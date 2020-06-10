Перше онлайн-засідання Тристоронньої групи з питань Донбасу за участю запрошених Києвом представників ОРДЛО відбудеться 10 червня
Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться в онлайн-режимі в середу, вперше за участю запрошених українською стороною представників тимчасово окупованих РФ окремих районів Донецької та Луганської областей
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, під час останнього онлайн-засідання ТКГ 27 травня було досягнуто домовленості обговорити на наступному засіданні сформовані списки для взаємного звільнення утримуваних осіб.
Засідання ТКГ раніше відбувалися в Мінську, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу з березня проходять у режимі відеозв'язку: такі онлайн-засідання відбулися 26 березня, 8 і 22 квітня, 14, 22 і 27 травня.
Традиційно за день до засідання ТКГ збираються робочі групи з питань безпеки, з гуманітарних, політичних і соціально-економічних питань.
9 червня Україна вперше привернула до роботи групи з політичних питань ТКГ, заявлених з боку української делегації представників ОРДЛО. Донецьку область у політичній групі ТКГ представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський. Запрошеними представниками від Луганської області стали лікар Костянтин Лібстер і юрист, керівник громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.
"Залучення представників ОРДЛО відбувається з метою реалізації положень Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей, зокрема п.9, пп.11-12, якими передбачено проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей щодо параметрів політичного врегулювання і змін до законодавства", - повідомили в пресслужбі Офісу Президента України.
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с самого начала - минский шабаш - это было предательство Украины и всех погибших украинских воинов от террористов, а - голобородько только продолжил то, что начал вальцман..
кто на что учился )))
речь об инструменте - минск, в реплике от ника...
есть такое слово - АНАЛОГИЯ )))
ПАВ и АН это не я придумал )))
и КАКОЕ отношение минск имеет к закону???
и кстати, с понятием состязательности в суде пав и ан явно не знаком ))))
впрочем тебе этого не поднять, к твоему сожЕлению ))))
с каких это пор табуретка или гаечный ключ стали соотноситься с законами?
(разве что с законами физики) )))))
и с каких это пор насмешка стала признаком восхищения, неуважаемый пав и ан )))))
и сдохни)))
а твой фальшивый прапорок засунь себе..., ну ты знаешь, ты опытный )))
с чего ты взял, что я на цензоре
ДЛЯ РАСКРЫТИЯ СВОЙ ЛИЧНОСТИ )))
твоя тупизна зашкаливает )))
с тобой НИКТО и не собирапся СПОРИТЬ ))) разве с младшенькими спорят???? ))))
корона не давит???? ))))))))))))))))))))))))))))))
ты до этого не дорос и тебе это НЕ ДАНО... по умолчанию ))
а в целом ты наскучил. иди в ж...
отличный ход Украины, представители ОРДЛО посылают московию нахрен на глазах у всего мира
как вас, младшеньких, обули )))