Перше онлайн-засідання Тристоронньої групи з питань Донбасу за участю запрошених Києвом представників ОРДЛО відбудеться 10 червня

Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться в онлайн-режимі в середу, вперше за участю запрошених українською стороною представників тимчасово окупованих РФ окремих районів Донецької та Луганської областей

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, під час останнього онлайн-засідання ТКГ 27 травня було досягнуто домовленості обговорити на наступному засіданні сформовані списки для взаємного звільнення утримуваних осіб.

Засідання ТКГ раніше відбувалися в Мінську, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу з березня проходять у режимі відеозв'язку: такі онлайн-засідання відбулися 26 березня, 8 і 22 квітня, 14, 22 і 27 травня.

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Традиційно за день до засідання ТКГ збираються робочі групи з питань безпеки, з гуманітарних, політичних і соціально-економічних питань.

9 червня Україна вперше привернула до роботи групи з політичних питань ТКГ, заявлених з боку української делегації представників ОРДЛО. Донецьку область у політичній групі ТКГ представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський. Запрошеними представниками від Луганської області стали лікар Костянтин Лібстер і юрист, керівник громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.

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"Залучення представників ОРДЛО відбувається з метою реалізації положень Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей, зокрема п.9, пп.11-12, якими передбачено проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей щодо параметрів політичного врегулювання і змін до законодавства", - повідомили в пресслужбі Офісу Президента України.

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