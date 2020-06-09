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Новини
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Максимець Надія (19) Панич Віталій (5)

За фактом крадіжки документів і грошей у волонтера Віталія Панича допитано медпрацівників, - Максимець

За фактом крадіжки документів і грошей у волонтера Віталія Панича допитано медпрацівників, - Максимець

Солом'янське управління поліції в м.Києві відкрило кримінальне провадження за фактом крадіжки документів, грошей і телефону волонтера Віталія Панича, але встановити тих, хто це зробив, поки не вдалося.

Про це Цензор.НЕТ повідомила прессекретарка прокуратури міста Києва Надія Максимець.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка). Процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура №9.

"Час події та обставини крадіжки поки не встановлено. Допитано двох медпрацівників, але їхні показання, на жаль, не прояснили ситуацію. Оперативники продовжують відпрацьовувати можливих свідків", - розповіла Максимець.

Дивіться також: Дружина та активісти про смерть волонтера Панича: З реанімації виставили на вулицю, а коли приїхали за тілом, виявилося, що гроші і речі зникли. ВIДЕО

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Віталій Панич помер від пневмонії в реанімації 4-ї київської лікарні. Після його смерті стало відомо, що гроші, телефон та документи, які були з ним, пропали.
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Топ коментарі
+5
Минулого року у завідуючої пологовим будинком із кабінету 6к зелені вкрали... усе, що зміна наколядувала...
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09.06.2020 20:54
+3
за то бігбортів навішали по всьому місту - Дякуємо! кому ***. де борти з подякую волонтерам, військовим? Тітоньку он на львівщині здається відмовились госпіталізувати і відправили до дому не на швидкій , а на таксі!!! З БСМП виписали хлопця в вегетативному стані , забирайте мамо, як хочте так і везіть в Черкаську область...
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09.06.2020 20:39
+3
Лікарня не банк. Там купа стороннього народу. У нас в лікарнях крадуть постійно, причому і у самих лікарів теж...
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09.06.2020 20:47
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за то бігбортів навішали по всьому місту - Дякуємо! кому ***. де борти з подякую волонтерам, військовим? Тітоньку он на львівщині здається відмовились госпіталізувати і відправили до дому не на швидкій , а на таксі!!! З БСМП виписали хлопця в вегетативному стані , забирайте мамо, як хочте так і везіть в Черкаську область...
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09.06.2020 20:39 Відповісти
Я щось пропустив? Вже настав час змішувати лікарів із лайном? Щось швидко...я думав що це станеться піздніше...
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09.06.2020 20:41 Відповісти
константація фактів... вкрасти в покійного! ЖАХ!
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09.06.2020 20:45 Відповісти
Лікарня не банк. Там купа стороннього народу. У нас в лікарнях крадуть постійно, причому і у самих лікарів теж...
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09.06.2020 20:47 Відповісти
під час карантину?? ну прямо Хрещатик з циганами, а не лікарня!
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09.06.2020 20:51 Відповісти
Так я з Мукачева, у нас в усіх лікарнях циган и😂
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09.06.2020 20:52 Відповісти
жахливо, ото й крадуть!
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09.06.2020 20:54 Відповісти
Минулого року у завідуючої пологовим будинком із кабінету 6к зелені вкрали... усе, що зміна наколядувала...
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09.06.2020 20:54 Відповісти
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09.06.2020 20:55 Відповісти
Некисло у вас там беруть.
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09.06.2020 21:58 Відповісти
перенатальний м Київ - пологи від 1 тищі баксів!
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09.06.2020 23:13 Відповісти
Чому не кісло? Лікарі, це заможні люди. Хати, вартісні машини, по декілька разів на рік відпочинок за кордоном. А це завідуюча відділенням, там грошей хоч греблю гати. А головні лікарі, це взагалі місцеві олігархи, що володіють ресторанами, мережами магазинів і т.п.
Це для лохів казачка про безкоштовну медицину і бідних лікарів працюючих на зарплату в 5 тис. грн.
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10.06.2020 13:27 Відповісти
Та знаю я, що лікарі не бідні люди. Коли дружина народжувала- 500$ лікарю дав. Тому і спитав- за зміну 12 пологів було?))
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10.06.2020 15:06 Відповісти
Могли бути кесарева, а там вартість більша.
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10.06.2020 16:07 Відповісти
всё согласно менталитета. а шо не вкрали то понадкусывали
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09.06.2020 20:48 Відповісти
как то лично со знакомым вызвали скорую пьяному . лежал молодой дорого одетый и непонятно то ли просто сильно пьяный то ли ещё и плохо стало . буквально через 40 минут встречаем его опять . в каких то рваных штанах и тапочках говорит вытолкали с приёмного сказали так и поступил . ни чего не стали ему рассказывать только сами при№ели от такого .
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09.06.2020 23:09 Відповісти
розумію.. маю багато історій, пережив це, але то вже лірика.
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09.06.2020 23:11 Відповісти
Между прочим, кража с трупа - как раз и называется мародерством. Кто это сделал - надо обязательно разобраться и покарать независимо лекарь или нет.
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09.06.2020 21:16 Відповісти
максим фигни не пиши , если не в курсе
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09.06.2020 21:24 Відповісти
ОК. Если я неправ, готов это признать. Где я неправ?
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09.06.2020 21:26 Відповісти
если снимаеш скрягу с убитого врага ( тоись трупа ) , то это не мародерка , а трофей
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10.06.2020 22:57 Відповісти
Мародеры. И если это медики сделали, то это уже днище.
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09.06.2020 21:26 Відповісти
гірше, це не дніще, це відсутність ВСЬОГО людського. про професіональне просто мовчу..
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09.06.2020 23:14 Відповісти
Такі благородні люди, рятують життя
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09.06.2020 22:07 Відповісти
При приеме в отделение есть опись ценных вещей? Если есть, значит виновный работник известен!
Год назад лежал в 17 больнице. Подобная история с моим соседом по палате, только без летального. Он вызвал полицию под моим чутким руководством. Прискакал главврач, начотделения, и из приемного, кто принимал и чья подпись стоит. Мы с квадратными лицами дали ход заявлению. Через 6 часов нашелся уже перепрошитый телефон, деньги и золото с просьбой забрать заявление. Пришлось объяснять, что воров надо наказывать. Мы нервничали, трудились не по профилю, еще телефон возвращать в нормальное состояние, т.к. гарантию потерял... Сегодня компенсация в двойном размере. Завтра в тройном. Выбирайте наказание сами! В общем, компенсацию получила теща пострадавшего на карточку.
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09.06.2020 22:07 Відповісти
ПЕРВОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ - СПРОСИТЬ ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛ? ЕСЛИ ОТВЕТ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО, ТОГДА ПРОДОЛЖИТЬ ДОЗНАНИЕ
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10.06.2020 02:33 Відповісти
 
 