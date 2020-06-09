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видобуток (1796) рента (124) Глущенко (7)

В Україні немає економічної політики, що підтримує розвиток залізорудної промисловості, - експерт Глущенко

В Україні немає економічної політики, що підтримує розвиток залізорудної промисловості, - експерт Глущенко

Підвищення ренти на видобуток залізної руди необхідно відкласти на рік, щоб не погіршувати роботу галузі в умовах кризи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав аналітик GMK Center Андрій Глущенко в блозі на "Ліга".

За словами експерта, в Україні немає економічної політики, що підтримує розвиток залізорудної промисловості. Ця галузь позиціонується виключно як сировинна, що не створює високотехнологічних продуктів і тому не варта уваги будь-якого стимулювання. Але підвищення ставки ренти на видобуток руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу, може привести до серйозних втрат у галузі.

"У 2019 виробництво ЗРС в Україні практично не змінилося порівняно з попереднім роком, а виробництво найбільш технологічних продуктів (окатишів) скоротилося на 3,1%. Якщо взяти тривалішу ретроспективу, побачимо, що з 2014 року виробництво ЗРС загалом падає в середньому на 2,0% щорічно. Підвищення ренти на видобуток залізної руди буде тільки сприяти цій негативній динаміці, в т.ч. за рахунок втрати ринку Китаю, де у нас сильні конкуренти", - зазначив Глущенко.

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На його думку, щоб підтримати галузь у нинішніх кризових умовах, владі слід відкласти підвищення ставки ренти на рік.

"Ідея річної відстрочки підвищення ренти на залізну руду видається доречною. Українська держава не може підтримати галузь. Досить хоча б не погіршувати умови її діяльності в складних умовах", - підкреслив Глущенко.

Нагадаємо, раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відстрочити на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроєкт №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати зараз призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.
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Не уверен, что нищей стране стоит поддерживать сырьевые отрасли.
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09.06.2020 19:42 Відповісти
в Україні немає економічної політики
кінець цитати
дякувати Володимиру Сцаничу та його новим обличчам
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09.06.2020 20:00 Відповісти
делайте файтеры для ЗСУ...
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09.06.2020 20:00 Відповісти
Наша политика в целом не поддерживает ни одной отрасли .Эта политика зависит от конкретной власти , и не то , что поддерживает , а , хотя бы не мешает конкретному аллигаторху , а не отрасли .
При власти Овосч - он поддерживает себя и не мешает Ахметке , при власти Пэдро - он поддерживает себя и не мешает своей мелкой гнидне и Ахметке , при власти Зеля - он не мешает Ахметке ...
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09.06.2020 20:05 Відповісти
АИ-9500Ф - zelenie_wake up_))
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09.06.2020 20:17 Відповісти
можно короче...
В Украине нет экономической политики(с)
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09.06.2020 20:38 Відповісти
Железорудная отрасль на карман олигархов, выгребают надра которые принадлежат народу, а народу гулькин нос, губят при этом природу и сельхозземли, люди остаются без воды из-за карьеров. Нах.р такая железорудная отрасль, которая не принадлежит и не приносит прибыль народу.
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09.06.2020 21:52 Відповісти
 
 