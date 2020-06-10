Апеляційний суд 11 червня розгляне скаргу на рішення судді, що дозволило ексміністру Кожарі вийти під заставу
В Апеляційному суді відбудеться засідання з розгляду апеляційної скарги у справі про вбивство підприємця Сергія Старицького.
Про це повідомила у Facebook дочка вбитого Катерина Старицька, передає Цензор.НЕТ.
"У четвер, 11.06, об 11:45 в Апеляційному суді відбудеться засідання з розгляду апеляційної скарги на рішення судді Слободянюка П.Л., на якого, мабуть, дуже варто звернути увагу, він знизив Кожарі (нагадаю, він підозрюється у вбивстві мого батька Сергія Старицького) заставу на засіданні, на якому просто продовжували досудове розслідування, а НЕ СУМУ ЗАСТАВИ!!!) для Кожари Л. з 14 млн до 2 млн і випустив його в залі суду. А ще Кожара вийшов під заставу, а електронного браслета для нього "не вистачило". Цікаво, він ще в Україні?" - написала вона.
Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.
За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.
Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.
А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.
25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.
Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.
10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.
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Отменяйте тогда вообще уголовный кодекс, раз он все равно ничего не значит.
Убил - заплати штраф по административке и свободен.
Слов нет.
Законом предусмотрены исключения, когда следственный судья (суд) не обязан назначать залог (то есть может либо сделать это, либо не сделать) (???).. К таким случаям относятся ситуации, когда мера пресечения избирается в рамках производства по:
1) преступлению, совершенному с применением насилия или угрозой его применения;
2) преступлению, повлекшему гибель человека;
3) в отношении лица, в отношении которого в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, однако была нарушена ним.
Фактически это те преступления, в отношении которых нельзя назначать залог и это должно быть ж конкретно и ясно без размазывания типа " не обязан назначать" прописано в Уголовно-процессуальном законодательстве.
Но в реалии судьи не могут так просто проигнорировать такую возможность дополнительно поиметь бабки Заранее зная возможности клиента, назначается завышенная сумма залога, а потом идет торговля - до какой суммы можно уменьшить и эту разницу пускают в дележ, а клиенту при этом может даже специально не достаться электронный браслет и он фактически уходит в свободное плавание. А Кожару подозревают даже не в драке на кухне, а в убийстве человека!!! О каком вообще залоге при этом может идти речь? Правовая государственная беспредельщина!