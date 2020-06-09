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аудит (558) дороги (3033) Мінінфраструктури (2060) Криклій (548)

Аудит безпеки міжнародних доріг здійснюватимуть із 2021 року, національних - із 2022, - Криклій

Аудит безпеки міжнародних доріг здійснюватимуть із 2021 року, національних - із 2022, - Криклій

Міністерство інфраструктури готується проводити аудит безпеки доріг.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у блозі на Obozrevatel, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над розвитком інфраструктури безпеки, впровадженням аудиту безпеки доріг і сучасних стандартів безпеки. Обов'язковий аудит почнеться з 2021 року для міжнародних доріг і з 2022 року - для національних", - зазначив Криклій.

Він додав, що зараз в Україні створюється система підготовки аудиторів, встановлюються вимоги до них. За словами Криклія, аудит безпеки автомобільних доріг дозволить проєктувати і будувати безпечні дороги.

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Міністр нагадав, що в жовтні минулого року ВР прийняла закон про введення обов'язкового аудиту безпеки автомобільних доріг загального користування. Він набрав чинності в травні 2020-го.

Мета акту - "підвищення безпеки дорожнього руху та інтеграція автодоріг України в міжнародну мережу доріг з високим рівнем безпеки і значне зниження рівня аварійності на дорогах загального користування".
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Спочатку відремонтуйте і збудуйте, а потім міряйте рівень безпеки.
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09.06.2020 21:34 Відповісти
опять потужный мыролюбный гиперлуп?
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09.06.2020 21:49 Відповісти
Без "гипер". Просто "луп".
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09.06.2020 22:41 Відповісти
Как громко сказано: "Мы работаем". Лично ты, Криклий, кроме воровать ничего не умеешь.
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09.06.2020 22:40 Відповісти
Шо вы делаете?! Водилы вагонов и цистерн на резиновых кАлёсах весом по 60 тонн объезжая ваши посты и весы пораздалбливали все дорогои между сёлами. А теперь при децентрализации нихрена никто эти дороги восстанавливать не будет. У председателей сельсоветов таких денег нет, а дороги раздолбанные этими автовагонами.
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09.06.2020 23:35 Відповісти
ну да а деньги украдут в єтом
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10.06.2020 09:15 Відповісти
 
 