Новий етап пом'якшення карантину в Україні: від сьогодні запрацювали санаторії, заклади культури і два КПВВ на Донбасі
Сьогодні, 10 червня, Україна перейшла на наступний етап виходу з карантину, в межах якого відбулося чергове послаблення деяких обмежень.
Із 10 червня, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, відновлюють роботу: два КПВВ на Донбасі; бази відпочинку і санаторії; заклади культури і масові заходи в них, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У зоні проведення Операції об’єднаних сил сьогодні частково запрацювали два контрольні пункти в’їзду-виїзду через лінію розмежування. Йдеться про пропускні пункти "Станиця Луганська" та "Мар’їнка". Зокрема, у КПВВ "Станиця Луганська" (пішохідний) та "Мар’їнка" пропуск щоденно буде здійснюватися з 11:00 до 14:00.
Умови допуску осіб для перетину лінії розмежування:
- необхідно бути у захисній масці або респіраторі;
- слід дотримуватися соціальної дистанції;
- проведення обов’язкового температурного скринінгу;
- надання згоди на самоізоляцію, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації.
Від сьогодні бази відпочинку та санаторії можуть функціонувати, дотримуючись правил, які встановлюються Міністерством охорони здоров’я. При цьому бази відпочинку та санаторії запрацюють у регіонах, які відповідають необхідним показникам для переходу на наступний етап пом’якшення карантину.
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Тем более что красота это очень субъективно
А вот сэкономленные денежки это прям оно 😁
Прям отдельный документ как приложение к договору.
Я так думаю, были прецеденты, раз такой додаток сделали
Вообще в Украине, конечно, более откровенно одеваются женщины. Но это меняется, молодежь уже более консервативна большей частью
Имхо просто сексуальная революция в Украине произошла в 90-х, а не в 60-х как на Западе
Это ещё отголоски
Ну если на ФБ стали постить фоточки, то все пропало точно
и я признаю - дороги продолжают и сейчас строить неплохими темпами, но конечно работы еще очень много, слишком запущенные они у нас были.
местная инфраструктура развивалась во многом благодаря реформе децентрализации и вот тут я сейчас наблюдаю некоторое замедление - видно, что меньше стало денег в региональных бюджетах
Я живу в Германии, представляете, какая нагрузка на автобаны тут? Там такие потоки, в Германии авто много, больше 40 млн
А территория намного меньше Украины
Так что тут значит не очень хорошо дороги положены
Не знаю, кладут ли их сейчас лучше, коррупционных схем там по-прежнему очень много.
Сегодня на Донбассе +34 (где там тень?) Выбрано самое лучшее время. пропуск ежедневно будет осуществляться пропуск с 11:00 до 14:00. Источник: https://censor.net/n3200996
Речь идет о пунктах пропуска "Станица Луганская" и "Марьинка". В частности, в КПВВ "Станица Луганская" (пешеходный) и "Марьинка" Источник: https://censor.net/n3200996
Это если бы западную границу открыли 1 переход в Венгрии (тока пёхом) и один в Белоруси - тока на авто. Нах.
Самое трепещющее - пенсии. На время карантина кармільцам з Думбасу автоматически продлили все выплаты и отменили ВСЕ проверки. В дыре во всю идёт обналичка украинских карт за 10% Нацбанк не видит IP адресов перевода денег? Оставьте в покое мои тапочки.
а то что антирекорд по умершим (23-) и более 500 заболевших за последние сутки...так то фигня...так статистика...
Загадка: про что картиинка?
Подсказка - площади под красной и синей кривой - одинаковые.