Генсек ООН попередив про загрозу продовольчої катастрофи через коронавірус: Можуть постраждати сотні мільйонів осіб
Пандемія коронавірусу може спричинити надзвичайну ситуацію у сфері продовольчого забезпечення, що позначиться на життях сотень мільйонів людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок генсек ООН Антоніу Гутерреш.
"Наші продовольчі системи зазнають невдачі, а пандемія COVID-19 тільки погіршує ситуацію", - йдеться в заяві генсека.
Гутерреш наголосив, що "цього року ще 49 млн людей можуть опинитися в умовах крайньої бідності через кризу, викликану COVID-19".
"Кількість людей, які зазнають нестачі продовольства, стрімко зростає", - заявив він.
Гутерреш зазначив, що в разі, якщо не будуть вжиті негайні заходи для вирішення проблеми, "надзвичайна ситуація, що насувається, в галузі продовольства може мати довгострокові наслідки для сотень мільйонів дітей і дорослих".
"Понад 820 млн людей голодують, - додав генсек. - У майже 144 млн дітей до п'яти років спостерігається затримка в зростанні, тобто у більш ніж одного з п'яти дітей по всьому світу".
Генсек закликав забезпечити захист працівникам продовольчого сектору, постачання гуманітарної допомоги, а також забезпечити підтримку виробникам і дистриб'юторам продовольчих товарів з метою уникнути перебоїв у ланцюжку поставок. Крім того, він закликав приділити більше уваги продовольчим програмам, в тому числі допомоги дітям, які не мають доступу до шкільного харчування.
Будь ласка, зачекайте...
Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна (см. Хронику от 23.11.2019 г.) и начинается вывоз зерна