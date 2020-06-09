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Зеленський (22456) карантин (18171) кредит (3775)

Спрощена процедура видачі кредитів "5-7-9%" має стати доступною для будь-якого представника малого і середнього бізнесу, - Зеленський

Спрощена процедура видачі кредитів

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що оновлена програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" повинна передбачати спрощену процедуру отримання позики під прийнятні відсотки для будь-якого представника малого та середнього бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, у вівторок на зустрічі з членами Кабінету Міністрів України, представниками парламентських комітетів та керівництвом правоохоронних органів він обговорив перші кроки та результати реалізації програми стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19.

Зеленський заявив, що негативні наслідки карантинних заходів не оминули жодної країни світу. "Національні уряди запроваджують безпрецедентні програми стимулювання економіки. Заможні країни витрачають мільярди доларів на підтримку вітчизняних виробників. Решта шукають нестандартні рішення заради забезпечення достойного місця у новій економічній реальності", – сказав він.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко доповів, що програма стимулювання економіки містить низку коротко- та середньострокових заходів для пріоритетних галузей економіки України на 2020-2022 рр. Основні напрямки програми включають 230 конкретних заходів з виконавцями та термінами реалізації.

Серед ключових напрямів програми – забезпечення повноцінного функціонування держави. Так, у межах реалізації цього напряму Україна вже використала такий інструмент, як адаптивний карантин.

Також програма передбачає стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. Йдеться, зокрема, про реалізацію модифікованої програми кредитування "Доступні кредити 5-7-9%". У межах цього напряму планується запуск ще однієї програми кредитування "Нові гроші" після ухвалення необхідних законопроектів.

Крім того, програма стимулювання економіки передбачає оптимізацію податкового навантаження та адміністрування.

Читайте також: Кабмін готовий на цьому тижні представити парламенту свою оновлену програму дій, - Зеленський
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Топ коментарі
+12
Зачем ты выбрал это убожество ?
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09.06.2020 23:37
+8
ЗА СЧЁТ ЧЕГО ЭТА БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА СЛОНОВ ?
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09.06.2020 23:33
+7
это сектант Толика Мостового.

А Толик Мостовой - отчим Разумкова.

Там не по приколу, а в надежде, шо пасынок пристроил бы отчима для продажи излишков армейского имущества
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09.06.2020 23:47
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Во ссаныч дает, везде поспевает, во всем подсекает, все видит! Просто не нарадовацца на него!
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09.06.2020 23:31 Відповісти
Не своїми справами займається Президент! Економіка це справа уряду і Президент не має права втручатись в роботу колегіального вищого органу виконавчої влади - Кабінету міністрів України! Це порушення Конституції України! Не справа Президента визначати які відсоткові ставки мають бути у кредитів державних банків! Для цього є НБУ! Якщо НБУ не працює, потрібно змінювати керівництво! Якщо уряд не працює - потрібно змінювати керівництво! Але Зеленський хоче порушувати Конституцію і керувати всіма процесами в ручному режимі не несучі відповідальність за результат, перекладаючи відповідальність за провали своїх безумних ідей на уряди, які він буде відправляти у відставку! Це неправильно! Конституція України має механізм за яким Президент всі рулить сам - Воєнний ста і Ставка Верховного Головнокомандуючого замість уряду! Чому Зеленський не набереться сміливості щоб запровадити Воєнний стан? Боягуз?
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09.06.2020 23:36 Відповісти
Зачем ты выбрал это убожество ?
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09.06.2020 23:37 Відповісти
Певно "по пріколу".
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09.06.2020 23:41 Відповісти
это сектант Толика Мостового.

А Толик Мостовой - отчим Разумкова.

Там не по приколу, а в надежде, шо пасынок пристроил бы отчима для продажи излишков армейского имущества
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09.06.2020 23:47 Відповісти
Как4акая чушь!,
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09.06.2020 23:44 Відповісти
Спрощена процедура видачі кредитів "5-7-9%" має стати доступною для будь-якого представника малого і середнього бізнесу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 567
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09.06.2020 23:50 Відповісти
Он хоть верит в это сегодня столько бреда наговорил видосики видосики президент лиги смеха разговорного жанра
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09.06.2020 23:32 Відповісти
ЗА СЧЁТ ЧЕГО ЭТА БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА СЛОНОВ ?
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09.06.2020 23:33 Відповісти
Це для лохів - спочатку заманять на 5-6-7, а потім здеруть по 50-60-70!
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09.06.2020 23:34 Відповісти
чем заманят ?

планируется запуск еще одной программы кредитования "Новые деньги"

новых денег нарисуют или где они их возьмут ?

со старых налогоплательщиков ?
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09.06.2020 23:37 Відповісти
Так само як і знайшли так звану "тисячу для пенсіонерів" - десь заберуть, комусь віддадуть! А скоріш за все - нічого не буде, а бо буде і не всім. Як завжди вкинули інфу - дивляться на реакцію "наріду"...Доречі непомітно так пройшли зміни до "держюджету" під час карантину і тихенько "заморозили" виплату молодим вчителям по 21.тис.грн у 2020 р. - а піару було на всю Сонячну систему!
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09.06.2020 23:58 Відповісти
Не сдернут, если это будет фиксированный в договоре интерес кредитора. Вы, очевидно, не в курсе, что свой интерес банки забирают в первых платежах, а дальше уже идёт возврат самого кредита, поэтому никаких изменений не будет.
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10.06.2020 03:03 Відповісти
Ключове слово "если", а десь мілким шрифтом буде "взагалі" - не всі вміють читати "весь" договір!
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10.06.2020 12:49 Відповісти
Этим ключевым словом заполнены все законы, как впрочем и вся наша жизнь. Без него - никуда.

Так пусть учатся читать.
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14.06.2020 02:39 Відповісти
5%-7% - совсем не бесплатно!
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10.06.2020 02:58 Відповісти
да не будет ничего! - зелупа пестит, как обычно...
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10.06.2020 08:04 Відповісти
Чому не буде . Буде для своїх " приближенных к телу".Візьмуть по 5% положуть в банк під15. сто штук з лимона на рік на рівному місці.
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10.06.2020 10:52 Відповісти
А Османский Осел станет всем мелким предпринимателям "личной кредитной няней"?!
Будет звонить директорам банков по каждому кредиту...
Как он это недавно на камеру демонстрировал.
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09.06.2020 23:35 Відповісти
Бред! Вы вообще в курсе, как эти процентные ставки проводятся через банки? Для этого создаются специальные программы, а не звонки президента.
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10.06.2020 03:06 Відповісти
проблема не в деньгах а в корубционерах, засевших в администрациях и не дающих землю под бизнес.
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09.06.2020 23:36 Відповісти
да-да, и депозиты всем по 15%
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09.06.2020 23:37 Відповісти
Упрощенная процедура выдачи кредитов "5-7-9%" должна стать доступной для любого представителя малого и среднего бизнеса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 199
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09.06.2020 23:39 Відповісти
Щоб роздавати кредити,потрібні гроші.Гроші потрібні не тільки бізнесменам,а всім.
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09.06.2020 23:39 Відповісти
куда он лезет. дайте ему почитать его полномочия
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09.06.2020 23:40 Відповісти
Ну, для начала, нужно уметь читать?
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09.06.2020 23:42 Відповісти
Вы умеете? Тогда почему не читаете, чтобы понять о чём здесь речь?

Президент инициирует закон, который идёт в Раду, где имеется президентское партийное монобольшинство. Так понятно?!
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10.06.2020 03:14 Відповісти
Включай логику:
Банки кредитуют и без зелиной заботы.
Зеля, заявляет что он хороший и нужно снизить процент.
Так же гидрант дето говорил:"додавим банки".
Скажите, вы под американской проксей считаете нормальным: вмешательство власти в хозяйственную деятельность ?

Ваш зебил не в состоянии учителям обещанного заплатить, но лезет в банковские ставки)))
Пусть на продукции никопольского ферросплавного потренируется
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10.06.2020 09:31 Відповісти
Включай логику: есть специальные государственные программы кредитования.

Скажите, вы, под украинской проксей: ну и где это ваше дето? Ссылочку покажите?

Никакого вмешательства нет, а есть соответствующая программа ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Ваш дебил-попаредник создал эти самые долги по зарплатам, которые Зе и его команда выплачивали.
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14.06.2020 07:33 Відповісти
Зеро, такое зеро
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14.06.2020 07:38 Відповісти
Слив засчитан.
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14.06.2020 12:11 Відповісти
его выбрали организмы, которые даже не догадываются, что у этой должности есть полномочия
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09.06.2020 23:49 Відповісти
И что?! Читайте внимательно: "программа (ПРАВИТЕЛЬСТВА) предусматривает стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Речь идет о реализации модифицированной программы кредитования микро- и малых предприятий "Доступные кредиты 5-7-9%". Также в рамках этого направления планируется запуск еще одной программы кредитования "Новые деньги" после принятия необходимых законопроектов."
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10.06.2020 03:20 Відповісти
И где Гундосик возьмет деньги на субвенции банкам для выдачи кредитов по ставкам ниже ставки рефинансирования?
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10.06.2020 09:50 Відповісти
Проект (программа ПРАВИТЕЛЬСТВА) будет реализовывать правительство. Вот ему и зададите этот вопрос.
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14.06.2020 07:27 Відповісти
У ПРАВИТЕЛЬСТВА уже дыра в бюджете в 400 миллиардов, поэтому спрашивать у них бессмысленно.
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15.06.2020 08:34 Відповісти
Да, бросьте, у нас в Штатах после 9/11/2001 были такие дыры в бюджете, что мама не горюй. Тем не менее никто не сворачивал подобные программы. У правительства могут быть разные механизмы для стимулирования банков на подобные шаги. Посмотрим.
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15.06.2020 13:31 Відповісти
Вот только между США и Украиной есть небольшое различие: люди выстраиваются в очередь, чтобы вложиться в американский госдолг, а Украине приходится уговаривать кредиторов.
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15.06.2020 17:49 Відповісти
Да нет никакой очереди: https://www.investopedia.com/ask/answers/where-can-i-buy-government-bonds/

Не такая уж это и заманчивая прибыль:

Спрощена процедура видачі кредитів "5-7-9%" має стати доступною для будь-якого представника малого і середнього бізнесу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9887
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20.06.2020 01:40 Відповісти
Ага, очереди нет, но 22 триллиона госдолга есть и он продолжает расти.
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20.06.2020 09:25 Відповісти
Кaкое это имеет отношение к сказанному вами же выше: "люди выстраиваются в очередь, чтобы вложиться в американский госдолг"?
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23.06.2020 14:59 Відповісти
А можешь привести пример хоть каких-то других ценных бумаг, в которые вложили соизмеримую сумму?
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23.06.2020 15:05 Відповісти
Какое это имеет отношение к нашему изначальному разговору?

ПС Никакой очереди нет! ТЧК
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23.06.2020 15:23 Відповісти
Я вот не понимаю, зачем я трачу время, пытаясь доказать, что самая популярная в мире ценная бумага является популярной.
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23.06.2020 15:44 Відповісти
А разве об этом была изначально речь?!

Американский долг не одна какая-то ценная бумага, он имеет комплексную структуру:

https://www.thebalance.com/who-owns-the-u-s-national-debt-3306124#:~:text=Foreign%3A%20%246.78%20trillion%20(in%20Febuary,their%20pension%20funds%3A%20%241%20trillion
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24.06.2020 03:19 Відповісти
Забыл: очереди нет - бери и покупай.
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24.06.2020 03:20 Відповісти
Ясно, у нас тут буквальная трактовка единств.
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24.06.2020 10:44 Відповісти
Спрощена процедура видачі кредитів "5-7-9%" має стати доступною для будь-якого представника малого і середнього бізнесу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 670
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10.06.2020 00:21 Відповісти
Согласно Конституции Президент имеет право законодательной инициативы.
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10.06.2020 03:32 Відповісти
Это вам надо почитать о том, что это было частью предвыборной компании, поэтому и депутаты и правительство знали об этом. Он просто напоминает.
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10.06.2020 03:09 Відповісти
Спрощена процедура видачі кредитів "5-7-9%" має стати доступною для будь-якого представника малого і середнього бізнесу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9328
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09.06.2020 23:49 Відповісти
так ты же задницу свою на британский флаг порвал, чтобы этот дурак ( в медицинском смысле ) стал президентом.

у тебя мозг есть ?
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09.06.2020 23:50 Відповісти
Да ты всё и всех знаешь, как я посмотрю.
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09.06.2020 23:52 Відповісти
ну я ж не первый месяц читаю тут твои пропагандистские кремлёвские высеры
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09.06.2020 23:55 Відповісти
Иди уже хоть ногу себе сломай,ублюдочный
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10.06.2020 00:01 Відповісти
Зеленский свою личную гарантию даст?)))
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10.06.2020 00:20 Відповісти
Зуб дайот.
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10.06.2020 00:30 Відповісти
Великие мысли великих экономистов.
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10.06.2020 00:39 Відповісти
Не обижайте президента-макаку - величайшего лидера современности. Сказал 5-7-9 - быть тому! Завтра заставит Нацбанк продавать доллары по 90 центов, пенсионерам разрешит заплывать за буйки и переходить дорогу на красный свет. Плюс поцелуется с мунтяном и снимет очередной видосик, обращаясь к быдлу голосом простуженной крысы. Быдло рукоплещет, второй срок обеспечен..
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10.06.2020 00:48 Відповісти
Когда опубликуете книгу со всеми вашими фантазиями типа этих?
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10.06.2020 03:34 Відповісти
Спрощена процедура для суркісів, ахметки і бені. А вам, наріду "велика подяка".
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10.06.2020 10:05 Відповісти
Переселенцам по кредитам особый статус! Называется "хер им!"
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10.06.2020 12:35 Відповісти
 
 