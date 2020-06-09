В Україні немає економічної політики, що підтримує розвиток залізорудної промисловості, - експерт Глущенко

Підвищення ренти на видобуток залізної руди необхідно відкласти на рік, щоб не погіршувати роботу галузі в умовах кризи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав аналітик GMK Center Андрій Глущенко в блозі на "Ліга".

За словами експерта, в Україні немає економічної політики, що підтримує розвиток залізорудної промисловості. Ця галузь позиціонується виключно як сировинна, що не створює високотехнологічних продуктів і тому не варта уваги будь-якого стимулювання. Але підвищення ставки ренти на видобуток руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу, може привести до серйозних втрат у галузі.

"У 2019 виробництво ЗРС в Україні практично не змінилося порівняно з попереднім роком, а виробництво найбільш технологічних продуктів (окатишів) скоротилося на 3,1%. Якщо взяти тривалішу ретроспективу, побачимо, що з 2014 року виробництво ЗРС загалом падає в середньому на 2,0% щорічно. Підвищення ренти на видобуток залізної руди буде тільки сприяти цій негативній динаміці, в т.ч. за рахунок втрати ринку Китаю, де у нас сильні конкуренти", - зазначив Глущенко.

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На його думку, щоб підтримати галузь у нинішніх кризових умовах, владі слід відкласти підвищення ставки ренти на рік.

"Ідея річної відстрочки підвищення ренти на залізну руду видається доречною. Українська держава не може підтримати галузь. Досить хоча б не погіршувати умови її діяльності в складних умовах", - підкреслив Глущенко.

Нагадаємо, раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відстрочити на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроєкт №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати зараз призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.