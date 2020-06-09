Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зустрівся з членами Кабінету Міністрів України, представниками парламентських комітетів, а також керівництвом правоохоронних органів. Глава держави поінформував, що уряд готовий до кінця цього тижня представити оновлений варіант програми дій.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
У повідомленні наголошується: "Глава держави нагадав, що Верховна Рада не підтримала першу редакцію Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
"Парламентські комітети висловили численні зауваження та пропозиції. Багато критики надійшло від депутатів "Слуги Народу". Як поінформував прем'єр-міністр, уряд уважно опрацював усі конструктивні пропозиції та готовий цього тижня представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0", – заявив Володимир Зеленський.
Водночас Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін проситиме винести нову програму на розгляд парламенту та підтримати її 18-19 червня. За його словами, документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів, завдань із політичних програм Президента України Володимира Зеленського та партії "Слуга Народу", а також указів Глави держави й зауважень від комітетів.
"Це структурний документ, який складається з двох розділів. Перший – це антикризовий розділ. Другий – довгострокові пріоритети діяльності уряду. Кожен з розділів збігається з тими напрямками стратегії, які є в міністерствах. Кожен розділ містить очікувані результати й показники, як і належить для такої програми", – наголосив Денис Шмигаль.
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Если типа повысит расширить улУбить то неинтересно
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Скажений Nацик
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В Бердянську припинив роботу завод https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BB?src=hashtag_click #Азмол - найбільший виробник масел в Україні. Люди лишилися без роботи. Чому? Тому що https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #ЗеКоманда прийняла закон, який зробив імпорт масел дешевшим, ніж їх виробництво. Сировину обкладено акцизом та обов'язковими лабораторними перевірками.
А целый год, он что входил в курс дела, раскачивался? Гнать дилетантов ссаными тряпками. Кабмин в отставку, год прошел и нахрена не делалось, только все усугубляется.
Про це народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка сказав в ефірі "Еспресо".
"Цьому уряду уготована слава не зовсім добра, тому що на нього зіпхнуть абсолютно всі прорахунки - і в боротьбі з коронавірусом, і в економіці, і щодо виходу з кризи. На сьогодні завдання президента Зеленського зрозуміле - мати такого "цапа-відбувайла", на якого перекласти всі негативні речі і знову спробувати вийти сухим з води. Він це зробив з урядом Гончарука, він це зробить зараз з урядом Шмигаля. В цьому немає жодних сумнівів, тому що найбільше, що цікавить президента - це його рейтинги, і він буде робити все заради того, щоб рейтинги не падали", - сказав Синютка.
Депутат переконаний, що якщо падіння економіки України буде продовжуватися, то вже ніщо Зеленського не врятує.
"Його не врятують ніякі його відосики. Це, на жаль, той шлях, по якому сьогодні Зеленський веде країну", - додав Синютка.
Він також наголосив, що у боротьбі з коронавірусом чинна влада не зробила дві ключові речі - не захистила медиків і не провела масове тестування.
"Всі наші західні партнери розуміють, що цифри, які демонструє уряд, не відповідають реальному стану речей. Якщо подивитися, то тільки на Львівщині сьогодні проводять аналізи тих заборів, які робилися 10 днів тому, тобто 10 днів зберігаються аналізи і тільки потім людям повідомляють результати. Я думаю, що подібна ситуація і в інших областях", - зауважив Синютка.
"Ми стараємося, захисні костюми привозимо, і Фонд Порошенка закупив тести відомої швейцарської компанії, які вже привезені і працюють. Але не можуть благодійники взяти на себе функцію влади. Тому боротьба з коронавірусом очевидно є проваленою, а заяви головного санітарного лікаря, що вони просто лякали людей, це вишенька на торті чи цвях в домовину цієї незграбної політики сьогоднішньої влади, яка не веде до захисту українців, а яка навпаки веде до того, щоб в головах багатьох українців знову з'явилося бажання емігрувати і шукати роботу за кордоном", - зазначив парламентар.
...
...Нардеп сообщил, что обращение к нему поступило. В ответ он сделал депутатское обращение в Минсоцполитики о возможности выделения денег на закупку котла. А после этого министерство перенаправило его на Кировоградскую ОГА и сейчас обращение находится на рассмотрении. Когда дадут ответ, депутат не знает.
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Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZX-G6JQMPFcShGH0b0WP4i4Q1XkLaNDktGbl9-yl3EiRDRSatXnXZokeIELsMK41KcxdNO7QQ97OKUIaZEcIYtWKCQ5bwaMNOfqy_I2as8X_rbrA5Oqfke_P87F3NOV0E4&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
13 ч.
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Пашинян полностью выздоровел. Вчера вышел из карантина. Полностью здоров и семья тоже!!! В Первый же рабочий день поменял начальника Сбу за то что затормозилось раскрываемость по делам коррупционеров ... Начальника Полиции за то что не справился с борьбой с преступностью.. и Начальника генштаба за старые грехи и за то что во время карантина в Загородном доме сделали сыну многолюдную свадьбу с нарушением режима ЧС..)))) пипец!!! Все в шоке)))..УЧИСЬ ЗЕЛЕНЬ...
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с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZU1-**************************************************************************-4uiiFNYyf-S_r42lpqbPz9fQ0xckQdvEHgiYZKkCLWDwp1w4qgY&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZU1-**************************************************************************-4uiiFNYyf-S_r42lpqbPz9fQ0xckQdvEHgiYZKkCLWDwp1w4qgY&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/261099378487357?__cft__[0]=AZU1-**************************************************************************-4uiiFNYyf-S_r42lpqbPz9fQ0xckQdvEHgiYZKkCLWDwp1w4qgY&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 15:21 ·
Слежу друзья за действиями Пашиняна в Армении,потому что и нам придётся пройти этот ПУТЬ ОЧИЩЕНИЯ...Пашинян арестовал бывшего министра внутренних дел,НЕПРИКАСАЕМОГО ОДНОКЛАССНИКА ПУТИНА-Вову Гаспаряна.У него конфисковали дом стоимостью в три с половиной миллиона долларов,который бывший министр ЗАБРАЛ у одного из бизнесменов.Кроме того,этот коррупционер дал своей жене звание ПОЛКОВНИКА,а дочке ПОДПОЛКОВНИКА милиции.И не одна не другая НИ ОДНОГО ДНЯ на работе НЕ БЫЛИ.При этом получали зарплаты и даже ОРДЕНА.....Путин в реальном БЕШЕНСТВЕ.Мало того,что Пашинян арестовал его КУМА,бывшего Президента Армении,так он ещё и одноклассника арестовал.Каждый день приносит новые известия о том,как Пашинян восстанавливает СПРАВЕДЛИВОСТЬ в отношениях ВЛАСТИ и ЛЮДЕЙ.У Пашиняна только один союзник,но зато какой-ВЕСЬ АРМЯНСКИЙ НАРОД.Он на него опирается и у него все получается...Уверен и ЗНАЮ,скоро и на нашу улицу придет ПРАЗДНИК...,
Вот ради чего они собираются.
Еленочке Зеленской нужны законодательно закреплённые права и обязанности.
Мнения 09-июн, 07:099 1 404 0
По ходу из всех важнейших проблем в Украине, самой актуальной для нас является проблема того, что Еленочке Зеленской нужны законодательно закреплённые права и обязанности.
Светлейшая Бубочка решила окончательно урегулировать этот вопрос, создав соответствующий законопроект. Чтоб люди понимали и не спрашивали.
Предлагаю законодательно закрепить следующие обязанности первой леди:
8.00 - подъем
8.00 - 8.30 - зарядка
8.30 - 9.00 - душ
9.00 - 22.00 - подвиг
22.00 - баиньки
В «подвиг» можно легко и непринужденно включить всё, что делает Еленочка Зеленская:
- Отжать у Марины Порошенко Мистецький Арсенал и делать там что-то. Важное. Наверное.
- Или одеться так, чтоб не в шлёпанцах.
- Или накормить детей в школах. Тоже подвиг - сначала карантин, потом каникулы, потом снова карантин, а там глядишь и Вова уже президентствовать закончит.
Хотя тут может быть всё тоньше и глыбше. Может Вовка хочет супружницу заставить хоть что-то уже делать, кроме как открытки врачам подписывать.
Так прям и представляю себе:
- Ленк, а Ленк, сгоцай шустрой мухой за пивасиком в магаз, а?! - канючит Володенька перед сном.
- Тю? Упоролся ты штоле? Я - первая леди ёпт. Пусть тебе Мендель за пивасиком бегает!
- Мендель не может, она отмазки придумывает.
- ***, шо ты опять утнув, любимый?
- Та то она на завтра придумывает, заранее. Ну сгоцай,а?! В конце концов, твои обязанности прописаны в Законе! Не будешь соблюдать - я Арсенборисычу нажалуюсь!
- Ну давай, жалуйся, долбоклюй…
- Алё, Арсенборисыч? Я выбачаюсь шо так поздно…Тут проблема у меня…Да…Конечно…Извините…Шо?...Акакже…Конечно…Всенепременно…Пиво закончилось?....Сбегать?...А какое вы пьёте?
В общем, с нестепрением жду законопроекта. Я понимаю, что Леночке трудно. Марина Порошенко родилась, видимо, со знанием того, как быть леди, а Еленочке непременно на эту тему мануал нужен. А ещё гувернёр, стилист и репетитор. Плюс лет 10 на обучение.
И вот пока светлейший придумывает очередную х#*ню, мне в личку пишут люди. Спрашивают работу в Киеве для строителя. Работал в Польше, сейчас дома, работы здесь нет, кушать хочется, всё как-то тривиально как для наших властей. Ну **** там - перетопчатся.
А будут много трындеть - Вовка Арсенборисычу пожалуется. Или Венедиктовой.
Вон директор Госрезерва вагонов зерна не досчитался, кипеш поднял, проверки инициировал. Теперь уволен без объяснения причин.
Хотя что тут объяснять - всё предельно ясно: не надо отвлекать мудрый украинский нарид какими-то глупостями про госрезерв.
Мы лучше ещё видосик запилим. В лесу, в трениках, под шашлычок, с гитаркой.
Милааая мояяя, сооолнышкооо лесное *поёт
03 июня, 22:35
https://beztabu.net/lyudi-kolomojskogo-zahvatili-ofis-centrenergo-foto_n68780 Люди Коломойского захватили офис "Центрэнерго" (ФОТО)
При этом государственный нотариус Юлия Журикова зарегстрировала поддельный документ, который и рассмотрели во время заседания горсовета депутаты. Кроме того, местные политики еще и назначили нового временно исполняющего обязанности главы города - Юрия Бурлаку. Последний подал документы на регистрацию себя мэром без всяких приставок, и, само собой, "узаконился" в кресла градоначальника.
Когда Терещенко понял, что у него рейдернули город, он обратился в антирейдерскую комиссию минюста, которая в начале июня признала, что "решение о назначении мэра было законным".
Эпичным является тот факт, что Денис Малюська, подписавший итоговый документ, даже наплевал на решение Верховного суда, который постановил, что врио городского головы не имел никаких прав на подачу своей кандидатуры для утверждения себя же мэром. Кроме того, сам факт того, что должность мэра является избирательной, также не напугал никого из чинуш. Теперь, судя по всему, совершенно любого городского голову можно просто отстранить от должности и сесть на его место.
Не стоит говорить и о том, что факт поддельного заявления проверить более чем просто. Так что уж наверняка в министерстве прекрасно осведомлены о махинации, но привлечь злоумышленников к ответственности не собираются. Да и рейдерство как явление в Украине якобы победили благодаря усилиям Зе команды еще в прошлом году. По крайней мере, об этом заявлял тогда еще не уволенный Алексей Гончарук.
https://beztabu.net/novosti_t4952
"Нинішній Кабінет міністрів не зумів забезпечити ані належного соціального захисту, ані засобів індивідуального захисту для медичних працівників у розпал епідемії, попри виділені 65 мільярдів гривень в спецфонд для боротьби з COVID-19.
Уряд не розуміє, що завершення карантину не завершить економічної кризи в Україні - бо криза викликана не коронавірусом, а некомпетентністю влади. Щоб протидіяти наближенню катастрофи, у Верховній Раді ініційовано процедуру відставки Уряду.
Перший крок зроблено - вже одержані підписні листи для висловлення недовіри нинішньому Кабінету міністрів. Другий крок - ми спільно маємо зібрати 150 підписів, щоб звільнити уряд, який тягне країну на дно. Вже понад 70 депутатів поставили свої підписи під документом про відставку".