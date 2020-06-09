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сміття (477) Рівненщина (1133) тест (318)

Використані пробірки для тестування на COVID-19 виявлено у сміттєвих відходах на Рівненщині, - Нацполіція

Використані пробірки для тестування на COVID-19 виявлено у сміттєвих відходах на Рівненщині, - Нацполіція

На Рівненщині в сміттєзвалищі, привезеному із сусідньої області виявили пробірки для забору аналізів для визначення коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

"Голова Демидівської ОТГ повідомив поліцію, що поблизу села Копань невідомі викинули побутове сміття. За попередньою інформацією, орієнтовно 20 тонн побутових відходів привезено з іншої області. Серед них правоохоронці також виявили використані пробірки для визначення коронавірусу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом слідчі почали досудове розслідування.

Зараз вирішується питання про утилізацію відходів комунальними службами місцевої громади.

Зі свого боку, видання "Рівне вечірнє" повідомило, що виявлене в Рівненській області сміття привезли зі Львівщини.

"Під час огляду сміття вдалося знайти докази того, що його привезли зі Львова - знайшли накладні, квитанції, договори, а найбільше, що обурює в знахідці, це використані пробірки на тестування COVID-19", - сказано в повідомленні.

Водночас, заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак заявив, що львівські перевізники ТПВ не транспортують відходи в Рівненську область, однак мерія ретельно перевірить цей випадок.

"Зараз я хочу сказати, що в той бік ми сміття не возили і не возимо. Ми завжди щодо кожного випадку, який стає нам відомий, проводимо розслідування. В даному випадку, завтра вже вранці на місце виїжджають представники департаменту ТПВ, які за сміттям, чеками, документами зможуть зрозуміти - зі Львова це сміття чи ні", - заявив він.

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ну и? вирус вне организма живёт оччень недолго.
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09.06.2020 20:53 Відповісти
Смотря какой, в какой среде. Сейчас тепло, пробирка "держит" ультрафиолет, а что там тубик?))
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09.06.2020 21:03 Відповісти
этот, в этих условиях. туберкулёз из другой оперы вообще.
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09.06.2020 22:01 Відповісти
Петюня, в материале и в его остатках может быть палочка Коха?
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09.06.2020 22:09 Відповісти
может-может... в шоколадных конфетах и стрихнин быть может, стёпа... детективы не смотришь что ли, параноик несчастный?
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10.06.2020 03:12 Відповісти
Петушка, паранои у меня вроде как нет, просто знаю правила - дорогу переходят на зелёный сигнал, мусор бросают в мусорку. Так нужно, если ты не зебил, конечно.
Для медицинских средств, таких как иглы для инъекций и т.п. есть свои правила утилизации.
Для батареек - свои.
Петушки зебильные утилизируются по св
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10.06.2020 09:17 Відповісти
..по своим правилам
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10.06.2020 09:18 Відповісти
загляни сюда.
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10.06.2020 09:23 Відповісти
когда нечего сказать по сути, хамят, грубят и подменяют тезис... это не полный перечень вонючих "полемических приёмов".... скучный ты.
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10.06.2020 09:21 Відповісти
Слегка возражу:
иногда стоит, на мой взгляд при наличии времени, продолжать для замера глубины.
Кроме того общение с зебилам позволяет сделать открытия в логике. Например: зебил в погонах собирался в конце декабря 2018. Но из-за военного положения отпуска для людей в погонах были отменены. И билеты на лоукост сгорели.
Виноват в убытках конкретного зебила кто?!
Нет, не *****, а ....барыга!!!
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10.06.2020 09:50 Відповісти
по отношению к коронабесию люди разделились. но не так, как весной прошлого года...
феномен коронабесия не интересует?
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10.06.2020 09:59 Відповісти
пля - ну и что?..
пипец...
средневекловье отдыхает перед этим коронабесием дебилов...
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09.06.2020 21:23 Відповісти
Там с бомжами- мусорщиками решили проблему упростить
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09.06.2020 21:30 Відповісти
про ковид это предположение, опять зраду на ровном месте разганяют.
местные выборы начинаются.
на плюсах и интере вообще слово в слово сюжеты одинаковые вышли.
и эксперты авторитетные там на телегах коментарии давали.
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09.06.2020 21:43 Відповісти
 
 