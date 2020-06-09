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ВВП (1329) Світовий банк (806) прогноз (1374) коронавірус (19920)

Економіка України через коронакризу впаде на 3,5%, але наступного року зросте на 3%, - Світовий банк

Економіка України через коронакризу впаде на 3,5%, але наступного року зросте на 3%, - Світовий банк

Світова економіка в 2020 році скоротиться на 5,2%.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі, оприлюдненому Групою Світового банку, інформує Цензор.НЕТ.

"Глибина падіння (української економіки. - Ред.) залежатиме від тривалості кризи у сфері охорони здоров'я, прогресу у виконанні важливих і невідкладних реформ, а також здатності мобілізувати достатнє фінансування для виплати значних боргів", - сказано у звіті.

Водночас, за оцінками Світового банку, в 2021 році ВВП України збільшиться на 3% - раніше йшлося про зростання в 4,2%.

Раніше, нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозував, що за підсумками 2020 року, економіка України (валовий внутрішній продукт) впаде на 7,7%.

А Держстат оцінив, що ВВП України в першому кварталі 2020 року впав на 1,5% по відношенню до аналогічного періоду 2019 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світовий банк прогнозує падіння економіки: "Спад стане найглибшим із часів Другої світової війни"
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Топ коментарі
+6
Невероятно оптимистичный прогноз
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09.06.2020 22:56
+6
ему ссут в глаза - а оно - Божья роса...
пипец - страна дебилов...
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09.06.2020 23:10
+5
Вже була інфа, що світовий банк передрікав Україні мінус від вісьми до десяти процентів ВВП по результатам року. А це що за нова лажа з трьома процентами?
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09.06.2020 23:03
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Это прогнохз застоя.
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09.06.2020 22:54 Відповісти
Економіка України впаде на 17%, це висновки екс директора **** Олександра Савченко! Отже Світовий Банк дає дуже оптимістичний прогноз!
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09.06.2020 23:16 Відповісти
Враховуючи таланти, вірніше безталання нинішньої так завної "влади" - цілком можливо.
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09.06.2020 23:27 Відповісти
Невероятно оптимистичный прогноз
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09.06.2020 22:56 Відповісти
Всемирный банк сказал Ыканомика РАБссии упадет на 9% Украину пощадили всего 3%
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09.06.2020 22:56 Відповісти
И по барабану, что в том же докладе, к примеру, падение экономики Франции из за короновирусом - 15%.
Точнее, если об этом написать, то зрады зрадной не выйдет.
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09.06.2020 22:57 Відповісти
ему ссут в глаза - а оно - Божья роса...
пипец - страна дебилов...
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09.06.2020 23:10 Відповісти
Если 3,5% то это еще неплохо, в ЕС средний прогноз по странам 6%
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09.06.2020 22:58 Відповісти
ватниги!!..шмигаль сказал будет +13!!!)))
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09.06.2020 23:00 Відповісти
Как говорил дедушка ЧЛенин---шаг вперёд, два назад! И ему верили.
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09.06.2020 23:00 Відповісти
Зеля 73 % победит всех,даже корону с виркусом и Путлера,вместо Эрдогана...главное в нашей профессии верить в тиливизир...
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09.06.2020 23:02 Відповісти
Вже була інфа, що світовий банк передрікав Україні мінус від вісьми до десяти процентів ВВП по результатам року. А це що за нова лажа з трьома процентами?
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09.06.2020 23:03 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3200867/sud_snyal_arest_s_nedvijimosti_kolomoyiskogo_v_dele_po_dolgu_pered_privatbankom
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09.06.2020 23:06 Відповісти
В итоге упадет и в следующем году на 0,5%.
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09.06.2020 23:13 Відповісти
Почти по картавому - "шаг вперед , два шага назад".
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09.06.2020 23:15 Відповісти
За деньги Приватбанка Коломойский скупал недвижимость в США на 470 миллиардов долл.Суд г.Кливленд штат Дэлавэр ского Игорю Валерьевичу такой ИСК предъявит,что не расчитается ни Зеленский ни следующий гарант..
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09.06.2020 23:15 Відповісти
На 470 миллардов долларов?А можно ссылку?
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09.06.2020 23:38 Відповісти
а забила б Україна на коронавірусну аферу.було б невеличке .але все таки зростання.
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09.06.2020 23:19 Відповісти
Зростання не було б, зростання ВВП припинилося в грудні! Уже в січні 2020 ВВП в мінус пішов - задовго до початку епідемії навіть у Європі!

А ще влітку 2019 було 4,5% росту ВВП...
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09.06.2020 23:21 Відповісти
Економіка України впала не з за короновірусу, а з за зеленого поца у короні...
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10.06.2020 00:20 Відповісти
а вот если бы рухнула на 53%, то в следующем году выросла б на 50%
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10.06.2020 02:31 Відповісти
как дети... с какой стати она вырастет - моника сдохнет? )))
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10.06.2020 07:52 Відповісти
И 10ти казней египетский не надо, 2ой пункт, нашествие зеленых жаб, уже случилось. Экономика просела, из за кривых рук этих жаб.
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10.06.2020 15:39 Відповісти
 
 