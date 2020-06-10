Апеляційний суд 11 червня розгляне скаргу на рішення судді, що дозволило ексміністру Кожарі вийти під заставу

В Апеляційному суді відбудеться засідання з розгляду апеляційної скарги у справі про вбивство підприємця Сергія Старицького.

Про це повідомила у Facebook дочка вбитого Катерина Старицька, передає Цензор.НЕТ.

"У четвер, 11.06, об 11:45 в Апеляційному суді відбудеться засідання з розгляду апеляційної скарги на рішення судді Слободянюка П.Л., на якого, мабуть, дуже варто звернути увагу, він знизив Кожарі (нагадаю, він підозрюється у вбивстві мого батька Сергія Старицького) заставу на засіданні, на якому просто продовжували досудове розслідування, а НЕ СУМУ ЗАСТАВИ!!!) для Кожари Л. з 14 млн до 2 млн і випустив його в залі суду. А ще Кожара вийшов під заставу, а електронного браслета для нього "не вистачило". Цікаво, він ще в Україні?" - написала вона.

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Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.