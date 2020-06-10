Зеленський про кредит МВФ: Україна отримає від МВФ на $200 млн більше, ніж планувалося, Фонд є надійним партнером

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що МВФ виділить Україні на $200 млн більше, ніж передбачалося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

Зеленський зазначив: "Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку.

Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені COVID-19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ офіційно затвердив програму кредитування Stand-by для України