Данон-Україна зробила заяву про рекламу з Пореченковим, який стріляв в українців: "Ми не можемо вплинути на офіс у Росії"
Український офіс міжнародної групи "Danone" прокоментував скандальну рекламу продукту в Росії, в якій знявся актор Пореченков, який стріляв в українських воїнів на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі компанії, розміщеному в Фейсбуці.
У тексті зазначається: "Спостерігаючи розголос щодо рекламної кампанії бренду Актімель в Росії, не можемо лишатись осторонь. Нам вельми прикро з приводу ситуації, що склалась навколо реклами, яка транслюється в російському медійному просторі.
Водночас, хочемо зазначити, що компанія Данон в Україні є частиною всесвітньо відомої міжнародної Групи, яка працює в 140 країнах світу. Локальні офіси в кожній країні функціонують незалежно, опрацьовуючи завдання та виклики підпорядкованих ринків та керуючись локальними потребами споживачів. Саме тому, ми в Україні не можемо впливати на формування рекламної, комерційної та комунікаційної політик інших країн, зокрема і Росії.
Ось уже понад 20 років наша компанія доброчесно працює, виробляючи високоякісну продукцію для своїх споживачів в Україні, залишаючись відповідальним суб’єктом бізнес-спільноти. Ми завжди дбали і дбаємо не лише про економічні цілі, але й про суспільство, підтримуючи соціальні проекти, інвестуючи у виробничі потужності, створюючи нові робочі місця, підтримуючи благодійні організації та лікарні продукцією, а в період епідемії коронавірусу – індивідуальними засобами захисту.
Вся наша продукція виробляється в Україні (виключно з українського молока на 2-х українських заводах) або країнах Європейського Союзу. Бренд Актімель, зокрема, виробляється та імпортується в Україну з Бельгії.
А понад 1000 наших працівників в Україні щодня вкладають душу в свою роботу, аби ми з вами вчасно отримували найякіснішу та корисну продукцію".
Будь ласка, зачекайте...
В зависимости от города проживания (живу на три города) выбираю местную молочку.
Киев - яготинське
Харьков - заречье
Мариуполь - малоянисольскую молочку.
БОЙКОТ товарам от Danone !!!!
Им есть достойная альтернатива !
Это чушь собачья. Все офисы подчиняются headquarters, в том числе и в политике продвижения продуктов. Так что не надо пестеть, аспада даноны. Типа мынизнали. Бл@ди.
Danone FB - https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=E5eD6vibf4w&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDanoneUkraine%2F&redir_token=xYZ0DIwA2GNBQ1H2_30y_puYs498MTU5MTg1MTc5MkAxNTkxNzY1Mzky https://www.facebook.com/DanoneUkraine/ Danone Twitter - https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=E5eD6vibf4w&q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDanone&redir_token=xYZ0DIwA2GNBQ1H2_30y_puYs498MTU5MTg1MTc5MkAxNTkxNzY1Mzky https://twitter.com/Danone
На заводе в г. Кременчуг производится продукция таких брендов: «Простоквашино», «Простоквашино» для малышей и «Смешарики».
«Данон Днипро»
На заводе в г. Херсон производится продукция таких брендов: «Активиа», «Актуаль», «Даниссимо», «Веселый Пастушок», «Живинка» и «Растишка».
Блин, русские всё-таки, дебилы редкостные. Неужели кроме этого стрёмного пореченкова нет нормальных актеров?
Обойдемся и без данона!
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могли бы и руководство сменить если бы захотели
"Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", - отметил дипломат.
Смотрите также: https://news.liga.net/politics/video/porechenkovu_v_teatre_brosili_pistolet_i_predlozhili_postrelyat Пореченкову в театре бросили пистолет и предложили "пострелять"
Ранее посол, отреагировав на рекламный ролик в российском отделении Danone, писал в https://twitter.com/Shamshur_O/status/1270434661509009408 Twitter , что большой бизнес должен быть ответственным, а коммерческая составляющая - не повод забывать о моральности.(с )