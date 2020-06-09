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Данон-Україна зробила заяву про рекламу з Пореченковим, який стріляв в українців: "Ми не можемо вплинути на офіс у Росії"

Данон-Україна зробила заяву про рекламу з Пореченковим, який стріляв в українців:

Український офіс міжнародної групи "Danone" прокоментував скандальну рекламу продукту в Росії, в якій знявся актор Пореченков, який стріляв в українських воїнів на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі компанії, розміщеному в Фейсбуці.

У тексті зазначається: "Спостерігаючи розголос щодо рекламної кампанії бренду Актімель в Росії, не можемо лишатись осторонь. Нам вельми прикро з приводу ситуації, що склалась навколо реклами, яка транслюється в російському медійному просторі.

Водночас, хочемо зазначити, що компанія Данон в Україні є частиною всесвітньо відомої міжнародної Групи, яка працює в 140 країнах світу. Локальні офіси в кожній країні функціонують незалежно, опрацьовуючи завдання та виклики підпорядкованих ринків та керуючись локальними потребами споживачів. Саме тому, ми в Україні не можемо впливати на формування рекламної, комерційної та комунікаційної політик інших країн, зокрема і Росії.

Ось уже понад 20 років наша компанія доброчесно працює, виробляючи високоякісну продукцію для своїх споживачів в Україні, залишаючись відповідальним суб’єктом бізнес-спільноти. Ми завжди дбали і дбаємо не лише про економічні цілі, але й про суспільство, підтримуючи соціальні проекти, інвестуючи у виробничі потужності, створюючи нові робочі місця, підтримуючи благодійні організації та лікарні продукцією, а в період епідемії коронавірусу – індивідуальними засобами захисту.

Вся наша продукція виробляється в Україні (виключно з українського молока на 2-х українських заводах) або країнах Європейського Союзу. Бренд Актімель, зокрема, виробляється та імпортується в Україну з Бельгії.

А понад 1000 наших працівників в Україні щодня вкладають душу в свою роботу, аби ми з вами вчасно отримували найякіснішу та корисну продукцію".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Компанія Danone запросила для реклами в Росії актора Пореченкова, який стріляв по українцях. ВІДЕО
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Топ коментарі
+78
Перевод на общепонятный язык :

ВЫ БУДЕТЕ ЖРАТЬ ТО, ЧТО РЕКЛАМИРУЕТ МУДАК, КОТОРЫЙ В ВАС СТРЕЛЯЛ
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09.06.2020 23:53
+75
А ми можемо вплинути на реалізацію вашого продукту.
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09.06.2020 23:53
+65
Значит украинским покупателям надо повлиять на продукцию Данон
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09.06.2020 23:54
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А чому б їм не взяти фотографію Адольфа Гітлера, він же був вегетеріанець, любив би мабуть продукцію Данон. Гондони з Парижу.
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10.06.2020 06:47 Відповісти
При соотношенииии 3/4 зебилов в стране, они не особо парятся за украинский рынок...
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10.06.2020 06:56 Відповісти
Данон, спонсор террористов.
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10.06.2020 07:18 Відповісти
Пистеж. Если б мид с презиком ультиматум сделали, бистро повлияли би. А так 20% возмущаются, остальние жрут данон и не парятся.
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10.06.2020 07:27 Відповісти
Данон в Украине скончался.Мы не можем повлиять на свое отвращение к этой фирме.Прощайте,бл.ди.
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10.06.2020 07:28 Відповісти
Данон, ви "не можете вплинути на офіс у Росії"? Добре, тоді ми не можемо вплинути на наші смаки:
Данон-Україна зробила заяву про рекламу з Пореченковим, який стріляв в українців: "Ми не можемо вплинути на офіс у Росії" - Цензор.НЕТ 6246
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10.06.2020 07:34 Відповісти
Штош... придется перейти на местный кефир
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10.06.2020 07:42 Відповісти
Давно отказался от данона и президента.
В зависимости от города проживания (живу на три города) выбираю местную молочку.
Киев - яготинське
Харьков - заречье
Мариуполь - малоянисольскую молочку.
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10.06.2020 08:11 Відповісти
Белоцерковский творог чуден.
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10.06.2020 11:37 Відповісти
И фермерская сметана волновахская, 30% жирности. Редко такую встретишь.
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10.06.2020 11:38 Відповісти
лучшая. Такой нигде больше нет.
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10.06.2020 12:11 Відповісти
Так МЫ МОЖЕМ !!
БОЙКОТ товарам от Danone !!!!

Им есть достойная альтернатива !
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10.06.2020 07:46 Відповісти
Локальные офисы в каждой стране функционируют независимоИсточник: https://censor.net.ua/n3200977
Это чушь собачья. Все офисы подчиняются headquarters, в том числе и в политике продвижения продуктов. Так что не надо пестеть, аспада даноны. Типа мынизнали. Бл@ди.
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10.06.2020 07:52 Відповісти
Мы можем повлиять на ваш сцаный сранон в Украине. Готовьтесь, цуки......
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10.06.2020 07:56 Відповісти
Я не и к чему не призываю )) но здесь вы можете оставить своё мнение о деятельности этот компании.
Danone FB - https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=E5eD6vibf4w&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDanoneUkraine%2F&redir_token=xYZ0DIwA2GNBQ1H2_30y_puYs498MTU5MTg1MTc5MkAxNTkxNzY1Mzky https://www.facebook.com/DanoneUkraine/ Danone Twitter - https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=E5eD6vibf4w&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDanone&redir_token=xYZ0DIwA2GNBQ1H2_30y_puYs498MTU5MTg1MTc5MkAxNTkxNzY1Mzky https://twitter.com/Danone
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10.06.2020 08:05 Відповісти
Данон-Україна зробила заяву про рекламу з Пореченковим, який стріляв в українців: "Ми не можемо вплинути на офіс у Росії" - Цензор.НЕТ 1020
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10.06.2020 08:10 Відповісти
«Данон Кремез»
На заводе в г. Кременчуг производится продукция таких брендов: «Простоквашино», «Простоквашино» для малышей и «Смешарики».
«Данон Днипро»
На заводе в г. Херсон производится продукция таких брендов: «Активиа», «Актуаль», «Даниссимо», «Веселый Пастушок», «Живинка» и «Растишка».
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10.06.2020 08:11 Відповісти
Всех рабочих молокозаводов уволить, детей ихних - насильно накормить ихней продукцией и выслать из Украины. Только так.
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10.06.2020 09:36 Відповісти
Убейся об стенку
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10.06.2020 15:56 Відповісти
Прощай Простоквашино... Здравствуй Злагода.
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10.06.2020 08:11 Відповісти
ТЮ.. Набагато смачніші Молокія, Галичина, Яготинське.
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10.06.2020 12:35 Відповісти
Попри всій моїй глибокій повазі та приязні до полтавчан душа, а за нею і тіло не сприймає продуктів з кацапськими назвами, ніколи не купляю навіть коли нема вибору.
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10.06.2020 16:51 Відповісти
Ну тогда просто надо запретить продукцию Данон и все, не можете так не можете.
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10.06.2020 08:12 Відповісти
А зачем пытаться влиять на российскую группу? Вы пытайтесь влиять на головной офис .
Блин, русские всё-таки, дебилы редкостные. Неужели кроме этого стрёмного пореченкова нет нормальных актеров?
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10.06.2020 08:17 Відповісти
Взагалі, тут можливо у Данон свій розрахунок. Скандал був прогнозованим, згадуванність у ЗМІ збільшилося. Поява Пореченкова зменьшує споживання Данон в Україні, збільшує в Росії. Там ринок більший. Іншим 138 країнам, де працює Данон по х*й. От і все. Якщо іншим, окрім України буде не все одно, тоді буде ефект. Подивимось на реакцію партнерів
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10.06.2020 08:32 Відповісти
А я не могу повлиять на свой мозг и желудок, которые послали данон с пореченковым накуй!
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10.06.2020 08:18 Відповісти
Идите вы на йух со своей продукцией..
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10.06.2020 08:55 Відповісти
проте українці можуть вплинути на прибутки безпринципних корпорацій.
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10.06.2020 09:03 Відповісти
На убытки
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10.06.2020 09:48 Відповісти
"А понад 1000 наших працівників в Україні щодня вкладають душу в свою роботу,.." - а на Донбасі загинуло більше 13 тис. громадян України - розкажіть їм про прекрасну молочну продукцію "Danone", яку рекламують їхні вбивці.
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10.06.2020 09:06 Відповісти
Бойкот продукции Данон!!!
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10.06.2020 09:14 Відповісти
все делается очень просто: вызываются в кабмин топ менеджмент сильпо, ашана, кишени, метро, атб, новуса и других розничных сетей. настоятельно рекомендуется на два года запретить продажу продукции данона на основании спонсирования терроризма. и вуаля - данон теряет сотни миллионов за первые полгода.
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10.06.2020 09:47 Відповісти
Вот "молодцы" выкрутились и там хотят и здесь! - Ганьба!!!
Обойдемся и без данона!
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10.06.2020 09:47 Відповісти
Як ви хочете щоб вас поважали коли ви самі себе і один одного не поважаєте?
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10.06.2020 09:48 Відповісти
не только русские а часть французов итальянцев испанцев, считают что Путин хороший а украинцы фашисты, яркий пример с футболистом Зозулей в Испании просто наше правительство ничего не делает для этого в ЕС, Маркива в Италии посадили за то что был на войне
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10.06.2020 09:59 Відповісти
Данон вбиває нас разом із московським бидлом. Як говорив одна мудра людина "пішли ви в сраку".
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10.06.2020 10:01 Відповісти
Данон!
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10.06.2020 10:03 Відповісти
Простоквашино идёт в кацапском направлении к почтальону пореченкову.
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10.06.2020 11:25 Відповісти
ПО ХЕР... эту ГАДОСТЬ больше в рот не возьму... и детям запрещу...
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10.06.2020 11:48 Відповісти
Я непокупаю больше ДАНОН!
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10.06.2020 12:30 Відповісти
Лучше было бы так: Привезли на передовую для наших войнов ДАНОН, они выпили и дали п***й рашистам! Вот это да ябы покупал данон. А так долой данон с Украины, оштрафовать их надо.
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10.06.2020 12:33 Відповісти
Так повлияйте, да побыстрее. Или украинцы сильно повлияют на реализацию в торговых сетях этой французской добродетели.
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10.06.2020 14:45 Відповісти
Если Господь услышит мои молитвы. то в ближайшее время на ПаРаше будет крупное, массовое отравление даноном с сотнями тысяч тяжело больных диареей....А дебил пореченков пусть через данон подцепит гепатит А,В,и С...
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10.06.2020 21:56 Відповісти
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/24026/user_id/23101.phtml Раздроблєніє лічності - то буде смішніше...
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10.06.2020 23:39 Відповісти
А что, российский офис компании не подчиняется центральному офису в Киеве?
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10.06.2020 22:25 Відповісти
Данон-Україна зробила заяву про рекламу з Пореченковим, який стріляв в українців: "Ми не можемо вплинути на офіс у Росії" - Цензор.НЕТ 1531

........
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10.06.2020 23:01 Відповісти
это типа отмазка, мы не можем... а я не могу покупать продукцию пособников террористов
могли бы и руководство сменить если бы захотели
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10.06.2020 23:12 Відповісти
был данон, стал гандон
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10.06.2020 23:13 Відповісти
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/24026/user_id/23101.phtml Нагадалося...
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10.06.2020 23:20 Відповісти
Посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", - отметил дипломат.
Смотрите также: https://news.liga.net/politics/video/porechenkovu_v_teatre_brosili_pistolet_i_predlozhili_postrelyat Пореченкову в театре бросили пистолет и предложили "пострелять"
Ранее посол, отреагировав на рекламный ролик в российском отделении Danone, писал в https://twitter.com/Shamshur_O/status/1270434661509009408 Twitter , что большой бизнес должен быть ответственным, а коммерческая составляющая - не повод забывать о моральности.(с )
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11.06.2020 02:45 Відповісти
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