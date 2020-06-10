На Рівненщині за добу виявили 36 нових випадків COVID-19, загалом - 2129, з них 45 летальних, - ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 9 червня, підтвердили 36 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 9 червня на Рівненщині зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 9 червня на Рівненщині підтверджено 21 новий випадок захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 20 до 86 років.

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Загалом в області зареєстровано 2129 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 45 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 1140 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 260 зразків.



