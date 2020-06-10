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Новини Коронавірус і карантин
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Новий етап пом'якшення карантину в Україні: від сьогодні запрацювали санаторії, заклади культури і два КПВВ на Донбасі

Новий етап пом'якшення карантину в Україні: від сьогодні запрацювали санаторії, заклади культури і два КПВВ на Донбасі

Сьогодні, 10 червня, Україна перейшла на наступний етап виходу з карантину, в межах якого відбулося чергове послаблення деяких обмежень.

Із 10 червня, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, відновлюють роботу: два КПВВ на Донбасі; бази відпочинку і санаторії; заклади культури і масові заходи в них, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У зоні проведення Операції об’єднаних сил сьогодні частково запрацювали два контрольні пункти в’їзду-виїзду через лінію розмежування. Йдеться про пропускні пункти "Станиця Луганська" та "Мар’їнка". Зокрема, у КПВВ "Станиця Луганська" (пішохідний) та "Мар’їнка" пропуск щоденно буде здійснюватися з 11:00 до 14:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готелі та санаторії можуть відкрити з 10 червня, - Ляшко

Умови допуску осіб для перетину лінії розмежування:

- необхідно бути у захисній масці або респіраторі;

- слід дотримуватися соціальної дистанції;

- проведення обов’язкового температурного скринінгу;

- надання згоди на самоізоляцію, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації.

Від сьогодні бази відпочинку та санаторії можуть функціонувати, дотримуючись правил, які встановлюються Міністерством охорони здоров’я. При цьому бази відпочинку та санаторії запрацюють у регіонах, які відповідають необхідним показникам для переходу на наступний етап пом’якшення карантину.

Автор: 

карантин (18172) санаторій (59) КПВВ (330) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А кпвв можно было и не открывать.
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10.06.2020 08:45
+6
Головне - запрацювали два КПВВ на "даунбасі" бо різним сепарам "сівохам" важко було шастати!!!
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10.06.2020 08:54
+5
Особливо зрадіють кармільци з Думбасу і кинуться з кравчучками в АТБ та в банкомати по пензію.
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10.06.2020 08:34
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Единственное что хорошо в ношении маски - это шоппинг. Никогда так быстро не закупалась. Какая экономия бюджета!
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10.06.2020 08:31 Відповісти
А мне нравится, что теперь особо страшных крокодилиц можно не видеть)))
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10.06.2020 08:35 Відповісти
Я против боди-, фейс- и другого шейминга
Тем более что красота это очень субъективно
А вот сэкономленные денежки это прям оно 😁
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10.06.2020 08:39 Відповісти
У меня тут есть одна...кхм..коллега, вполне искренне считающая себя не только самой красивой, но ещё и умной, которая приходит на работу в платьях, больше смахивающий на пеньюры. Так я как раз за слатшейминг)))
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10.06.2020 08:56 Відповісти
У меня в моем трудовом договоре написано в каком виде я должна приходить на работу - ну там строго официально, никаких открытых рук и ступней, никакой спортивной обуви

Прям отдельный документ как приложение к договору.

Я так думаю, были прецеденты, раз такой додаток сделали
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10.06.2020 08:59 Відповісти
Мне о таком скорее приходится только мечтать. Но на работе в любом случае надо одеваться соответственно, а не как в будуар))) Там, конечно, полный финиш: нарциссизм+эготизм+зашкаливающее ЧСВ))В общем мы с неё ржём при каждом возможном случае)))
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10.06.2020 09:03 Відповісти
А, так дело в ее поведении все-таки 😁

Вообще в Украине, конечно, более откровенно одеваются женщины. Но это меняется, молодежь уже более консервативна большей частью
Имхо просто сексуальная революция в Украине произошла в 90-х, а не в 60-х как на Западе
Это ещё отголоски
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10.06.2020 09:12 Відповісти
Ну так можно сказать, что любое действие человека обусловлено его поведением)))Меня, скорее, её наряды смешат. Вот уж воистину-смешные жеманницы.
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10.06.2020 09:15 Відповісти
Тут что-то нечисто 😁
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10.06.2020 09:20 Відповісти
Возраст у меня уж не тот, чтобы проверять)))
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10.06.2020 09:33 Відповісти
10.06.20 09:00 В Украине за сутки - 525 новых случаев COVID-19 23 человека умерли от болезни Это самый высокий показатель смертности за сутки в Украине с начала пандемии https://censor.net/n3201002
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10.06.2020 10:21 Відповісти
Мужикам бриться каждый день не надо.
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10.06.2020 09:07 Відповісти
А у нас настала епоха дастатку дякуючи оманському брехуну.
Новый этап смягчения карантина в Украине: с сегодняшнего дня заработали санатории, учреждения культуры и два КПВВ на Донбассе - Цензор.НЕТ 3509
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10.06.2020 08:38 Відповісти
Можешь обижаться, можешь не обижаться, но ты всегда будешь материально хреново жить
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10.06.2020 08:40 Відповісти
Ти для мене не афторитет.
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10.06.2020 08:47 Відповісти
Точно с 2014 по 2019 был такой небывалый экономический бум, благосостояние выросло в мульоны раз, если верить тебе. Так что нечего тут прикидываться бедным 😂
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10.06.2020 08:57 Відповісти
ну вообще-то начиная с 2016 улучшения были просто физически ощутимы. особенно это касается общественного пространства - реально начали повсеместно строиться дороги, тротуары, парки и т.д. Ну и личное благосостояние многих людей подросло, особенно это касается самого бедного, но трудоспособного слоя населения - во-первых благодаря безвизу очень многие поехали на заработки, во-вторых у оставшихся повысилась зарплата. 5 тыс. где-то в регионе перестали считаться бошьой зп как раньше, а стали по сути минимальной. в Киеве минимальная стала в районе 9-10. по фейсбуку заметил, что самые бедные друзья школьные, работающие условными электриками какими-то на заводах, начали постить фоточки из Египта, о чем раньше и не мечтали
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10.06.2020 09:14 Відповісти
Ну так если Порошенко построил дороги, то Зеленский же их не украл, значит, прекрасные дороги уже построены и вы прекрасно ездите по ним

Ну если на ФБ стали постить фоточки, то все пропало точно
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10.06.2020 09:19 Відповісти
дороги построил не Порошенко, а Гройсман. Президент не отвечает за дороги. и да, то, что было построено - конечно оно есть, ездим, слава богу. правда дороги имеют свойство разрушаться, особенно в нашем климате, где за зиму многи циклов +- проходит. кстати в эту зиму очень повезло нынешнему правительству, так как циклов +- было мало и дороги практически с зимы остались целые там, где каждый год до этого разрушались.
и я признаю - дороги продолжают и сейчас строить неплохими темпами, но конечно работы еще очень много, слишком запущенные они у нас были.
местная инфраструктура развивалась во многом благодаря реформе децентрализации и вот тут я сейчас наблюдаю некоторое замедление - видно, что меньше стало денег в региональных бюджетах
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10.06.2020 09:25 Відповісти
3 года для дороги это мало. Если дорога хорошо построена.
Я живу в Германии, представляете, какая нагрузка на автобаны тут? Там такие потоки, в Германии авто много, больше 40 млн
А территория намного меньше Украины

Так что тут значит не очень хорошо дороги положены

Не знаю, кладут ли их сейчас лучше, коррупционных схем там по-прежнему очень много.
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10.06.2020 09:56 Відповісти
конечно вопрос в качестве. это очевидно, когда смотришь на результаты эксплуатации разных дорог. например есть трасса Бориспольская, сделанная где-то в 2000м примерно. Есть трасса Киев-Харьков, построенная в 2010х. Они служат много лет, колейность не возникает, единичные ямы легко ремонтируются. А есть Киев-Одесса, которая разваливается каждый год, есть обычные двухполосные дороги, на которых уже через год после строительства перегруженными фурами выдавлены глубокие колеи. Где-то это вопрос стоимости - изначально дешевая дорога, без многослойной толстой подушки конечно рассчитана на меньшие нагрузки и меньший срок эксплуатации, а где-то вопрос качества - при той же стоимости, дорога разваливается куда быстрее (как Киев-Одесса). Но именно при Гройсмане начали серьезно следить за качеством, за гарантийными обязательствами, за перегрузами (хотя окончательно до ума не довели - пункты весового контроля стоят, но никого там не взвешивают по факту).
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10.06.2020 10:19 Відповісти
Вам, панянко, треба свій нік на "Бла бла бла бла" поміняти.
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10.06.2020 09:18 Відповісти
не только шоппинг (не знаю как это влияет на шоппинг), мне нравится носить маску потому что под ней я могу корчить какие угодно рожи, презрительно кривиться, откровенно ржать и т.п. )
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10.06.2020 09:16 Відповісти
Особливо зрадіють кармільци з Думбасу і кинуться з кравчучками в АТБ та в банкомати по пензію.
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10.06.2020 08:34 Відповісти
Успокойтесь. кармільци з Думбасу никуда не едут. Вечером или завтра будет объснено почему. Кормильцы конечно сволочи порядочные и отношение к ним надо вводить. Но понятие фашизм - это когда осуждённому на 3 года дополнительно нужно языком вылизать помещение суда и поцеловать прокурора в зад.
Сегодня на Донбассе +34 (где там тень?) Выбрано самое лучшее время. пропуск ежедневно будет осуществляться пропуск с 11:00 до 14:00. Источник: https://censor.net/n3200996
Речь идет о пунктах пропуска "Станица Луганская" и "Марьинка". В частности, в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" Источник: https://censor.net/n3200996
Это если бы западную границу открыли 1 переход в Венгрии (тока пёхом) и один в Белоруси - тока на авто. Нах.
Самое трепещющее - пенсии. На время карантина кармільцам з Думбасу автоматически продлили все выплаты и отменили ВСЕ проверки. В дыре во всю идёт обналичка украинских карт за 10% Нацбанк не видит IP адресов перевода денег? Оставьте в покое мои тапочки.
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10.06.2020 08:56 Відповісти
А кпвв можно было и не открывать.
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10.06.2020 08:45 Відповісти
Головне - запрацювали два КПВВ на "даунбасі" бо різним сепарам "сівохам" важко було шастати!!!
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10.06.2020 08:54 Відповісти
https://censor.net/user/41588 https://censor.net/comments/locate/3200996/019214e5-5f05-7115-bfd8-ea3ad63e9007
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10.06.2020 08:58 Відповісти
уррра! особенно радосно за кормильцев... оголодали бедняги...
а то что антирекорд по умершим (23-) и более 500 заболевших за последние сутки...так то фигня...так статистика...
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10.06.2020 09:25 Відповісти
Головне відкрили 2 КПВВ на Донбасі, щоб сівоховці змогли приїхатьи і отримати від биндир пенсії і соціальну допомогу.
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10.06.2020 09:57 Відповісти
Для тех, кто сохранил пару извилин в голове.
Загадка: про что картиинка?
Подсказка - площади под красной и синей кривой - одинаковые.

Новий етап пом'якшення карантину в Україні: від сьогодні запрацювали санаторії, заклади культури і два КПВВ на Донбасі - Цензор.НЕТ 9018
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10.06.2020 10:23 Відповісти
Картинка завораживает. Спасибо. Сохранил . )))
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10.06.2020 11:03 Відповісти
Очередной раз государство принимает постановление которое не реально.. ( трудно понять зачем это делается) это касается последнего пункта - или самоизоляция " Действуй дома" или обсервация. И так до карантина ежедневно линию соприкосновения пересекало от 38 до 40 тысяч человек. Сейчас после долгого "простоя" желающих будет в разы больше ( единовременно) Ну хорошо делим пополам , ведь те кто выезжают туда в этом смысле нас не интересуют ( если их конечно ДНРоЛНРии пропустят, а не вернут назад) Т.е. ежедневно линию в строну Украины будет пересекать порядка 25 тыс ( вероятно даже больше) Так вот какая самоизоляция " дома" если их дом в ОРДЛО, а они здесь где то чисто формально зарегистрировались ( по 100 человек на одном адресе) и приезжают что бы получить или оформить пенсию.. Ну и какие там "дома" когда они заполонят банки и отделы соц. служб.. А если нет, то согласно постановлению - обсервация, а это принудительное помещение в какое то закрытое место и прибывание там не менее 14 дней.. Для того что бы размещать по 20-25 тысяч ежедневно на 14 дней.. то это до 300 - 350 тысяч ( если не ошибаюсь) это что палаточные лагеря нужно строить, да нет не лагеря.. а города ( "мегополисы" со всеми службами и условиями жизнедеятельности.) Ну и кто скажет что это реально.. И опять пиз-еж и провокация.. Типа объявили, а потом " несознательные граждане" и т.д. ( из последней оперы Квартала)
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10.06.2020 11:06 Відповісти
 
 