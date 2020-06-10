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Перше онлайн-засідання Тристоронньої групи з питань Донбасу за участю запрошених Києвом представників ОРДЛО відбудеться 10 червня

Перше онлайн-засідання Тристоронньої групи з питань Донбасу за участю запрошених Києвом представників ОРДЛО відбудеться 10 червня

Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться в онлайн-режимі в середу, вперше за участю запрошених українською стороною представників тимчасово окупованих РФ окремих районів Донецької та Луганської областей

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, під час останнього онлайн-засідання ТКГ 27 травня було досягнуто домовленості обговорити на наступному засіданні сформовані списки для взаємного звільнення утримуваних осіб.

Засідання ТКГ раніше відбувалися в Мінську, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу з березня проходять у режимі відеозв'язку: такі онлайн-засідання відбулися 26 березня, 8 і 22 квітня, 14, 22 і 27 травня.

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Традиційно за день до засідання ТКГ збираються робочі групи з питань безпеки, з гуманітарних, політичних і соціально-економічних питань.

9 червня Україна вперше привернула до роботи групи з політичних питань ТКГ, заявлених з боку української делегації представників ОРДЛО. Донецьку область у політичній групі ТКГ представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський. Запрошеними представниками від Луганської області стали лікар Костянтин Лібстер і юрист, керівник громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.

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"Залучення представників ОРДЛО відбувається з метою реалізації положень Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей, зокрема п.9, пп.11-12, якими передбачено проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей щодо параметрів політичного врегулювання і змін до законодавства", - повідомили в пресслужбі Офісу Президента України.

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Автор: 

Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+7
Позорный клоун на подтанцовке у путлера
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10.06.2020 02:00
+5
голобородько сбрендил и тянет на государственную измену.. пукин аплодирует стоя клоуну)
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10.06.2020 01:35
+3
итак гражданская война и россия МИРОТВОРЕЦ )))))
как вас, младшеньких, обули )))
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10.06.2020 07:41
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голобородько сбрендил и тянет на государственную измену.. пукин аплодирует стоя клоуну)
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10.06.2020 01:35 Відповісти
Позорный клоун на подтанцовке у путлера
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10.06.2020 02:00 Відповісти
Дупоголові 73% прокоментуйте новину . Розкажіть що в цьому лише вина донапєдро , який погодив , але не збирався виконувати путєнські "хатєлкі" . На відміну від зрадника бубочки що нічого не підписував , але збиваючи коліна ринувся виконувати всі погоджені і не погоджені пункти "формулиштайнмаєра" . До всього ще й таран кинувся розпродавати кацапам ту воєнну допомогу з Європи , що викликало обурення в Бундесі . Чому про це всі мовчать ?????
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10.06.2020 03:18 Відповісти
а разве минский сходняк против Украины - не был придумкой лолиты вальцман и его шефа пукина?
с самого начала - минский шабаш - это было предательство Украины и всех погибших украинских воинов от террористов, а - голобородько только продолжил то, что начал вальцман..
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10.06.2020 03:30 Відповісти
скальпелем можно лечить, а можно и зарезать.
кто на что учился )))
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10.06.2020 07:43 Відповісти
С определенным опытом можно и в носу ковыряться скальпелем, только это как к теме статьи относится?
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10.06.2020 09:38 Відповісти
для тупого пав....иана
речь об инструменте - минск, в реплике от ника...
есть такое слово - АНАЛОГИЯ )))
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10.06.2020 11:40 Відповісти
Ну с вашей то глупостью и спесью инструметом для вас, в носу ковыряться, может быть что угодно: хоть скальпель, хоть минск. А про законы вы когда ни будь слышали? Сразу скажу этим в носу даже вам нельзя ковыряться, а президентам почемуто можно.
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10.06.2020 11:46 Відповісти
приматик, ты на свой ник посмотри
ПАВ и АН это не я придумал )))
и КАКОЕ отношение минск имеет к закону???

и кстати, с понятием состязательности в суде пав и ан явно не знаком ))))
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10.06.2020 20:29 Відповісти
Я рад что вас восхищает мой ник, но ваша глупость к сожелению расстраивает, но судя по тому что вы осознали что Минск не имеет отношение к закону это уже обнадеживае. Учитесь больше и прилагайте больше усилий к саморазвитию и скоро вы узнаете что Минск противоречит украинскому законодательству и есть преступление со стороны президентов. Ведь много интересного вы узнали, узнав о законах: суд, состязательность и другие ранее незнакомые вам слова вы уже можете проносить, но прежде узнайте что это за понятия такие. Развавайтесь умственно, а не просто восторгайтесь чужими руками.
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11.06.2020 12:07 Відповісти
дурачок, займись самообразованием,
впрочем тебе этого не поднять, к твоему сожЕлению ))))
с каких это пор табуретка или гаечный ключ стали соотноситься с законами?
(разве что с законами физики) )))))
и с каких это пор насмешка стала признаком восхищения, неуважаемый пав и ан )))))
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11.06.2020 13:53 Відповісти
Это просто у вас глупое выражение лица, а не насмешка. Ну и вы уже разочаровывает, если президенты в вашей версии выполняют законы физики, то попробуйте почитать конституцию Украины, это флаг другой чем у вас, но там есть понятие что такое президент. Для вас это возможно? Или так и будет смеяться глядя на себя в зеркало.
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11.06.2020 18:03 Відповісти
клоун, купи очки и гуся ..)))
и сдохни)))
а твой фальшивый прапорок засунь себе..., ну ты знаешь, ты опытный )))
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12.06.2020 08:13 Відповісти
Все, методичка закончилась? Теперь только в оппонентов "какашками кидаться". Разочаровывает ваша личность, казалось бы что то рассуждать начали, а оказывается за пределы методички ни ни. Это от глупости или работа такая?
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12.06.2020 09:03 Відповісти
дурачок,
с чего ты взял, что я на цензоре
ДЛЯ РАСКРЫТИЯ СВОЙ ЛИЧНОСТИ )))
твоя тупизна зашкаливает )))
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12.06.2020 09:06 Відповісти
Значит все таки работа, раз уже бессвязный бред несёте. Про скальпель хоть помните где вам им ковыряться?
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12.06.2020 09:14 Відповісти
пав и ан, не суди по себе... другие далеко не так примитивны как ты ))) сдохни
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12.06.2020 09:20 Відповісти
Вас только по вашей глупости и судят. Учитесь и развивайте свою мозговую деятельность, чтоб в споре не метаться от глупости к хамству, а приводить аргументы и логические выкладки, тогда и эта ваша глупая зацикленность на личностях пройдет и будет интересовать только истина.
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12.06.2020 09:25 Відповісти
ты таки самонадеяный павиан..
с тобой НИКТО и не собирапся СПОРИТЬ ))) разве с младшенькими спорят???? ))))
корона не давит???? ))))))))))))))))))))))))))))))
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12.06.2020 09:32 Відповісти
Вы как всегда бравируете глупостью. Попробуйте учиться, и выручите не глупую фразу о скальпелем, а мудрость: в споре рождается истина. К стати из ваших описаний собственной внешности корона это вирус у вас новомодный или аксессуар у вас на голове?
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12.06.2020 15:54 Відповісти
дурачок, для рождения истины нужен СПОР.
ты до этого не дорос и тебе это НЕ ДАНО... по умолчанию ))
а в целом ты наскучил. иди в ж...
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12.06.2020 18:49 Відповісти
Опять по кругу? То что вам не дано спорить и почему уже обсуждалось:https://censor.net.ua/comments/locate/3200984/019214e5-6837-70dd-b3de-90e7760a405d, да вы и сами подтвердили невозможность этого для вас:https://censor.net.ua/comments/locate/3200984/019214e5-6833-705c-a636-d200b6fc3f2e. Поэтому совет вам все тот же:12.06.2020 09:25
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15.06.2020 09:00 Відповісти
Никами, а не руками, очепятка.
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11.06.2020 12:09 Відповісти
Шобы санкции продлевали надо хотя бы вид переговоров делать. Хай волают. 6 лет уже волают и еще 6 будем. А там глядишь и пупкина в мавзолей уложат.
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10.06.2020 04:49 Відповісти
после заявления Казанского, со вчерашнего дня вся московитская пропагандономашина верещит неистово разрывает себе пердак
отличный ход Украины, представители ОРДЛО посылают московию нахрен на глазах у всего мира
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10.06.2020 05:18 Відповісти
Давно уже надо было этих представителей к стенке поставить.
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10.06.2020 07:08 Відповісти
Ох рискует наш Бубочка-Вовасик играя в поддавки с Путиным...Того и гляди, что будет ему и второй срок президентский и ещё какие-то забаганки... Как бы не слететь ему в мешке с моста Метро. и на том закончить своё существование на этой грешной земле. И что характерно, тогда не понадобятся ни деньги, ни вилы, ни даже пароход...
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10.06.2020 07:15 Відповісти
рискует?? да ты наивный ...)))он просто на кремль РАБОТАЕТ )))))
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10.06.2020 07:40 Відповісти
итак гражданская война и россия МИРОТВОРЕЦ )))))
как вас, младшеньких, обули )))
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10.06.2020 07:41 Відповісти
Чуть ли не как в одесситов - там собиралася компания блатная, Маруся, Роза, Рая, Валя и спутник жизни Васька Шмаровоз.
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10.06.2020 12:31 Відповісти
 
 