"ПриватБанк" оштрафували за те, що він не виплачує $ 257 млн на користь офшорів Суркісів
Державний виконавець наклала на державний ПриватБанк два штрафи в розмірі приблизно 5 тис. грн і 10 тис. грн за невиконання рішення про виплату офшорам братів Суркісів понад $257 млн. Вона також передала матеріали до Печерського райвідділу Нацполіції для відкриття кримінального провадження.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі ПриватБанку, інформує Цензор.НЕТ.
Санкція статті 382 (невиконання судового рішення), за якою виконавець звернувся в правоохоронні органи, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Тепер це може загрожувати менеджменту банку.
У прес-службі зауважили, що юридичні радники ПриватБанку 4 рази зверталися до міністра юстиції Дениса Малюськи, а також неодноразово в суди, однак їхні скарги не були розглянуті.
Останнє звернення до міністра юстиції банк направив 3 червня.
У ньому зазначається, що "порушуючи закон, держвиконавець повторно відкрила виконавчі провадження на підставі копій постанови і повторно привернула держбанк до відповідальності за невиконання постанови".
"Відсутність реакції міністра юстиції України на законні звернення ПриватБанку з проханням оцінити порушення, які надаються в них, викликає глибоку стурбованість, оскільки Міністерство юстиції України дозволяє те, що ми вважаємо незаконним процесом примусового виконання постанови", - йдеться в листі.
Зазначається також, що банк був змушений звернутися до органу досудового розслідування з заявою про скоєння держвиконавцем кримінального правопорушення, яке полягає "в службовому підробленні та зловживанні службовим становищем, наслідком якого було безпідставне і протиправне накладення штрафів на ПриватБанк".
Будь ласка, зачекайте...
Так же как и политикам которые, к примеру, заявляют: украинское руководство предлагало купить СИЗ за нал.
А по теме - МВФ почему-то считает беню шахраем.
Письмо есть в сети.
Теперь давай по-новой начинай рассказывать про "порушення" и "прихватизацию"
Садить его не за что. За проукраинскую позицию президента пока статью не ввели.
Поэтому зебилы сосут...
Просто выводил бы бабло из Украины миллиардами вместе с Беней, как это было до 2016 года.
Интересно что этот министр теперь споет.
малюська занят, он жратву с тюрьмы дегустирует и платные камеры открывает. какие нафик 257 миллионов долларов?
Чи воно зайняте продажем тюрем і здачею люксових камер для елітних зеків ?