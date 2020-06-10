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Трамп наказав створити флот криголамів для захисту національних інтересів США в Арктиці та Антарктиці

Трамп наказав створити флот криголамів для захисту національних інтересів США в Арктиці та Антарктиці

Президент США Дональд Трамп видав розпорядження про розгортання полярного флоту криголамів з метою забезпечення присутності Америки в регіонах Арктики і Антарктики, а також захисту національних інтересів і безпеки Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в меморандумі, оприлюдненому Білим домом у вівторок.

"Здійснити огляд вимог для програми закупівлі флоту криголамів щодо забезпечення полярної безпеки, а також пов'язаних з цим активів і ресурсів, здатних гарантувати постійну присутність США в регіонах Арктики й Антарктики", - йдеться в одному з пунктів документа з розпорядженням відповідним главам міністерств і відомств США.

Як наголошується в меморандумі, ці зусилля спрямовані на підтримку національних інтересів та стратегії національної безпеки й оборони Сполучених Штатів.

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Водночас зазначається, що огляд "має містити можливість забезпечити постійну присутність США у регіоні Антарктики відповідно до системи Договору про Антарктику".

Планується, що до 2029 фінансового року полярний флот США має пройти всі випробування та почати повноцінне функціонування.

Автор: 

Арктика (55) США (22769) флот (328) Трамп Дональд (5607)


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Топ коментарі
+6
щас МИД рф чё-то вякнет.
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10.06.2020 08:29
+5
Криши їх Трамп
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10.06.2020 08:25
+5
********.
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10.06.2020 09:23
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Криши їх Трамп
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10.06.2020 08:25 Відповісти
Льды?
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10.06.2020 08:40 Відповісти
********.
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10.06.2020 09:23 Відповісти
лучший ледокол - ядерный фугас
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10.06.2020 12:35 Відповісти
щас МИД рф чё-то вякнет.
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10.06.2020 08:29 Відповісти
этот дурак самостоятельно до такого не додумался бы....., но начинание полезное.....
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10.06.2020 08:32 Відповісти
у москалів є криголам "лєнін" - культурноє достояніє
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10.06.2020 08:37 Відповісти
Очень много они строят ледоколов, в т.ч. атомные.
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10.06.2020 08:41 Відповісти
Типу будують, але жодного атомного московія не ввела в експлуатацію, це як пароми на Місяць у Рогозіна.
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10.06.2020 09:42 Відповісти
Один они достроили из советских заделов, один новый сейчас находится на испытаниях. Это уже вдвое больше, чем у США.
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10.06.2020 09:53 Відповісти
бедненькие сша, всегда отстают
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10.06.2020 11:14 Відповісти
Фіни будують ті криголами... а рашка тільки реактори встановлює...
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10.06.2020 17:15 Відповісти
Неразумная трата бюджетных средств достаточно усилить дальнюю авиацию (адаптированную на полеты и посадки в высоких широтах) и ударные ракетные системы!
Ледоколы может нужны Канаде (в целях поддержания коммерческого судоходства), не более того. С тем же успехом можно было сказать, что в военно-стратегических целях нужны бронированные медведи!
Трамп наказав створити флот криголамів для захисту національних інтересів США в Арктиці та Антарктиці - Цензор.НЕТ 7815
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10.06.2020 08:39 Відповісти
У гібридній війні гібридна зброя.
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10.06.2020 08:47 Відповісти
Основная цель - Антарктика и ее ресурсы.
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10.06.2020 08:48 Відповісти
в самих штатах есть много неосвоенных и диких мест с богатыми ресурсами, себестоимость добычи там все равно дешевле, чем в Антарктике, но достаточно высокая, чтоб выдержать конкуренцию!
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10.06.2020 09:38 Відповісти
Атомный подводный флот легко проходит под льдами /и пробивает броней толстый слой льда при всплытии/, может помимо стратегических подлодок можно построить парочку транспортных /вместительных/ для доставки срочных и важных грузов в Арктику и Антарктику!
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10.06.2020 08:52 Відповісти
Были проекты использовать АПЛ проекта 941, как транспорты. Но выяснилось, что это слишком дорого.
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10.06.2020 09:01 Відповісти
в совке вообще мало, что было рентабельным, ледоколы не исключение!
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10.06.2020 09:32 Відповісти
Треба флот безпілотників з крилатими ракетами створити і щоб без ознак виробника. НЛО прилетіло і втопило кацапське корито... В будь якому разі можна на гітлерівське Аненербе пальцем показувати, кацапи після РЕН ТБ повірять убуть що, від анунаків до рептилоідів.
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10.06.2020 08:48 Відповісти
Навіть рижому дебілу дішло, що фашиська РФ готує не тільки криголами, а й має мобільні АЕС для захапування родовищ півночі, що поки не має США, тобто в боротиьбі за ресурси Арктики крім криголамів потрібно ще і мобільні потужні джерала енергії.
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10.06.2020 08:58 Відповісти
Лохматое Чмо исполняет. Санкции надо было вводить нормальные, тогда бы и ледоколы не понадобились.
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10.06.2020 09:01 Відповісти
Дедушка совсем уже тронулся умом ...И заберите в конце концов у него уже этот твитер
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10.06.2020 09:27 Відповісти
Трамп пусть сначала с восстанием обезьян разберется.
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10.06.2020 10:11 Відповісти
Шо тварит окаянный, на святое позарился! Вирішив ерефію позбавити північної цноти.
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10.06.2020 12:02 Відповісти
Спочатку най розбереться з порушенням територіальної цілісності Марсу місячними сепаратистами.
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10.06.2020 18:40 Відповісти
 
 