Лікарку-психіатра викрито на хабарі в Харкові: вимагала $1000 за сприяння в отриманні групи інвалідності. ФОТО

СБУ спільно зі слідчими Московського райвідділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №4 затримала під час одержання хабаря лікарку комунального некомерційного підприємства "Міський психоневрологічний диспансер №3".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ

Оперативники спецслужби встановили, що лікарка-психіатр, яка має вищу кваліфікаційну категорію, вимагала з місцевого мешканця $1 тис. за сприяння в отриманні відповідної групи інвалідності.

"У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували одержання лікарем першої частини хабаря в сумі $850. Затримали хабарницю в її робочому кабінеті під час одержання останньої частини неправомірної вигоди", - написав він.

Затриманій готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

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Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення можливої ​​причетності інших медичних працівників до протиправної діяльності.



Фото: Абдула/Facebook

Як повідомлялося раніше, мешканець Київщини зарізав сестру і двох квартирантів, а також завдав численних ножових поранень своїй матері. У нього було направлення в психлікарню в Глевасі, але його не брали, бо в сім'ї не було грошей на лікування.