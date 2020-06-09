За фактом крадіжки документів і грошей у волонтера Віталія Панича допитано медпрацівників, - Максимець
Солом'янське управління поліції в м.Києві відкрило кримінальне провадження за фактом крадіжки документів, грошей і телефону волонтера Віталія Панича, але встановити тих, хто це зробив, поки не вдалося.
Про це Цензор.НЕТ повідомила прессекретарка прокуратури міста Києва Надія Максимець.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка). Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура №9.
"Час події та обставини крадіжки поки не встановлено. Допитано двох медпрацівників, але їхні показання, на жаль, не прояснили ситуацію. Оперативники продовжують відпрацьовувати можливих свідків", - розповіла Максимець.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Віталій Панич помер від пневмонії в реанімації 4-ї київської лікарні. Після його смерті стало відомо, що гроші, телефон та документи, які були з ним, пропали.
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Це для лохів казачка про безкоштовну медицину і бідних лікарів працюючих на зарплату в 5 тис. грн.
Год назад лежал в 17 больнице. Подобная история с моим соседом по палате, только без летального. Он вызвал полицию под моим чутким руководством. Прискакал главврач, начотделения, и из приемного, кто принимал и чья подпись стоит. Мы с квадратными лицами дали ход заявлению. Через 6 часов нашелся уже перепрошитый телефон, деньги и золото с просьбой забрать заявление. Пришлось объяснять, что воров надо наказывать. Мы нервничали, трудились не по профилю, еще телефон возвращать в нормальное состояние, т.к. гарантию потерял... Сегодня компенсация в двойном размере. Завтра в тройном. Выбирайте наказание сами! В общем, компенсацию получила теща пострадавшего на карточку.