в першу чергу, правозахисників", - уточнив віцепрем'єр.

За словами Рєзнікова, довелося вибирати між юридичною і суспільною легітимністю потенційних представників. Зокрема, переговори велися з мерами і депутатами місцевих рад, обраними в 2010 році.

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"Ми прийшли до того, що це мають бути представники громадянського суспільства різних професій: журналісти, священники, юристи, спортсмени, правозахисники. Дуже важкі розмови були з вісьмома колишніми полоненими. Є кілька кандидатів, які поки розмірковують. Але я б дуже мріяв, щоб вони погодилися працювати в гуманітарній групі", - заявив Резніков.

Також важливо було, щоб не було родичів на непідконтрольних територіях, яких можуть взяти в заручники. Крім того, прагнули знайти безпартійних.

Резніков відмовився називати прізвища: "При всій цікавості журналістів їм почнуть ставити запитання, тому є психологічне питання. До того ж є тактичні кроки, які не потрібно заздалегідь давати нашим візаві з того боку".

Нагадаємо, український блогер Денис Казанський, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.

Журналіст, головний редактор видання "ОстроВ" Сергій Гармаш, який через окупацію Донбасу Росією був змушений переїхати на контрольовану українською владою територію, заявив про своє включення до складу Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу.
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Топ коментарі
+5
_Разумкова к моторолле. Дермака к моторолле. 3Ерашиста к моторолле! Олигархов к березовскому!!
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09.06.2020 19:45
+3
Скільки з них переселенці?
Маю не підозру- а тверду впевненість що влада нас най... Ну, дурить.
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09.06.2020 19:47
+3
Зе-клоуны!
Скажу одно:
Свалить вину за принятые в Раде законы об "особом статусе" Лухандонии на непонятную анонимную ТКГ у вас НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
За ПРЕДАТЕЛЬСТВО все равно будете отвечать ВЫ!
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09.06.2020 19:55
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В шорт-листе потенциальных представителей Донбасса в ТКГ - 60 человек, их будут подключать к 20.000 вольт по мере необходимости

...
Оце було б по-бандерівськи. Щось спробували підіграти кацапам - і одразу В шорт-листе потенциальных представителей Донбасса в ТКГ - 60 человек, их будут подключать по мере необходимости, - Резников - Цензор.НЕТ 6268
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09.06.2020 19:37 Відповісти
представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей РезниковИсточник: https://censor.net/n3200938
,группа должна быть двухсторонняя,ведь у нас не Гражданская война, а война с оккупантом Россией,Крыма нет, а они Донбасс подключают,который Московия разграбила и подсовывает нам после шести лет продажных особейhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1181313885554032&set=p.1181313885554032&type=3&av=100010262946037&eav=AfZFbcoLXKlMuVl5CQmOcRPJUEG0Q1xORmACXbGccIyl8GY8flpKTB0u0IrtwLXLeMQ&__cft__[0]=AZW364nAdD3fs8QgYZwupAOceGG0BN4YHxSS-5Ubx29GRtWZo-KXmHquDddWSWeIhoQQv3Qa524cG8hSPQZENQqPmZPt4zL5PYOGrKrh_-sNTwQEmVkp8aSCtILlSf8N0oMgFu0s1gKXaD7f0PTnWSws2AK2H4OC19YKCnSTCP0K4aDMGqZYgnB1LwOkBvDERB8Af9DBlyn1fw5uBORZOUj6&__tn__=R]-R В шорт-листе потенциальных представителей Донбасса в ТКГ - 60 человек, их будут подключать по мере необходимости, - Резников - Цензор.НЕТ 4680
показати весь коментар
09.06.2020 19:38 Відповісти
_Разумкова к моторолле. Дермака к моторолле. 3Ерашиста к моторолле! Олигархов к березовскому!!
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09.06.2020 19:45 Відповісти
Скільки з них переселенці?
Маю не підозру- а тверду впевненість що влада нас най... Ну, дурить.
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09.06.2020 19:47 Відповісти
IMHO:
Зе- собираются провернуть ту же самую легимитизацию Лухандонии уже через этих "мавпочек", раз через слишком явно поддельных из самой Лухандонии не получилось.
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09.06.2020 19:49 Відповісти
Зе-клоуны!
Скажу одно:
Свалить вину за принятые в Раде законы об "особом статусе" Лухандонии на непонятную анонимную ТКГ у вас НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
За ПРЕДАТЕЛЬСТВО все равно будете отвечать ВЫ!
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09.06.2020 19:55 Відповісти
отмывание рашиста включено...
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09.06.2020 20:03 Відповісти
Кого спрятали зеленые за спиной Казанского?
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09.06.2020 20:05 Відповісти
58 сивох?
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09.06.2020 20:06 Відповісти
Пушилін там?
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09.06.2020 20:18 Відповісти
Short-list - это "короткий" в переводе! 60 человек это ни разу не "короткий" список
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09.06.2020 21:40 Відповісти
 
 