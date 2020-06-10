"Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом"
Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський жорстко відповів Сергію Лещенкові, який заявив, що Дубінський готується отримати громадянство Румунії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Дубінський зазначив: "Сергій Лещенко повідомив, що мені видали румунське громадянство.
Через дві години повідомив, що ще не видали, але обов'язково видадуть через два роки, тому що в деяких випадках потрібен додатковий час.
Сергію, хочу уточнити, що в деяких випадках ніякого додаткового часу не потрібно.
Наприклад, щоб вже сьогодні заявити, що ви - тупий довбо##б.
По румунськи - nenorocit de dolby".
Топ коментарі
+60 Власов Сергей b3083465
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+46 18c49ed2
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На ошибку каждый имеет право. Думаю, просто , как артист, зарабатывал деньги тогда, которые овощ щедро платил. Уверена, что потом жалел об этом.
Згадав, як Дубінський ( чи уже Дубінеску) запевняв, що Куницький (нині депутат) не громадянин Ізраїлю. Брехав? А то як. Він бреше як дихає.
Взагалі, це добре, коли один зелений іншого мочить.
Стаття 173. Дрібне ***********
Дрібне ***********, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
еще и в мэры столицы хочет пойти.
мер шо воно таке-"мерін" обрізаний? чи ти з головою не товаришуєш...