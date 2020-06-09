Економіка України через коронакризу впаде на 3,5%, але наступного року зросте на 3%, - Світовий банк

Світова економіка в 2020 році скоротиться на 5,2%.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі, оприлюдненому Групою Світового банку, інформує Цензор.НЕТ.

"Глибина падіння (української економіки. - Ред.) залежатиме від тривалості кризи у сфері охорони здоров'я, прогресу у виконанні важливих і невідкладних реформ, а також здатності мобілізувати достатнє фінансування для виплати значних боргів", - сказано у звіті.

Водночас, за оцінками Світового банку, в 2021 році ВВП України збільшиться на 3% - раніше йшлося про зростання в 4,2%.

Раніше, нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозував, що за підсумками 2020 року, економіка України (валовий внутрішній продукт) впаде на 7,7%.

А Держстат оцінив, що ВВП України в першому кварталі 2020 року впав на 1,5% по відношенню до аналогічного періоду 2019 року.

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