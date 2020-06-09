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Новини Операція Об'єднаних сил
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Український воїн зазнав кульового поранення під Авдіївкою ввечері 9 червня, - штаб ООС

Український воїн зазнав кульового поранення під Авдіївкою ввечері 9 червня, - штаб ООС

9 червня, озброєні формування російської Федерації вкотре відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районі Авдіївки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїна оперативно доставили в військово-медичний заклад, де йому надали необхідну допомогу.

У відповідь українські захисники застосували наявні вогневі засоби і дали окупантам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються".

Читайте також: Автомобіль ЗСУ підірвався на невстановленому пристрої в Авдіївці, травмовано 10 військових, - Офіс генпрокурора. ФОТО
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Здоровья воину - герою! Будь проклята вся путинская нечисть вместе с кремлёвским маньяком....
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09.06.2020 21:32 Відповісти
Бронеавтомобіль КрАЗ "Спартан" врятував життя десятьом військовослужбовцям на Донбасі

Бронеавтомобіль КрАЗ "Спартан" врятував життя 10 військовослужбовцям українським військовослужбовцям, в результаті підриву на міні в Авдіївці.
Вже розпочато розслідування за фактом травмування 10 військовослужбовців внаслідок підриву автомобіля Збройних сил України в районі Палацу культури «Авдіївський коксохімічний завод».

"За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом підриву на вибуховому пристрої військового автомобіля ЗС України, внаслідок чого 10 військовослужбовців отримали мінно-вибухові травми", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.ФОТО https://uprom.info/news/vpk/broneavtomobil-kraz-spartan-vryatuvav-zhyttya-desyatom-vijskovosluzhbovczyam-na-donbasi/
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09.06.2020 21:45 Відповісти
Нашему бойцу быстрого выздоровления, русским агрессорам смерти и тяжелых ранений.
Убить русского оккупанта- почетная обязанность каждого украинца!
Український воїн зазнав кульового поранення під Авдіївкою ввечері 9 червня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4018
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09.06.2020 22:33 Відповісти
Твк,це ТВАРІ в людських образах!
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09.06.2020 23:25 Відповісти
От представте,що нашому солдату зараз настільки складно вижити,що і представити неможливо. Мало того,що поранений має важкі ознаки травми,то ще і в цей антидержавний час все це визнавати. Я не бачу за останній рік, а чи потрібні цій владі взагалі армія,державність,а тепер і народ!?
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09.06.2020 23:24 Відповісти
 
 