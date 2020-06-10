Лікарку-психіатра викрито на хабарі в Харкові: вимагала $1000 за сприяння в отриманні групи інвалідності. ФОТО
СБУ спільно зі слідчими Московського райвідділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №4 затримала під час одержання хабаря лікарку комунального некомерційного підприємства "Міський психоневрологічний диспансер №3".
Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ
Оперативники спецслужби встановили, що лікарка-психіатр, яка має вищу кваліфікаційну категорію, вимагала з місцевого мешканця $1 тис. за сприяння в отриманні відповідної групи інвалідності.
"У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували одержання лікарем першої частини хабаря в сумі $850. Затримали хабарницю в її робочому кабінеті під час одержання останньої частини неправомірної вигоди", - написав він.
Затриманій готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення можливої причетності інших медичних працівників до протиправної діяльності.
Як повідомлялося раніше, мешканець Київщини зарізав сестру і двох квартирантів, а також завдав численних ножових поранень своїй матері. У нього було направлення в психлікарню в Глевасі, але його не брали, бо в сім'ї не було грошей на лікування.
Будь ласка, зачекайте...
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Смішний баланс, тут і психіатр не потрібен...
"Розміри мінімальних пенсій для інвалідів в 2020 році:
з 1 січня - 1638 гривень
з 1 липня - 1712 гривень
з 1 грудня - 1769 гривень"
Да к тому же и прокуроры и судьи тоже в этой системе кормятся
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ВОПРОС: какое отношение это фото имеет к анонсированному 10 июня 2020 г. событию?
Мысль об экономии может быть и прикольная, но речь о другом: за окном - июнь, а на календаре на фото - август. Потому второй вопрос: если ресурс позиционирует себя как источник достоверной информации, для чего ему понадобилась подтасовка визуальной информации под текстовую?