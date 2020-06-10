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Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб

Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб

Пандемія коронавірусу може спричинити надзвичайну ситуацію у сфері продовольчого забезпечення, що позначиться на життях сотень мільйонів людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок генсек ООН Антоніу Гутерреш.

"Наші продовольчі системи зазнають невдачі, а пандемія COVID-19 тільки погіршує ситуацію", - йдеться в заяві генсека.

Гутерреш наголосив, що "цього року ще 49 млн людей можуть опинитися в умовах крайньої бідності через кризу, викликану COVID-19".

"Кількість людей, які зазнають нестачі продовольства, стрімко зростає", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці Латинської Америки на межі "пандемії голоду": без їжі можуть залишитися 14 млн осіб, - ООН

Гутерреш зазначив, що в разі, якщо не будуть вжиті негайні заходи для вирішення проблеми, "надзвичайна ситуація, що насувається, в галузі продовольства може мати довгострокові наслідки для сотень мільйонів дітей і дорослих".

"Понад 820 млн людей голодують, - додав генсек. - У майже 144 млн дітей до п'яти років спостерігається затримка в зростанні, тобто у більш ніж одного з п'яти дітей по всьому світу".

Генсек закликав забезпечити захист працівникам продовольчого сектору, постачання гуманітарної допомоги, а також забезпечити підтримку виробникам і дистриб'юторам продовольчих товарів з метою уникнути перебоїв у ланцюжку поставок. Крім того, він закликав приділити більше уваги продовольчим програмам, в тому числі допомоги дітям, які не мають доступу до шкільного харчування.

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Топ коментарі
+27
Так ось чому зелень розпродує зерно з Держрезерву.
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10.06.2020 07:35
+9
У нас ЗЕлені миші з'їли 2700 вагонів зерна. Певно, передбачували такий прогноз.
Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб - Цензор.НЕТ 9978
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10.06.2020 08:11
+7
кетай скупил всё зерно, пока вы, дармоеды, бездействовали. ищите продовольствие там.
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10.06.2020 07:54
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Так ось чому зелень розпродує зерно з Держрезерву.
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10.06.2020 07:35 Відповісти
То миші зжерли. А БубАчка- хАроший, "чесний"
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10.06.2020 09:53 Відповісти
Пока не поздно,срочно отдать авакову 2,5 лярда...
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10.06.2020 07:49 Відповісти
кетай скупил всё зерно, пока вы, дармоеды, бездействовали. ищите продовольствие там.
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10.06.2020 07:54 Відповісти
Пусть весь мир почувствует, что это такое. Ежели не хотят признавать, что сэсэсэр нам тут учинял в прошлом столетии. Заодно посмотрим как будут биткоин на хлеб намазывать
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10.06.2020 08:21 Відповісти
Шо, и зебилам на ботофермах пайку урежут?
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10.06.2020 08:07 Відповісти
Я уже такое пузо себе отожрал за время карантина, что пускай бы он быстро закончился. Не вижу причин для паники
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10.06.2020 08:07 Відповісти
У нас ЗЕлені миші з'їли 2700 вагонів зерна. Певно, передбачували такий прогноз.
Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб - Цензор.НЕТ 9978
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10.06.2020 08:11 Відповісти
Надо скуплять крупы, муку сахар. Перспектива ясна.
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10.06.2020 08:14 Відповісти
А петюнчикам увеличат пайку🍫🍫🍫...
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10.06.2020 08:15 Відповісти
Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб - Цензор.НЕТ 3506
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10.06.2020 09:58 Відповісти
А у нас мыши зерно из госрезерва съели...
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10.06.2020 08:18 Відповісти
На початку 2020 року путєн заборонив вивіз пшениці на експорт , бо ознайомився з аналізом ситуації на продринку . В цей час після виконання всіх квот і договорів бубочки збільшили в сім разів відвантаження на експорт пшениці з України . Бо значно зросли ціни . Жиди- державники на кермі . Тим хто вивозить сьогодні зерно голод не загрожує , бо мають достатньо грошей щоб купити продукти за якими завгодно цінами . А от що і за що 73% ідіотів купуватимуть продукти в наступному травні ?."Чого бідний ? Бо дурний . Чого дурний ? Бо бідний. І так 73% " .
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10.06.2020 08:34 Відповісти
об угрозе продовольственной катастрофы/ И потому кодлан Коломойского требовал передачи 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни еврейско-российские руки.Для латифундий как в Бразилии.Украинцам повезло что четыреждыуклонист трус от рождения: "Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли 18:38, 26.09.2019
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10.06.2020 08:49 Відповісти
Білл Гейтс і транснаціональна компанія NIH всіх нагодує вірусом і цим спасе золотий мільярд.
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10.06.2020 08:53 Відповісти
Продовольственная катастрофа и ковид также связаны между собой, как глисты и спид. То есть, чисто гипотетически, для умов с обострённой фантазией можно проложить логическую связь, но это будет тот ещё психоделический сюжет. Причина продовольственной катастрофы очевидна - ожирение богатых (особей, обществ, стран), которые вместо научного подхода к проблеме предпочитают решать вопрос кнутом. Проще говоря, зажранных ублюдков просто устраивает та устоявшаяся система, при которой они снимают отборнейшие сливки, оставляя нищим, в лучшем случае, скудную жижицу. Зачем что-то менять, зачем вкладываться в развитие биопоники и осваивать прибрежные морские пространства для выращивания пищи, когда можно просто выдаивать из людей жизни во благо себя любимых. К тому же, голодным обществом легче управлять, так как почти вся энергия уходит на поиск пропитания, и осознанный внутренний протест становится заложником желудка. https://maidanfire.blogspot.com/
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10.06.2020 09:06 Відповісти
Так вот кто украл маски и 2700 вагонов зерна 😁😁😁 генсек ООН .

Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна
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10.06.2020 09:10 Відповісти
Сразу надо достоверный источник указывать,а не на блогеров ссылаться.
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10.06.2020 10:07 Відповісти
Мойте руку перед елдой и переходите улицу на красный свет. Я "глубоко озабочен" вашими указаниями ☝️☝️☝️
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10.06.2020 10:15 Відповісти
Крапай дальше не обращай внимание.
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10.06.2020 11:12 Відповісти
Так ты же продолжаешь вонять . Неугомонный 😁😁😁
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10.06.2020 11:16 Відповісти
(I)
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10.06.2020 11:51 Відповісти
Правильно...миллиарды....
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10.06.2020 09:20 Відповісти
Все было бы у нас и в мире хорошо, если бы не барыга Порошенко...
Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб - Цензор.НЕТ 6301
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10.06.2020 09:53 Відповісти
 
 