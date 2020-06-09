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Макрон і Меркель звернулися до керівництва ЄС: Європа "хаотично" відповіла на спалах COVID-19, треба підготуватися краще

Макрон і Меркель звернулися до керівництва ЄС: Європа

Лідери Франції та Німеччини Емманюель Макрон і Ангела Меркель, а також очільники ще кількох європейських держав закликали керівництво ЄС бути готовим до пандемій у майбутньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося, що це послання надихне на подальші, більш плідні дискусії на європейському рівні щодо того, як на більш високому рівні забезпечити готовність до наступних пандемій", - сказано в посланні, направленому очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

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У документі наголошується, що Європа "хаотично" відповіла на спалах коронавірусу, внаслідок чого загинуло понад 184 тис. осіб. У ньому наголошується на необхідності більш широкого підходу до протидії можливої ​​другої хвилі вірусної інфекції.

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня у світі зареєстрували 7,19 млн випадків інфікування COVID-19 і 408 737 смертей. Найбільша кількість жертв у США, Великій Британії і Бразилії.
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А звідки вони знають.за майбутні пандемії?
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09.06.2020 23:52 Відповісти
они же участники этого театра абсурда и псевдопандемии.
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10.06.2020 00:44 Відповісти
О, начинаются нагнетания про вторую волну.
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09.06.2020 23:52 Відповісти
Другої хвилі не буде. Буде 9-й вал.
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10.06.2020 00:14 Відповісти
так інформаційна друга хвиля вже готова)) якраз на осінь коли завжди є спалах Орві! завжди повторю і під цей спалах вони ще зі своїми тестами, які невідомо що показують, намалюють статистику з померлих дідусів і бабусів 70+ років. Еврика! все банально і просто. Є ЗМІ продажні які нагнітають страх + є тести за допомогою яких можна записати в жертви корони людей, які помирають від пневмоній, від інсультів, від інфарктів, від діабетів і так далі. І от тоді вже приходить "рятівна" вакцина після якої зникне тестування і паніка в ЗМІ) і ці творці театру будуть казати: от бачте вакцина вас врятувала)) Але примусова вакцинація буде мати сильний спротив! все таки багато людей в світі розуміють цю аферу і очікуємо протести по всьому світі. План глобалістів має провалитися.!
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10.06.2020 00:52 Відповісти
Коронавірус дуже рідко передається від безсимптомних хворих - ВООЗ // навіть ця шайка корупціонерів починає признаватися частково в афері)
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10.06.2020 00:42 Відповісти
Нарешті глобалісти знайшли метод загнати людство в кошару: страх перед "невідомою" хворобою. Просто і ефективно. Правда, вони дуже ризикують отримати потужну обратку він людства, офуїлого від дурантинів.
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10.06.2020 06:55 Відповісти
 
 