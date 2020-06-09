Використані пробірки для тестування на COVID-19 виявлено у сміттєвих відходах на Рівненщині, - Нацполіція
На Рівненщині в сміттєзвалищі, привезеному із сусідньої області виявили пробірки для забору аналізів для визначення коронавірусної хвороби COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.
"Голова Демидівської ОТГ повідомив поліцію, що поблизу села Копань невідомі викинули побутове сміття. За попередньою інформацією, орієнтовно 20 тонн побутових відходів привезено з іншої області. Серед них правоохоронці також виявили використані пробірки для визначення коронавірусу", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що за цим фактом слідчі почали досудове розслідування.
Зараз вирішується питання про утилізацію відходів комунальними службами місцевої громади.
Зі свого боку, видання "Рівне вечірнє" повідомило, що виявлене в Рівненській області сміття привезли зі Львівщини.
"Під час огляду сміття вдалося знайти докази того, що його привезли зі Львова - знайшли накладні, квитанції, договори, а найбільше, що обурює в знахідці, це використані пробірки на тестування COVID-19", - сказано в повідомленні.
Водночас, заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак заявив, що львівські перевізники ТПВ не транспортують відходи в Рівненську область, однак мерія ретельно перевірить цей випадок.
"Зараз я хочу сказати, що в той бік ми сміття не возили і не возимо. Ми завжди щодо кожного випадку, який стає нам відомий, проводимо розслідування. В даному випадку, завтра вже вранці на місце виїжджають представники департаменту ТПВ, які за сміттям, чеками, документами зможуть зрозуміти - зі Львова це сміття чи ні", - заявив він.
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Для медицинских средств, таких как иглы для инъекций и т.п. есть свои правила утилизации.
Для батареек - свои.
Петушки зебильные утилизируются по св
иногда стоит, на мой взгляд при наличии времени, продолжать для замера глубины.
Кроме того общение с зебилам позволяет сделать открытия в логике. Например: зебил в погонах собирался в конце декабря 2018. Но из-за военного положения отпуска для людей в погонах были отменены. И билеты на лоукост сгорели.
Виноват в убытках конкретного зебила кто?!
Нет, не *****, а ....барыга!!!
феномен коронабесия не интересует?
пипец...
средневекловье отдыхает перед этим коронабесием дебилов...
местные выборы начинаются.
на плюсах и интере вообще слово в слово сюжеты одинаковые вышли.
и эксперты авторитетные там на телегах коментарии давали.