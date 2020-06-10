УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9165 відвідувачів онлайн
Новини Розслідування злочинів на Майдані
1 523 6
Беркут (531) Правоохоронні органи (2699) силовики (2512) Євромайдан (957) Офіс Генпрокурора (3160)

Двом колишнім "беркутівцям" повідомили про підозру за лжесвідчення про учасника Євромайдану, - Офіс генпрокурора

Двом колишнім

Під процесуальним керівництвом прокурорів ОГПУ слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом колишнім працівникам спецпідрозділу "Беркут" ГУ МВС України в Дніпропетровській області у фальсифікації доказів проти учасника Євромайдану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ, підозрюваним інкримінується незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, а також надання свідомо неправдивого свідчення, поєднаного з штучним створенням доказів обвинувачення у скоєнні особливо тяжкого злочину (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).

Слідством встановлено, що 21 січня 2014 року на вул. Грушевського в Києві працівники спецпідрозділу "Беркут" затримали громадянина за нібито участь у масових заворушеннях в порядку ст. 208 КПК України. Надалі його доставили в один зі столичних райвідділів міліції. Наступного дня міліціонери "Беркута" дали слідчому свідчення про те, що затриманий брав активну участь у масових заворушеннях зі знищенням майна. На підставі цих неправдивих свідчень затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 294 КК України і судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Читайте також: Одного ексберкутівця за розгін Євромайдану віддали під суд, іншому повідомили про підозру, - ДБР
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как же так - самый лучший и патриотичный в истории Украины президент Порошенко не нашел вины у этих беркутовцев на протяжении 4-х лет, а какая-то команда клоунов смогла это сделать? Ай-я-яй!
показати весь коментар
09.06.2020 21:05 Відповісти
О чём можно говорить после того, как кондитерский КС завернул закон о незаконном обогащении? Такая же мразь, как и все остальные "небожители". А перед нами спектакли разыгрывают.
показати весь коментар
09.06.2020 21:21 Відповісти
Как там счас Беня с Суркисами, законно обогащается?
показати весь коментар
10.06.2020 07:51 Відповісти
Скинь номер дела, глянем когда зарегистрировано и тогда будем делать выводы. или думаешь следствие открыли и провели при новой Генпрокурорше?
показати весь коментар
09.06.2020 21:25 Відповісти
А фамилии этих беркутовцев можно? А то каждый день наказывают каких-то беркутовцев, которых никто не видел, в то время как абсолютно реальные беркутовцы охраняют кабмин.
показати весь коментар
09.06.2020 21:32 Відповісти
 
 