МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України у 2020 році до 8,2%, а зростання в 2021 році лише до 1,1%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз спаду ВВП України в 2020 році до 8,2% із 7,7% у його квітневому Світовому економічному прогнозі.

Як ідеться в релізі Фонду у зв'язку із затвердженням 18-місячної програми stand by для України на $5 млрд у ніч на середу, прогноз відновлення української економіки в 2021 році також погіршено із 3,6% до 1,1% з прискоренням до 3% у 2022 році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

Згідно з новими оцінками, дефіцит поточного рахунку може зрости із 1,7% ВВП у 2019 до 1,7% цього і 2% - у наступному і трохи зменшиться до 1,9% ВВП у 2022 році, тоді як у квітні МВФ чекав розширення дефіциту цього року до 2% ВВП і наступного - до 2,4% ВВП.

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