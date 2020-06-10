Новий етап пом'якшення карантину в Україні: від сьогодні запрацювали санаторії, заклади культури і два КПВВ на Донбасі

Сьогодні, 10 червня, Україна перейшла на наступний етап виходу з карантину, в межах якого відбулося чергове послаблення деяких обмежень.

Із 10 червня, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, відновлюють роботу: два КПВВ на Донбасі; бази відпочинку і санаторії; заклади культури і масові заходи в них, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У зоні проведення Операції об’єднаних сил сьогодні частково запрацювали два контрольні пункти в’їзду-виїзду через лінію розмежування. Йдеться про пропускні пункти "Станиця Луганська" та "Мар’їнка". Зокрема, у КПВВ "Станиця Луганська" (пішохідний) та "Мар’їнка" пропуск щоденно буде здійснюватися з 11:00 до 14:00.

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Умови допуску осіб для перетину лінії розмежування:

- необхідно бути у захисній масці або респіраторі;

- слід дотримуватися соціальної дистанції;

- проведення обов’язкового температурного скринінгу;

- надання згоди на самоізоляцію, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації.

Від сьогодні бази відпочинку та санаторії можуть функціонувати, дотримуючись правил, які встановлюються Міністерством охорони здоров’я. При цьому бази відпочинку та санаторії запрацюють у регіонах, які відповідають необхідним показникам для переходу на наступний етап пом’якшення карантину.