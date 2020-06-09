"ПриватБанк" оштрафували за те, що він не виплачує $ 257 млн на користь офшорів Суркісів

Державний виконавець наклала на державний ПриватБанк два штрафи в розмірі приблизно 5 тис. грн і 10 тис. грн за невиконання рішення про виплату офшорам братів Суркісів понад $257 млн. Вона також передала матеріали до Печерського райвідділу Нацполіції для відкриття кримінального провадження.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі ПриватБанку, інформує Цензор.НЕТ.

Санкція статті 382 (невиконання судового рішення), за якою виконавець звернувся в правоохоронні органи, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Тепер це може загрожувати менеджменту банку.

У прес-службі зауважили, що юридичні радники ПриватБанку 4 рази зверталися до міністра юстиції Дениса Малюськи, а також неодноразово в суди, однак їхні скарги не були розглянуті.

Останнє звернення до міністра юстиції банк направив 3 червня.

У ньому зазначається, що "порушуючи закон, держвиконавець повторно відкрила виконавчі провадження на підставі копій постанови і повторно привернула держбанк до відповідальності за невиконання постанови".

"Відсутність реакції міністра юстиції України на законні звернення ПриватБанку з проханням оцінити порушення, які надаються в них, викликає глибоку стурбованість, оскільки Міністерство юстиції України дозволяє те, що ми вважаємо незаконним процесом примусового виконання постанови", - йдеться в листі.

Зазначається також, що банк був змушений звернутися до органу досудового розслідування з заявою про скоєння держвиконавцем кримінального правопорушення, яке полягає "в службовому підробленні та зловживанні службовим становищем, наслідком якого було безпідставне і протиправне накладення штрафів на ПриватБанк".

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