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Нацполіція (14886) Суркіс (320) Приватбанк (2419) штраф (1820) Державна виконавча служба (46)

"ПриватБанк" оштрафували за те, що він не виплачує $ 257 млн на користь офшорів Суркісів

Державний виконавець наклала на державний ПриватБанк два штрафи в розмірі приблизно 5 тис. грн і 10 тис. грн за невиконання рішення про виплату офшорам братів Суркісів понад $257 млн. Вона також передала матеріали до Печерського райвідділу Нацполіції для відкриття кримінального провадження.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі ПриватБанку, інформує Цензор.НЕТ.

Санкція статті 382 (невиконання судового рішення), за якою виконавець звернувся в правоохоронні органи, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Тепер це  може загрожувати менеджменту банку.

У прес-службі зауважили, що юридичні радники ПриватБанку 4 рази зверталися до міністра юстиції Дениса Малюськи, а також неодноразово в суди, однак їхні скарги не були розглянуті.

Останнє звернення до міністра юстиції банк направив 3 червня.

У ньому зазначається, що "порушуючи закон, держвиконавець повторно відкрила виконавчі провадження на підставі копій постанови і повторно привернула держбанк до відповідальності за невиконання постанови".

"Відсутність реакції міністра юстиції України на законні звернення ПриватБанку з проханням оцінити порушення, які надаються в них, викликає глибоку стурбованість, оскільки Міністерство юстиції України дозволяє те, що ми вважаємо незаконним процесом примусового виконання постанови", - йдеться в листі.

Зазначається також, що банк був змушений звернутися до органу досудового розслідування з заявою про скоєння держвиконавцем кримінального правопорушення, яке полягає "в службовому підробленні та зловживанні службовим становищем, наслідком якого було безпідставне і протиправне накладення штрафів на ПриватБанк".

Читайте також: Рішення суду про виплату Приватбанком $250 млн Суркісам неможливо добровільно або примусово виконати, - міністр Малюська
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Топ коментарі
+29
А кто же это все сделал-то, а зебилы?)))
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09.06.2020 21:06
+12
Приведете факти?
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09.06.2020 21:23
+11
То в чому проблема? Для вас не буде проблемою представити факти "прихватизації Гонтаревою "приватбанка" з порушеннями"
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09.06.2020 21:28
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А кто же это все сделал-то, а зебилы?)))
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09.06.2020 21:06 Відповісти
Где єта притрушенная малюська ? Костюм петушинный примеряет -- оно же кричало что хрен сюркисам (*****) а не деньги
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09.06.2020 21:16 Відповісти
Потужний банкір Гонтарева, яка прихватизувала приватбанк з порушеннями, що розв'язало руки для судів і багатомільйонних компенсацій.
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09.06.2020 21:19 Відповісти
Приведете факти?
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09.06.2020 21:23 Відповісти
Рішення судів, що набрали законної сили - це вже факти.
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09.06.2020 21:24 Відповісти
То в чому проблема? Для вас не буде проблемою представити факти "прихватизації Гонтаревою "приватбанка" з порушеннями"
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09.06.2020 21:28 Відповісти
Так это рехформированная судебная система, которую обещал зебобикам вождь!
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09.06.2020 21:30 Відповісти
Я почему-то больше доверяю решениям судов Британии, штатов.
Так же как и политикам которые, к примеру, заявляют: украинское руководство предлагало купить СИЗ за нал.
А по теме - МВФ почему-то считает беню шахраем.
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09.06.2020 22:02 Відповісти
Вы разницу между приватизацией и национализацией знаете? Теперь Приват принадлежит не Бене, а нам с вами!!! Уловили?
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09.06.2020 23:11 Відповісти
Штани перевір... Бо хто зна!
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09.06.2020 21:31 Відповісти
Беня с Боголюбовым написали письмо Кабмину, в котором, как собственники Приватбанка, попросили государство Украина приобрести у них Приватбанк за 1 грн.
Письмо есть в сети.
Теперь давай по-новой начинай рассказывать про "порушення" и "прихватизацию"
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09.06.2020 21:42 Відповісти
После того,как государство национализировало и спасло Приват,Беня и Боголюбов поклялись,что на них "тиснули".
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09.06.2020 22:07 Відповісти
Це зробив самий реформований суд Потроха!!!
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10.06.2020 08:28 Відповісти
Уже второй год как петюня не приделах.
Садить его не за что. За проукраинскую позицию президента пока статью не ввели.
Поэтому зебилы сосут...
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10.06.2020 09:37 Відповісти
Був би Приват Бєнін, то фіг би Суркіс хоч гривню від нього отримав. А так державний можна грабувати, колхозне майно не жалко
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09.06.2020 21:10 Відповісти
Чий би не був - маст дай! Це ж якийсь сакральний об'єкт для зебобів і зебільчиків.
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09.06.2020 21:20 Відповісти
Нет конечно.
Просто выводил бы бабло из Украины миллиардами вместе с Беней, как это было до 2016 года.
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09.06.2020 21:58 Відповісти
Та да. Криштально чесна Гонтарева брехати не буде
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10.06.2020 04:01 Відповісти
зато Миписька раком стоит и камерами торгует
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09.06.2020 21:18 Відповісти
У Малюськи в ФБ (перед днем последнего решения суда по делу) был эпичный пост про то, что ничего страшного не будет и все у него под контролем. Ему за воротник напихали, что его подчиненная творит корупционную схему и что менеджмент банка под статью подводят ради получения бабла Суркисами. Малюська отрицал это все.
Интересно что этот министр теперь споет.
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09.06.2020 21:21 Відповісти
От приведе малюська в приват розумних начитаних інтелегентних пожизнєнніків-зечар і замість приватівських манагерів посадить керувати.Тоді не тільки суркісам ,а взагалі усім гроші Приват пороздає.
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09.06.2020 21:23 Відповісти
Чому ми бандитам суркісам маємо платити гроші? Зеленський з своїми слугами олігархів зовсім обнаглів.
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09.06.2020 21:29 Відповісти
укр миллиардеры это одна банда и пока мы не найдём способ их посадить на опу. в стране эта банда будет пировать на наших костях.
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09.06.2020 21:30 Відповісти
"ПриватБанк" оштрафовали за то, что он не выплачивает $257 млн в пользу офшоров Суркисов - Цензор.НЕТ 1745
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09.06.2020 21:31 Відповісти
В пресс-службе отметили, что юридические советники "ПриватБанка" 4 раза обращались к министру юстиции Денису Малюське, а также неоднократно в суды, однако их жалобы не были рассмотрены.

малюська занят, он жратву с тюрьмы дегустирует и платные камеры открывает. какие нафик 257 миллионов долларов?
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09.06.2020 21:38 Відповісти
Заява муд*ла Малюськи буде ?
Чи воно зайняте продажем тюрем і здачею люксових камер для елітних зеків ?
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09.06.2020 21:41 Відповісти
Разберитесь с судьишкою,проведите у него обыск,почему никто не проводит расследование при каких обстоятельствах эти цуркисы вывели из Украины сотни миллионов,неужели потрох их до сих пор успешно крышует?
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09.06.2020 21:43 Відповісти
если ПриватБанк будет каждый день платить по 5-10 тыс грн штрафа, то даже к концу каденции квартального идиота, банк все равно будет в плюсе не отдавая фейковый депозит
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09.06.2020 21:52 Відповісти
Кому интересно обсуждать проблемы олигархов.? Люмпены ! Оно вам нужно?
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09.06.2020 22:30 Відповісти
А с каких денег он должен выплатить эти деньги?
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09.06.2020 22:38 Відповісти
Зебилье ещё бене долг не отдало. Денежки нужно придержать ато главному бЕНЕфициару ничего не достанется)))
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09.06.2020 22:40 Відповісти
Цирк продовжуєтся олігархи виграють всі судди тобто забирають гроші платнків податків,чому мовчить громадське суспільство?,жодна країна не дозволилаб такого,суди це найбільш корпумпована система в Україні ,можливо волна взагалі непотрібна а все вирішувати в міжнародних судах?
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10.06.2020 08:40 Відповісти
Нарешті побороли олігрхів, так зебіли? Чому не репетуєтье про мародерство? Де ваші бойовики нацсуки? Де пан білецький, зімін,лещенко, наєм,та інші борцуни? А де швабода?що перемоглим вже "мародера" і все для народа?
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10.06.2020 10:04 Відповісти
 
 