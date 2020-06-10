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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у Бразилії встановлено черговий "рекорд" щодо кількості заражень за добу - 31 тис. осіб. Загалом у світі 7,3 млн інфікованих і 413,7 тис. жертв

COVID-19: у Бразилії встановлено черговий

Станом на ранок 10 червня у світі зареєстрували 7,3 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 7 323 918 випадків інфікування і 413 733 смерті через коронавірус.

COVID-19: у Бразилії встановлено черговий рекорд щодо кількості заражень за добу - 31 тис. осіб. Загалом у світі 7,3 млн інфікованих і 413,7 тис. жертв 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 114 148 (+1093 за добу), хворих - 2 045 549 (+19 056 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​742 084 інфікованих (+31 197 за добу) і 38 497 (+1185 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 485 253 особи (+8595 за добу), кількість смертей - 6142 (+171 за добу).

У Великій Британії - 289 140 хворих (+1741 за добу), померли 40 883 пацієнти (+286).

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В Іспанії зареєстрували 289 046 (+249 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків у країні не зафіксовано.

Індія випередила Італію за кількістю хворих: 276 146 (+10 218 за добу), 7750 летальних випадків (+277 за добу)

В Італії зафіксували COVID-19 у 235 561 (+283) особи. Померли 34 043 (+79) особи.

COVID-19: у Бразилії встановлено черговий рекорд щодо кількості заражень за добу - 31 тис. осіб. Загалом у світі 7,3 млн інфікованих і 413,7 тис. жертв 02

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня в Україні 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків.

Автор: 

Бразилія (279) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну и хрен с ними; какое это имеет отношение к Украине ?
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10.06.2020 08:59 Відповісти
а ты?
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10.06.2020 09:01 Відповісти
Я уже отвечал на этот вопрос вчера. Попроси куратора дать тебе ссылку.
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10.06.2020 09:02 Відповісти
Очередное подтверждение жара от этой гадости не спасает.
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10.06.2020 09:11 Відповісти
А давайте попробуем спрогнозировать....??? как по мне ....то Бразилия получит больше всех. А все из за упавшей станции маленьких зеленых. Честно скажу это их серьезно разозлило.
....Кхе, кхе, лично я бы не останавливался, если они уж начали.
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10.06.2020 09:19 Відповісти
опохмелись, ясность появится
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10.06.2020 09:35 Відповісти
Ай малядец, что напомнил. Кстати об упавшей станции возле Rais da Serra...с последующим взрывом. Не вздумайте выбрасывать или утилизировать желто зеленую слизь, которая должна быть повсюду после взрыва. Это базовая субстанция из которой восстанавливаются зеленые. Это основа уже для НАШЕГО! вируса. Ее нужно сразу же оправить в лаборатории. Как вы догадались все станции зеленых одновременно и ретрансляторы. Они непрерывно обмениваются друг с дружкой....нук вы поняли ход будущих событий...
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10.06.2020 12:31 Відповісти
 
 