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Український воїн зазнав кульового поранення під Авдіївкою ввечері 9 червня, - штаб ООС
9 червня, озброєні формування російської Федерації вкотре відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районі Авдіївки.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїна оперативно доставили в військово-медичний заклад, де йому надали необхідну допомогу.
У відповідь українські захисники застосували наявні вогневі засоби і дали окупантам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються".
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Бронеавтомобіль КрАЗ "Спартан" врятував життя 10 військовослужбовцям українським військовослужбовцям, в результаті підриву на міні в Авдіївці.
Вже розпочато розслідування за фактом травмування 10 військовослужбовців внаслідок підриву автомобіля Збройних сил України в районі Палацу культури «Авдіївський коксохімічний завод».
"За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом підриву на вибуховому пристрої військового автомобіля ЗС України, внаслідок чого 10 військовослужбовців отримали мінно-вибухові травми", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.ФОТО https://uprom.info/news/vpk/broneavtomobil-kraz-spartan-vryatuvav-zhyttya-desyatom-vijskovosluzhbovczyam-na-donbasi/
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