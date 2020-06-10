Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб

Пандемія коронавірусу може спричинити надзвичайну ситуацію у сфері продовольчого забезпечення, що позначиться на життях сотень мільйонів людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Наші продовольчі системи зазнають невдачі, а пандемія COVID-19 тільки погіршує ситуацію", - йдеться в заяві генсека.

Гутерреш наголосив, що "цього року ще 49 млн людей можуть опинитися в умовах крайньої бідності через кризу, викликану COVID-19".

"Кількість людей, які зазнають нестачі продовольства, стрімко зростає", - заявив він.

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Гутерреш зазначив, що в разі, якщо не будуть вжиті негайні заходи для вирішення проблеми, "надзвичайна ситуація, що насувається, в галузі продовольства може мати довгострокові наслідки для сотень мільйонів дітей і дорослих".

"Понад 820 млн людей голодують, - додав генсек. - У майже 144 млн дітей до п'яти років спостерігається затримка в зростанні, тобто у більш ніж одного з п'яти дітей по всьому світу".

Генсек закликав забезпечити захист працівникам продовольчого сектору, постачання гуманітарної допомоги, а також забезпечити підтримку виробникам і дистриб'юторам продовольчих товарів з метою уникнути перебоїв у ланцюжку поставок. Крім того, він закликав приділити більше уваги продовольчим програмам, в тому числі допомоги дітям, які не мають доступу до шкільного харчування.