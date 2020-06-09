Ставиться завдання перевиконати бюджет і скоротити його дефіцит, - глава Мінфіну Марченко
Президент України Володимир Зеленський, члени Кабінету Міністрів, представники комітетів Верховної Ради, а також керівництвом правоохоронних органів на зустрічі у вівторок обговорили питання виконання Державного бюджету України на 2020 рік в умовах економічної кризи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресслужби глави держави.
На зустрічі Зеленський зазначив, що наприкінці 2019-го уряд зіткнувся з такими системними ризиками виконання держбюджету, як неконтрольоване зміцнення національної валюти, зменшення обсягів та вартості закупівлі енергетичних товарів, а також адміністративна реформа фіскальних органів.
Водночас з початку 2020 року ситуація погіршилася: надходження податків та митних зборів не відповідали запланованим обсягам на 1 млрд грн. Додатковим тягарем стали наслідки від запровадження масштабного карантину.
"Забезпечити безумовне надходження дохідної частини державного бюджету – саме таке завдання поставлене мною новій команді Міністерства фінансів. Міністр отримав мандат на кадрові та організаційні рішення", – заявив президент на зустрічі.
Зі свого боку міністр фінансів України Сергій Марченко зауважив, що, попри негативні тенденції в економіці у зв'язку з поширенням коронавірусу та карантином в усьому світі, за травень 2020 року Україна досягла 100% виконання розпису.
Так, за цей час до загального фонду держбюджету надійшло 64 млрд грн. Перевиконання з ПДФО становить 1%, з рентної плати за користування надрами – 15%, з акцизного податку – 21,4%. Водночас видатки державного бюджету за січень – травень зросли проти січня – травня 2019 року на 17 млрд грн і становлять 437,7 млрд грн.
"Завдання, передбачені державним бюджетом, будуть виконані. Більш того, ставиться завдання перевиконання бюджету, щоб ми мали можливість використовувати цей ресурс на нагальні проблеми держави, додаткові видатки. Крім того, ми передбачаємо можливість зменшення дефіциту державного бюджету", – наголосив Марченко.
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Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел -
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет!
Лига-Финансы, 14.04.20
В целом, Верховная Рада приняла плохой документ в плохой ситуации
Доработанный бюджет внешне сменил свою идеологию - вместо сокращения расходов на 11%, их нарастили на 7%. Гулять так гулять!
По идее, бюджетникам можно вздохнуть свободно, но оказалось, что смена парадигмы какая-то вышла странная. Кого-то помиловали (спорт и финансирование дорог, которым вернули большую часть финансирования), а вот остальным не так повезло.
Спонсорами ликвидации последствий кризиса назначили, почти не удивительно, большинство украинских граждан, с особым акцентом на социально незащищенные слои населения, которым, для примера, на 93% отменены компенсаций расходов на государственные программы социальной защиты населения или на 17% урезали жилищные субсидий.
В качестве "доноров" бюджета также выступили:
- доходы местных бюджетов - минус 35% финансирования Государственного фонда регионального развития, «убита» субвенция на поддержку развития объединенных территориальных общин, заморожен Фонд энергоэффективности, "пропала" субвенция на развитие системы экстренной медицинской помощи (ее подняли на центральный уровень);
- инфраструктурные проекты - на 90% снижено финансирование строительства международного аэропорта «Днепропетровск", Мариуполь так и останется без нормальной питьевой воды, как и Новоконстантиновская шахта без развития производственных мощностей;
- образование и наука - сокрушительное (на 35%) урезание «образовательных» субвенции; существенно срезаны государственные программы "Спроможна школа для кращих результатів" и "Нова українська школа"; на 43% уменьшено финансирование Национального фонда исследований (поддержка научных исследований и научно-технических разработок);
- культура - на 82% снижено финансирование строительства объектов общегосударственного значения в сфере культуры; на 43% обеспечение Украинского культурного фонда; на треть "прощены" деньги для финансирование деятельности Украинского института книги и популяризацию украинской литературы в мире.
Власть, вопреки логике, в кризис наращивает расходы и, мало этого, делает это не справедливо!
Ну и напоследок. Экономика в 2020 году будет управляться из центра, в ручном режиме. Местные органы власти - на голодном пайке.
Местные выборы, большая приватизация, реформа контролирующих органов (вместе с ликвидацией налоговой милиции) - на паузу.
Кадровая политика (остановка конкурсов, назначаем кого хотим), долговая политика - на усмотрение Минфина (свобода полная).
Таким образом, достаточно плодородная почва для коррупции и удержания власти центром.
В целом, плохой документ, принятый в плохой ситуации.