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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 36 нових випадків COVID-19, загалом - 2129, з них 45 летальних, - ОДА

На Рівненщині за добу виявили 36 нових випадків COVID-19, загалом - 2129, з них 45 летальних, - ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 9 червня, підтвердили 36 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 9 червня на Рівненщині зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 9 червня на Рівненщині підтверджено 21 новий випадок захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 20 до 86 років.

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Загалом в області зареєстровано 2129 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 45 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 1140 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 260 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 36 нових випадків COVID-19, загалом - 2129, з них 45 летальних, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 36 нових випадків COVID-19, загалом - 2129, з них 45 летальних, - ОДА 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1175)


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За редким исключением нагнетают везде
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10.06.2020 08:25 Відповісти
Тесты на ковид находили коронавирус даже в дистиллированной воде
Так что, так что
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10.06.2020 08:24 Відповісти
 
 