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громадянство (1059) Лещенко Сергій (505) Румунія (1118) Дубінський Олександр (491)

"Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом"

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський жорстко відповів Сергію Лещенкові, який заявив, що Дубінський готується отримати громадянство Румунії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Дубінський зазначив: "Сергій Лещенко повідомив, що мені видали румунське громадянство.

Через дві години повідомив, що ще не видали, але обов'язково видадуть через два роки, тому що в деяких випадках потрібен додатковий час.

Сергію, хочу уточнити, що в деяких випадках ніякого додаткового часу не потрібно.

Наприклад, щоб вже сьогодні заявити, що ви - тупий довбо##б.

По румунськи - nenorocit de dolby".

Читайте також: Румунія, схоже, надала Дубінському громадянство. Якщо встановлять, що подано фальшиві документи, "слузі народу" загрожує в'язниця, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

Слуга народу Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його тупим довбо##бом 01
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Топ коментарі
+60
У него это конек хамство лицемерие и наглость как все Зе партия отребья
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10.06.2020 00:01
+46
Монобольшинство монобыдла.
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10.06.2020 00:07
+42
Да куда уж нам. Мы в общественных местах на фене и матом не общаемся. Не образованные, понимаешь. Там выше "красавЕц" Мальська, как раз подходит по твоим мозгам.

"Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом" - Цензор.НЕТ 7707
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10.06.2020 00:32
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а тупой долб#** в ответ, что?
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10.06.2020 03:32 Відповісти
Хамовитые порохоботы обвиняют в хамстве Дубинского...гы
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10.06.2020 03:42 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом" - Цензор.НЕТ 1669
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10.06.2020 05:26 Відповісти
Хотела что-то написать, но снизу в спонсорской контенте у меня фото Кузьмы - и сразу перехотелось. Дубинский стал фальшивкой на фоне Кузьмы, который навечно остался Человеком, волонтером и искренним критиком власти.
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10.06.2020 06:33 Відповісти
Ну до этого он с Могилёвской благополучно агитировал за Рыгов
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10.06.2020 06:59 Відповісти
Ну он же не работал министром экономики при овоще, а уж потом внезапно стал на сторону народа.
На ошибку каждый имеет право. Думаю, просто , как артист, зарабатывал деньги тогда, которые овощ щедро платил. Уверена, что потом жалел об этом.
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10.06.2020 07:08 Відповісти
То есть, Порошенко работал на государство министром-он плохой, а Кузьма напрямую за деньги агитировал за януковича -он хороший и принципиальный? Татьяна -лучше жуй.
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10.06.2020 07:44 Відповісти
хуцпа шмаркліної мішпухі і не дивує
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10.06.2020 06:33 Відповісти
Красавчик.
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10.06.2020 06:50 Відповісти
Ну, тут зіткнулися два зелених брехунця.
Згадав, як Дубінський ( чи уже Дубінеску) запевняв, що Куницький (нині депутат) не громадянин Ізраїлю. Брехав? А то як. Він бреше як дихає.
Взагалі, це добре, коли один зелений іншого мочить.
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10.06.2020 07:24 Відповісти
Як підходить до теми
"Слуга народу" Дубінський у відповідь на звинувачення Лещенка назвав його "тупим довбо##бом" - Цензор.НЕТ 3046
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10.06.2020 07:27 Відповісти
Бенина борзая.
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10.06.2020 08:08 Відповісти
Я бы уточнил "dolby surround". Они повсюду
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10.06.2020 07:36 Відповісти
Может стоит всё-таки применить к нему законы которые они же нам и пишут???

Стаття 173. Дрібне ***********

Дрібне ***********, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
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10.06.2020 08:08 Відповісти
Можно было-но в не данном случае!Ведь Лещенко и является по жизни тупым д-бом! А ещё брехуном,ренегатом и склочником!
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10.06.2020 10:26 Відповісти
Ээ, как припекло у говорящей Жопы Коломойского. ))
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10.06.2020 08:17 Відповісти
і по румунскі заговорив
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10.06.2020 08:53 Відповісти
Это тупое дубовое животное уже взяло за норму в эфире своим грязным ртом изрыгать кацапские маты.
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10.06.2020 08:53 Відповісти
Це той випадок, коли обидві бородаті жєнщіни праві.
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10.06.2020 09:04 Відповісти
Барьба била равна - баролісь два гавна (кац.)
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10.06.2020 09:06 Відповісти
Тут як ніколи підходить вислів: "Обоє рябоє".
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10.06.2020 09:08 Відповісти
кто-то еще слушает, что несет российский патриот дубина?
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10.06.2020 09:15 Відповісти
Два мерзких пархатенций !
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10.06.2020 10:00 Відповісти
шо, зеленые, шикарный у вас депутат?
еще и в мэры столицы хочет пойти.
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10.06.2020 10:22 Відповісти
та нема в Україні "мерів" = ПРОСТО НЕ ІСНУЮТЬ
мер шо воно таке-"мерін" обрізаний? чи ти з головою не товаришуєш...
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10.06.2020 10:39 Відповісти
Уехал из Украины из за быдла, и судя по всему не зря, теперь быдло в самой верхушке этой власти
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10.06.2020 10:27 Відповісти
ну лещ ізвесний говномет ,краще б залізницею займався , напевне обзавідувався Щов зеленого дубня 20 квартир а в нього одна і то на мами песіонерки гроші куплена .коли в Україні пройде такий дощ , щоб змив цю всю шваль к ...беням
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10.06.2020 10:42 Відповісти
Тупой, хамовитый, некомпетентный... сразу видно - слуга народа
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10.06.2020 11:06 Відповісти
Румунське хамовите чмо.
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10.06.2020 11:23 Відповісти
ага, одним точным ударом в переносицу, можно будет перевоспитать этого идиота. Он просто не слыхал, как поют дрозды.
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10.06.2020 15:24 Відповісти
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