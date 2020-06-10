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Новини Хабарники
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Лікарку-психіатра викрито на хабарі в Харкові: вимагала $1000 за сприяння в отриманні групи інвалідності. ФОТО

СБУ спільно зі слідчими Московського райвідділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №4 затримала під час одержання хабаря лікарку комунального некомерційного підприємства "Міський психоневрологічний диспансер №3".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ

Оперативники спецслужби встановили, що лікарка-психіатр, яка має вищу кваліфікаційну категорію, вимагала з місцевого мешканця $1 тис. за сприяння в отриманні відповідної групи інвалідності.

"У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували одержання лікарем першої частини хабаря в сумі $850. Затримали хабарницю в її робочому кабінеті під час одержання останньої частини неправомірної вигоди", - написав він.

Лікарку-психіатра викрито на хабарі в Харкові: вимагала $1000 за сприяння в отриманні групи інвалідності 01

Затриманій готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арбітражного керуючого та посередника затримали на одержанні 125 тис. грн хабаря в Києві, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення можливої ​​причетності інших медичних працівників до протиправної діяльності.

Лікарку-психіатра викрито на хабарі в Харкові: вимагала $1000 за сприяння в отриманні групи інвалідності 02
Фото: Абдула/Facebook

Як повідомлялося раніше, мешканець Київщини зарізав сестру і двох квартирантів, а також завдав численних ножових поранень своїй матері. У нього було направлення в психлікарню в Глевасі, але його не брали, бо в сім'ї не було грошей на лікування.

Лікарку-психіатра викрито на хабарі в Харкові: вимагала $1000 за сприяння в отриманні групи інвалідності 03

Автор: 

вбивство (3088) лікарі (1287) психіатрія (92)


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Топ коментарі
+6
Давайте поаплодируем врачам. Говорят, щас это в тренде
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10.06.2020 08:11
+4
Хотел стать инвалидом на халяву, псих одним словом.
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10.06.2020 09:09
+3
Ну и шо ей будет? Ничего
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10.06.2020 08:17
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Давайте поаплодируем врачам. Говорят, щас это в тренде
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10.06.2020 08:11 Відповісти
Плескання в долоні взагалі дуркувате зайняття... До речи, пенсія за інвалідністю складає 2100 грн * на 12 = 25200грн, далі 1000$*26.50=26500грн.
Смішний баланс, тут і психіатр не потрібен...
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10.06.2020 08:54 Відповісти
Збрехав!
"Розміри мінімальних пенсій для інвалідів в 2020 році:
з 1 січня - 1638 гривень
з 1 липня - 1712 гривень
з 1 грудня - 1769 гривень"
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10.06.2020 08:56 Відповісти
👍 заживём наконец-то по полной.
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10.06.2020 09:08 Відповісти
1638 грн
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10.06.2020 11:11 Відповісти
Мені Гройсман перед виборами до 2000 накрутив, навіть листа присилали, ну і зараз сотню накинули, тому й написав 2100, думав у всіх так...
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10.06.2020 11:18 Відповісти
Теперь она будет главврачом ..обычно после таких раскрытий взяточников повышают в должности
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10.06.2020 08:12 Відповісти
Ну и шо ей будет? Ничего
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10.06.2020 08:17 Відповісти
по-божескі. Наші брали по $1500 з пацієнта
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10.06.2020 08:19 Відповісти
причому мене попередили шо бєсполєзно записувати на диктофон чи камеру - у них прокурорська криша. Навіть приклад навели шо якийсь дєдушка вставив апаратуру в ковіньку, записав вимоги, але нічого не зміг доказати.
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10.06.2020 08:23 Відповісти
попереджував сімейний лікар. Він і пропонував "посрєднєчєство" з рєшалою із комісії
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10.06.2020 08:25 Відповісти
В Украине очень слабая ответственность за взяточничечтво
Да к тому же и прокуроры и судьи тоже в этой системе кормятся
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10.06.2020 08:29 Відповісти
А що, законних підстав для інвалідності не вистачало?
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10.06.2020 08:57 Відповісти
прєдостаточно - на десяток інвалідностей вистачило б: травмуючий артроз обох колінних суглобів, варікоз нижніх кінцівок (послєопєратівний) з тромбофлєбітом та трофічними виразками, гіпотеріоз, псоріаз, лєптінорєзістєнтность, хроніческая анемія (Hb-70), гіпєртонія (200-170), мєрцатєльная арітмія с увєлічєнійєм лєвого прєдсєрдія і аорти, хронічєскій бронхіт, міопія, субфібрілітєт нєізвєстной етіології...
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10.06.2020 10:17 Відповісти
Да уж... Букет... Жах який.
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10.06.2020 10:44 Відповісти
хабаря вимагають з усіх - з хворих такса 1500 (раніше доларів, тепер євро), а для тих, кому не вистачає законних підстав, мабуть, по індивідуальному тарифу
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10.06.2020 10:19 Відповісти
Ну не знаю, в мене ніхто не вимагав. Двічі проходив ВТЕК на 2-гу групу, а останній раз перевели на 3-ю довічно. Пенсія однакова була. А платити більше ніж отримаєш пенсію за рік то вже занадто, на який кляп тоді те все?
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10.06.2020 10:42 Відповісти
то у вас аномальна ВТЕК - всюди вимагають катлєту
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10.06.2020 10:45 Відповісти
Ні, ну я чув, що за те що понад норму беруть, але щоб отак всіх під гребінку...
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10.06.2020 10:49 Відповісти
ВТЕК організували місцеву - із місцевих лікарів - всьому керівництву району та їх родичам призначили довічну інвалідність. Це, тіпа, по знакомству харошим людям. А холопи всі платять, а ті шо не можуть - дохнуть
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10.06.2020 11:06 Відповісти
Капець... Це де таке лихо?
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10.06.2020 11:10 Відповісти
в самому центрі України
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10.06.2020 11:18 Відповісти
А я з Харкова.
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10.06.2020 11:20 Відповісти
N48°59'57,77"
E29°48'01,80"
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10.06.2020 11:30 Відповісти
Зрозуміло.
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10.06.2020 11:39 Відповісти
На фото за спиной подозреваемой висит настенный календарь за август (серпень) 2015 г. - убедиться в этом можно либо увеличив картинку, либо в календаре найти месяц, где 3 число - понедельник, в месяце 31 день и 24 день - выходной (24 августа - день независимости Украины).
ВОПРОС: какое отношение это фото имеет к анонсированному 10 июня 2020 г. событию?
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10.06.2020 09:01 Відповісти
День в день календарь 2015 совпадает с календарем 2020. Она сэкономила деньги на календарь)))
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10.06.2020 09:21 Відповісти
Календарь 2015 не совпадает день в день с календарем 2020, потому что в феврале 2020 - 29 дней.
Мысль об экономии может быть и прикольная, но речь о другом: за окном - июнь, а на календаре на фото - август. Потому второй вопрос: если ресурс позиционирует себя как источник достоверной информации, для чего ему понадобилась подтасовка визуальной информации под текстовую?
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10.06.2020 10:47 Відповісти
Хотел стать инвалидом на халяву, псих одним словом.
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10.06.2020 09:09 Відповісти
ну по стопам кивы хотел пойти карьеру в депутатах сделать .
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10.06.2020 09:13 Відповісти
вряд лі на халяву - всі комісії беруть мзду із хворих - інакше замордують бумагами: нема такої справки, виписки із історії хвороби, не вистачає якогось аналізу, а цей тра' повторити - він просрочений...
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10.06.2020 11:10 Відповісти
ты посмотри... в Харькове есть еще Московский райотдел полиции.... а полицаи там тоже из мацквы работают?
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10.06.2020 12:06 Відповісти
 
 