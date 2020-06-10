Двом колишнім "беркутівцям" повідомили про підозру за лжесвідчення про учасника Євромайдану, - Офіс генпрокурора

Під процесуальним керівництвом прокурорів ОГПУ слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом колишнім працівникам спецпідрозділу "Беркут" ГУ МВС України в Дніпропетровській області у фальсифікації доказів проти учасника Євромайдану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ, підозрюваним інкримінується незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, а також надання свідомо неправдивого свідчення, поєднаного з штучним створенням доказів обвинувачення у скоєнні особливо тяжкого злочину (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).

Слідством встановлено, що 21 січня 2014 року на вул. Грушевського в Києві працівники спецпідрозділу "Беркут" затримали громадянина за нібито участь у масових заворушеннях в порядку ст. 208 КПК України. Надалі його доставили в один зі столичних райвідділів міліції. Наступного дня міліціонери "Беркута" дали слідчому свідчення про те, що затриманий брав активну участь у масових заворушеннях зі знищенням майна. На підставі цих неправдивих свідчень затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 294 КК України і судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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