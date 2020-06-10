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На Рівненщині за добу виявили 36 нових випадків COVID-19, загалом - 2129, з них 45 летальних, - ОДА
У Рівненській області за минулу добу, 9 червня, підтвердили 36 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 9 червня на Рівненщині зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 9 червня на Рівненщині підтверджено 21 новий випадок захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 20 до 86 років.
Загалом в області зареєстровано 2129 випадків захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 45 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 1140 осіб.
У роботі лабораторій області залишаються 260 зразків.
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