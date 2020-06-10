Ворог за добу 16 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, ліквідовано одного і поранено чотирьох найманців РФ, - штаб
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їхню збройну активність", - йдеться в повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" оборонців Мар’їнки збройні формування РФ тричі обстріляли з гранатометів різних систем, а захисників Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
По околицях Широкиного російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Авдіївки – зі стрілецької зброї.
"Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, агресор припинив обстріли", - повідомили в штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник по два рази обстріляв наші оборонні укріплення неподалік Оріхового та Хутора Вільного, використовуючи 120 мм і 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Поблизу Шумів та двічі біля Луганського агресор задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Поруч з Кримським ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
На всі випадки агресивних дій загарбників наші захисники з наявних засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність.
За даними розвідки, 9 червня Об’єднані сили знищили одного окупанта та ще чотирьох поранили", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби російські збройні формування двічі порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення на підступах до Павлополя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по наших опорних пунктах неподалік Хутора Вільного.
"Такі підступні дії ворога без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях ворога українські підрозділи рішуче подавили активність противника.
За поточну добу втрат серед наших захисників немає.
Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - повідомили в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Воин, убей как можно больше русских оккупантов ! Дохлых русских тварей много не бывает!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html По альтернативным источникам : 18 обстрелов, мы отвечали 6 раз. У нас ранено 15 (2 тяжело), 1 убит.
За текущие сутки потерь среди наших защитников нет. Источник: https://censor.net/n3200987
http://www.golos.com.ua/article/326129 Бойові травми можуть стати небойовими
Народний депутат Ірина Фріз («Європейська солідарність») звернулася до Міністерства оборони України з депутатським запитом, в якому просила роз'яснити ситуацію зі змінами в Класифікаторі бойових втрат.
гоіть у пеклі москалі (с) ...гори-палай і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата !!!
Армией руководят лузеры, тупорье совковые, и предатели, крысы тыловые,генштабах. Все руководство профнепригодность. При Зе один бардак и печаль.
Еще один маразм от совкового генералитета Генштаба и Зеленского.
ВСУ запретили ответный огонь по российским военным оккупантам на Донбассе
Бойцы украинской армии недовольны ситуацией на фронте из-за распоряжения военного руководства, которое запрещает открывать огонь по российским наемникам и боевикам "Л/ДНР" на передовой.
ситуация для украинских воинов на передовой очень сложная, поскольку боевики накрывают украинские позиции огнем, а отвечать встречным обстрелом они не могут.
Более того, российские наемники используют тяжелые виды вооружений. "Когда по тебе стреляют, а тебе запрещено отстреливаться, это уже не война, а какие-то прятки. Прячешься, чтобы по тебе не попали. Бегаешь, как в прятки. - рассказал военнослужащий Евгений журналистам "Радио Свобода.
-- https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/ukrainskiy-boets-rasskazal-zhestkih-provokatsiyah-1591599335.html
- https://www.dialog.ua/war/209019_1591612199