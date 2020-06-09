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Апеляційний суд (392) Шайтанов (30)

Суд залишив під вартою підозрюваного у державній зраді генерал-майора СБУ Шайтанова

Суд залишив під вартою підозрюваного у державній зраді генерал-майора СБУ Шайтанова

Київський апеляційний суд залишив під вартою генерал-майора Служби безпеки України (СБУ) Валерія Шайтанова, підозрюваного у державній зраді і пособництві в замаху на терористичний акт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

На засіданні 9 червня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула скаргу, подану стороною захисту на рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 15 квітня 2020 року про обрання як запобіжного заходу для Шайтанова утримання під вартою до 12 червня 2020 року

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Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.
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09.06.2020 20:14 Відповісти
Планирование убийства, госизмена и всего 60 суток под стражей? Нафига себе гуманный кодекс в Украине
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09.06.2020 20:20 Відповісти
Да сразу б отменили уголовную ответственность, шо уж там
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09.06.2020 20:20 Відповісти
Сегодня была новость что кто то в дыныры пытался спалить флаг раши и там усиленно ищут "укр диверсантов" и видимо вот вот уже найдут. Я это к тому что скоро Шайтанова "янелох" поменяет на этих "диверсантов"
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09.06.2020 20:26 Відповісти
А ничего,что только благодаря твоему любимому Шокопадлу,этот Шайтанов и работал на Рашку?Восстановил в должности,а потом повысил,дал генеральское звание.Мне как-то срать на Зелю,но когда же вы,*********,свои хавальники позакрываете?
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10.06.2020 00:30 Відповісти
Полковнику фсб шайтанову рошен дал генерала, хотя его предупреждали о связях предателя с фсб, к сожалению сбу было ручным у рошена, а сейчас сбу осталось ручным, но уже при зе, значит рошен не ответит за шайтанова?
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09.06.2020 20:59 Відповісти
Шо такоє? Пуйло загубив номер телефона Банкової?
Скоріше повірю, що Шайтан сам не хоче на обмін в Рашку. А може пуйло ще не знайшов гідного для ротації свого шпигуна
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09.06.2020 21:15 Відповісти
 
 