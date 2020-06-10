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МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України у 2020 році до 8,2%, а зростання в 2021 році лише до 1,1%

МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України у 2020 році до 8,2%, а зростання в 2021 році лише до 1,1%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз спаду ВВП України в 2020 році до 8,2% із 7,7% у його квітневому Світовому економічному прогнозі.

Як ідеться в релізі Фонду у зв'язку із затвердженням 18-місячної програми stand by для України на $5 млрд у ніч на середу, прогноз відновлення української економіки в 2021 році також погіршено із 3,6% до 1,1% з прискоренням до 3% у 2022 році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

Згідно з новими оцінками, дефіцит поточного рахунку може зрости із 1,7% ВВП у 2019 до 1,7% цього і 2% - у наступному і трохи зменшиться до 1,9% ВВП у 2022 році, тоді як у квітні МВФ чекав розширення дефіциту цього року до 2% ВВП і наступного - до 2,4% ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від МВФ на $200 млн більше, ніж планувалося, Фонд є надійним партнером, - Зеленський про кредит

Автор: 

ВВП (1354) МВФ (3069) прогноз (1384)


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Топ коментарі
+25
Обосрались ещё на старте! Но теперь будут валить все на коровирус!
Просто клоуны - они и в Африке клоуны!
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10.06.2020 05:04
+23
Обещали же 40-к процентов за пять лет в плюс?
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10.06.2020 01:45
+23
Турборежим - идём ко дну. Надеюсь учителям 4000 баксов не урежут
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10.06.2020 01:58
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Обещали же 40-к процентов за пять лет в плюс?
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10.06.2020 01:45 Відповісти
Обосрались ещё на старте! Но теперь будут валить все на коровирус!
Просто клоуны - они и в Африке клоуны!
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10.06.2020 05:04 Відповісти
А коронавируса нет? Упали экономики и более сильных , чем Украина , стран.
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10.06.2020 06:36 Відповісти
Вот только экономика Неньки накрылась медным тазом еще до коронавируса. Но, зепилы старательно делают вид что они не в курсе. Закон о первой тещи одобрям?
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10.06.2020 07:25 Відповісти
О, старые песни пригожинских троллей, как накрылась Украина и ее экономика

Про «вы все замёрзнете зимой» ещё не забудь рассказать
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10.06.2020 08:04 Відповісти
Зачем тогда кредиты МВФ брать???? Кстати дезертирша когда назад в Украину или посидишь пока на шее у немцев на пособия??
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10.06.2020 08:10 Відповісти
Придурь, погугли значение слов, которые используешь
Например, слова «дезертир», потом пиши

Ылита безграмотная
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10.06.2020 08:19 Відповісти
Грамотно ставить в конце предложения точку.
Тебе задали конкретный вопрос о кредитах, а не об орфографии.
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10.06.2020 08:59 Відповісти
Ты, придурь лапотная, лучше погугли недовыполнение бюджета Украины в 2019 - 1-м квартале 2020 г., Потом ботина привокзальная будешь вякать
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10.06.2020 09:23 Відповісти
https://censor.net/user/454383, у тебя аргумент на загляденье - Пригожинские троли засели в минфине.
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10.06.2020 08:12 Відповісти
У нас тут говорят что такого кризиса не было даже в 2008
Ударило довольно серьезно

А в след году ещё с полученной помощи придётся платить налоги, так что будет скрежет зубовный
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10.06.2020 08:06 Відповісти
Так давай назад в Украину, тут же конец эпохи бедности и +40% роста экономики...и найвЭличниший лидер всесвиту...забыла что ли???...Мучаешься там небось по Германиям..
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10.06.2020 08:12 Відповісти
Я переехала в Германию не по экономическим причинам, не суди всех по себе

Что касается помощи из-за короны, так я ее не получала. Но ее захапали ряд предпринимателей типа «халява, надо брать»
Хапали и те кому она вообще не была нужна, на ком корона никак не отразилась.
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10.06.2020 08:16 Відповісти
А шо так, ольгинских уже на задание в Гкрманию отсылают?
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10.06.2020 09:24 Відповісти
Ну кто тут спалился на пригожинской методичке видно выше
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10.06.2020 09:26 Відповісти
https://censor.net/user/454383, так если от 2019 года отнять 2008 год, то получится 11 лет и цифра не очень-то круглая, чтобы объяснить минус 300 Миллиардов Гривен, ещё до короновируса, при 100% правлении уЗеленских.
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10.06.2020 08:14 Відповісти
Ватан, твой бред вообще никто не читает, что ты бегаешь за мной по всем темам и лепишь его к моим комментариям?

Ну так я тоже его не читаю.
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10.06.2020 08:21 Відповісти
Конечно - ватан, ведь я у тебя спросил - Что Зелемойский делает лучше Порошенко, когда ты начала его расхваливать, но ответа так и не получил. Ведь ватаны хотят получить ответ, а не мантры.
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10.06.2020 08:54 Відповісти
По поводу твоих вопросов мне я уже высказалась вчера - задавать их будешь, когда научишься уважительно общаться
А таким тоном общайся не со мной

С тех пор ничего не поменялось

Так что не засирай мне ленту
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10.06.2020 09:05 Відповісти
Многоуважаемая, https://censor.net/user/454383, не могли бы Вы ответить на вопрос - Что Зеленский делает лучше Порошенко?
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10.06.2020 09:12 Відповісти
Могла бы, но не хочу. Тебе не хочу.
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10.06.2020 09:16 Відповісти
Хорошо, что мы перешли на ты. Тогда ответь тем, кто под моим вопросом тебе поставили мне 15 лайков после того, как ты стала хвалить Зеленского без аргументов.
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10.06.2020 09:17 Відповісти
А им тоже не хочу
Твой вопрос задается не с целью услышать мнение, а с целью оспорить ответ, если он не на пользу Порошенко.

А вот с теми кого я не считаю ботами, с теми я спокойно это обсуждаю и власть критикую и вообще
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10.06.2020 09:24 Відповісти
Конечно, ведь ты приходишь на форум не что-то обсуждать, а только мантры постить.
Ты сделала даже больше, не отвечая на вопрос - Что Зеленский делает лучше, чем Порошенко (тебя, почему-то, не оскорбляло, когда Порошенко называли, например - потрошенко, офшорный)?, ты доказала, что у тебя есть только мантры.
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10.06.2020 09:32 Відповісти
Уже 16 лайков под моим вопросом. Ты и этим форумчанам не хочешь ответить, а только хочешь мантры про Зеленского постить?
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10.06.2020 09:21 Відповісти
А Бцбочку хочешь?))
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10.06.2020 09:26 Відповісти
https://censor.net/user/454383
Это у вас пригожинские тролли распоясались.
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10.06.2020 09:21 Відповісти
МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України у 2020 році до 8,2%, а зростання в 2021 році лише до 1,1% - Цензор.НЕТ 5809
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10.06.2020 09:02 Відповісти
"прорывом" оказалось потеря 300 млр. гривень поступлений в бюджет еще когда никаким короновирус и не пахло
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10.06.2020 10:22 Відповісти
ну вот и прорвало
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10.06.2020 10:49 Відповісти
А це - що таке? https://censor.net/news/3200969, - Всемирный банк
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10.06.2020 01:53 Відповісти
Это шутки квартала- мухаха
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10.06.2020 01:56 Відповісти
все нормально і правильно
просто для твого моску нема різниці між показниками ВВП і економіки
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10.06.2020 05:30 Відповісти
якби ти не був долбоjопом, то за силлю ти би прочитав інфу, в якій, зокрема, написано "В то же время, по оценкам Всемирного банка, в 2021 году ВВП Украины увеличится на 3% - ранее речь шла о росте в 4,2%". І тоді, можливо, задумався би, якими показниками вимірюється економіка країни. А раз в тебе на макітрі друга жопа (як в кожного 73/43%-ного зебіла), - то ти не здатен навіть задуматись, чому оці оцінки надаються в процентах.
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10.06.2020 05:46 Відповісти
фсьо пральна
Всесвітній банк давав прогнози на +3% ВВП у 2021, а зараз погіршив свій проноз до +1,1% у 2021
саме про це й стаття, під якою ми зараз пишемо
перш ніж писати публічно щось на форуму - подумай, а чи варто? раптом себе на посьміховисько виставиш?
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10.06.2020 05:54 Відповісти
Саме тому тобі не варто було писати свій попередній пост про показники ВВП і економічне зростання. Сміються тепер з тебе.
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10.06.2020 06:07 Відповісти
https://censor.net/user/73230 ты не с этих случаем трускавецких ЗЕбил экономистов?? Сильно на них по уровню похож...
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10.06.2020 08:15 Відповісти
Турборежим - идём ко дну. Надеюсь учителям 4000 баксов не урежут
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10.06.2020 01:58 Відповісти
И врачам по 300% надбавок)))
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10.06.2020 05:05 Відповісти
учителям 4000 баксов..

ты о какой стране писал-то?...
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10.06.2020 06:16 Відповісти
За страну розовых пони г-на Зе
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10.06.2020 08:20 Відповісти
Граждане Украины, но вы же сами за это и проголосовали! Ваше голосование по приколу выходит вам боком , с чем я вас и поздравляю! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

И ещё , как я всегда пишу : ЗЕ это потяряное время для Украины! ✌️✌️
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10.06.2020 02:04 Відповісти
ти знаєш, що серед юзерів цензора на цій гілці тих, хто навіть гАлАсував за клована і його слуг уродів - нема нікого?
Тут зібрались (поки що) лише ті, хто попереджав "а буде жопа"...
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10.06.2020 02:11 Відповісти
Помиляєшся... У "Блазня" ще залишилися гроші для найму "ЗЕ-батраків".... Він же костюми з масками не закуповує, тому є гроші для найму "лапшевешателей" и торгівців "развесистой клюквой"... А скільки "батраків" з "Лахти"?!Вони ж сидять в ОРДЛО і Криму, що, по правилах обліку, важаються Україною (що б не верещали "духовноскрєпні"), і звідти паскудять... А А "галусувавші шлунком" і просто ідіоти, що "галасували па приколу", дійсно "запхнули язики в задницю", бо люди, що їх рік тому умовляли і пробували їм "очі відкрить", все пам"ятають... ЗЕ-дебіли мають тепер лише одну "відмазку" - "вірус", однак, і з ним вони просто "тихо пукають", не набираючись сміливості щось заперечить уголос... Здається, є прекрасний привід "навісить всіх собак" на "Петю", з приводу пропажі зерна з Держрезерву... Однак, мовчать... А чому? Та тому, що "вилізуть" із кущів саме їх "ослячі вуха", як у знаменитій античній п"єсі,(здається, Апулея).
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10.06.2020 09:27 Відповісти
нихуху. 8% после войны падение было вроде, а сейчас еще на 8%. Это ж будет полная жопа. Великая депрессия - банкротства, крах бизнеса, рост бандитизма, и т.д. Что мягче выйти из этого кризиса нельзя??? Если бы была норм власть, которая решила проблемы в стране и пересажала коррупционеров и всюду поборола реально коррупцию, чтобы все органы заработали и всех из органов коррупционеров с замками крутыми и счетами большими пересажали и таможню наладить и убрать коррупцию и кучу всяких схем уничтожить и сажать с конфискацией. Прямо брать программу СХЕМЫ допустим радио свободы и пересажать всех по их расследованиям. Олигархов посадить и национализировать все, что они отжали у страны - гос предприятия, которые море денег стране приносили, пока их не рейдернули и не приватизировали олигархи, что теперь бабки идут им в офшоры, а стране с этих предприятий дуля. Была бы власть нормальная, то быстро бы навела бы порядок в стране. А так у власти полностью на всех уровнях от президента, Министров, Рады, СБУ, ГПУ, МВД, Судов, и т.д. Всюду люди организованной преступности! Все прогнило до фундамента!
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10.06.2020 02:24 Відповісти
А за кого ви голосували?
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10.06.2020 02:58 Відповісти
Воно наголосувало жепой
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10.06.2020 05:07 Відповісти
такой єнергичній пост написал, прям агонь!
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10.06.2020 05:32 Відповісти
"Граждане, храните свои сбережения в Сберкассе подальше от Украины... Если, конечно, они у вас есть". Жорж Милославский
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10.06.2020 03:12 Відповісти
если бі у тебя біла хоть капля мозгов, ті бі знал, что например в Испании, Италии, Франции ситуация намного хуже, чем в Украине
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10.06.2020 05:33 Відповісти
Що, у них середня зп 300-400 баксів?
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10.06.2020 05:57 Відповісти
у багатьох навіть меньше
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10.06.2020 07:03 Відповісти
А вы батенька - звездун каких еще поискать)))
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10.06.2020 07:57 Відповісти
Новости читал Альтер?, в Испании принят закон на прошлой недели, от 462 -х до 1015 евро на домохозяйство выплачивают кто не работает, так называемая помощь от бедности.
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10.06.2020 08:16 Відповісти
Оно ольгинское, кроме методичек ничего другого не читает
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10.06.2020 09:28 Відповісти
... и толпы испанцев , французов и итальянцев ринулись / уже / на заработки в Украину !
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10.06.2020 05:59 Відповісти
Чи ти хочеш порівнювати розвинені країни і країни, що розвиваються? У розвинених країнах зростання ВВП мізерне, бо вже все збалансовано, працює. А ми є країною, що розвивається. Зростання ВВП у нас повинне бути колосальне (щоб підтягтись до рівня розвинених країн). Але ж ніт, Альтер буде казати- радійте, що живете в лайні, бо можете жити ще в гіршому лайні.
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10.06.2020 06:02 Відповісти
О зєльоні дають! Піду на вулицю, подивлюся на заробітчан з Франції, Іспанії та Італії.
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10.06.2020 06:10 Відповісти
Емли бы у тебя была хоть капля мозгов, ты бы сравнивал не проценты падения, а ВВП и уровень экономики по факту падения.

Какой сейчас ВВП Испании и Италии? Какой сейчас ВВП Украины?
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10.06.2020 12:30 Відповісти
Объем ВВП Испании по состоянию на 06.03.2020 года - 1 460 млрд долл.
Объем ВВП Украины по состоянию на 06.03.2020 года - 140 млрд долл.

Ога. В Испании конечно же хуже - ВВП ровно в 10 раз больше.

Итить вы, зебилы, животные тупые.
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10.06.2020 12:35 Відповісти
Испания...
знакомая живет там, бывшая типа, общались недавно
ситуация такая в Испании: зопа
у знакомой дочь 12 лет - онкология, оттого и эмигрировали в Испанию 7-8 лет взад, для лучшего лечения дочери.
Госпиталь в Барселоне закрыт для онкобольных. Все силы брошены на борьбу с коронавирусом. Онкогоспиталь закрыт. Они там проходили ежегодные процедуры. счас сидят дома
НИссан ушел из Барселоны. Еже один автобренд уходит, не помню какой.
онкологи - то есть больные раком в Испании счас в полном игноре
все силы, все больницы, весь медперсонал и все деньги брошены на коронавирус.
все направлено на пожилых людей. Дома для престарелых купаются в роскоши и во внимании лучших врачей. Вся страна брошена на помощь старикам.
работы нет, купаться запрещено (но все купаются), рестораны кафе отели и т.д. - все закрыто, денег нет, сосут буй как мишка лапу.
инфляция, банкротства, зреет бунт, молодежь открыто проклинает власть, но власть все бросила на защиту стариков
Мораль сей басни такова: цени то, что имеешь
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10.06.2020 05:47 Відповісти
Ага!
Пам'ятаю стояв на минулих вихідних біля відділу побутової хімії, чоловік десь 60-70 років стояв з кошиком і поруч його дружина приблизно того ж віку. Ця жінка взяла спочатку якийсь дешевий засіб для миття посуду, хотіла покласти у кошик, чоловік рукою її зупиняє і каже "що робиш рідна, Зеленський же корупцію подолав, пенсії підняв", вона посміхнулася, згадавши про це і взяла вже дорогу пляшку. Чесно, розплакався. Як ці люди страждали при Порошенку, не передати словами, але в останні місяці вони розквітли, як прекрасні тюльпани. І все завдяки уряду, завдяки нашому лідеру.
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10.06.2020 06:12 Відповісти
Гасло .*Поросенко - наше усё * живе і процвітає ..
ПС ))) Тобто ******** відкидає вплив вірусу на економіку країни ...і світу також .
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10.06.2020 06:17 Відповісти
Діма, ти картинками дави.

Писати самому- то не твоє. Бо таке враження наче твої коменти пише хвора дитина з синдромом Дауна.
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10.06.2020 06:20 Відповісти
В дзеркало зранку дивився ..?
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10.06.2020 06:40 Відповісти
Ох ти йо! Ти давиш мене дитсадківськими аргументами?- Ну, я в тобі таки не помилився.
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10.06.2020 06:49 Відповісти
Зараз для підняття настрою розішлю знайомим)))
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10.06.2020 06:22 Відповісти
Обережно. Бо коли я цю хохму розказав у черзі в супермаркеті мене обізвали зебілом і сказали що це такі як я довели країну до ручки. Саме смішне що з двох десятків людей в черзі за Зеленського не голосували максимум двоє і один з них- я.
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10.06.2020 06:48 Відповісти
Так зараз ніхто і не зізнається, що голосував за моніку... Більшість буде казати- а я вдома сидів, а я протифсіх.
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10.06.2020 06:50 Відповісти
Страждали при Порошенку, постраждають при Зеленському. У падаючій економіці альтернативи немає.
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10.06.2020 07:29 Відповісти
Вот только падать экономика начала именно благодаря ЗЕ еще в 2019-м году, а При Порошенко экономика росла.
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10.06.2020 12:39 Відповісти
Каждому зпобленому разом по шаурме, но теперь только понюхать. Эпоха ж бедности закинчылася😉😉😉 . Главное - "скоты" смотреть можнои музеи штурмовать и никакой "еканомики" 😉😉😉
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10.06.2020 06:13 Відповісти
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до - 8,2%, а роста в 2021 году всего до 1,1% - Цензор.НЕТ 1996
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10.06.2020 06:14 Відповісти
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до - 8,2%, а роста в 2021 году всего до 1,1% - Цензор.НЕТ 9647
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10.06.2020 06:18 Відповісти
Світовий банк (СБ) оприлюднив прогноз про падіння світової економіки 2020 року на 5,2% через пандемію Covid-19. Воно стане найглибшим з часів Другої світової війни. Про це йдеться в https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii?cid=ECR_FB_worldbank_EN_EXT доповіді банку «Перспективи світової економіки» за червень 2020 року.

https://zaxid.net/svitoviy_bank_sprognozuvav_naybilshe_za_ponad_70_rokiv_padinnya_ekonomiki_n1503354 Світовий банк спрогнозував найбільше за понад 70 років падіння економіки - ZAXID.NET

.
.
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10.06.2020 06:43 Відповісти
Радуцький заперечує. Так як і підприємці, що гуманітарку (надану Україні для безкоштовного розповсюдження) продавали.
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10.06.2020 06:52 Відповісти
Оптимистично ,я думаю ,если Зеленский останется , роста не будет и 2021🤦 Будет один Мунтян🤣🤣😂
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10.06.2020 06:57 Відповісти
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до - 8,2%, а роста в 2021 году всего до 1,1% - Цензор.НЕТ 2663
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10.06.2020 07:18 Відповісти
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до - 8,2%, а роста в 2021 году всего до 1,1% - Цензор.НЕТ 7099
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10.06.2020 07:35 Відповісти
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до - 8,2%, а роста в 2021 году всего до 1,1% - Цензор.НЕТ 3867
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10.06.2020 07:57 Відповісти
Может хватит уже о великих экономистах.

"В конце апреля 2014 года МВФ соглашается на еще одну программу кредитования на общую сумму почти 11 млрд SDR (15,1 млрд долларов). Из первого же транша более 1 млрд долларов снова направлены прямо в бюджет.
Всего по этой программе на поддержку бюджета поступило 2 млрд долларов из общей суммы полученных траншей на 3 млрд долларов.
Несмотря на это, экономика Украины быстро падает, и уже менее чем через год, в марте 2015 года была согласована новая программа - расширенного финансирования - на рекордную сумму в 12,348 млрд SDR. Так же беспрецедентным был и первый транш по этой программе в 5 млрд долларов."


Чудес в мире не бывает.Это доказал наш профессор Дмитрий Иванович Менделеев. И здесь нет никакого чуда. Всё построено на силах природы с разрешения месткома и культпросветкомиссии.
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10.06.2020 09:37 Відповісти
чучело, а до конца 18 года где данные. Пшло нах!
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10.06.2020 12:18 Відповісти
Данные о чём,сколько ещё взяли в долг или о росте ввп

Чучело ,тебе к Гудвину.

млн$
2013 г 183310

2014 = 131805
2015= 90615
2016= 93270
2017= 112154
2018= 130832
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2018/
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10.06.2020 12:34 Відповісти
Иди ты на "путина". Самый большой долг - Йуля и Азиров.
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10.06.2020 12:43 Відповісти
Мне нравиться как тут зебилье с пеной у рта доказывает, что жизнь во Франции и Испании еще хуже. Сразу видно, что эти поцреоты дальше Сызрани не выезжали, и в гугле их забанили еще в 2014-м
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10.06.2020 08:01 Відповісти
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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10.06.2020 08:17 Відповісти
Та що ви кажете? Вчора при опитуванні "громадянок" стало вімомо, що президент і уряд все роблять добре, але їм палки в колеса вставляють недобрі, я так зрозумів добрі люди. Що з цими тьотями можна побудувати? Тихенько йдемо на дно, але кричимо, що йдемо наверх і все добре.
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10.06.2020 09:56 Відповісти
прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до - 8,2%

Останется всего 8% от ВВП ?
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10.06.2020 11:31 Відповісти
 
 