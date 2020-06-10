COVID-19: у Бразилії встановлено черговий "рекорд" щодо кількості заражень за добу - 31 тис. осіб. Загалом у світі 7,3 млн інфікованих і 413,7 тис. жертв

Станом на ранок 10 червня у світі зареєстрували 7,3 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 7 323 918 випадків інфікування і 413 733 смерті через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 114 148 (+1093 за добу), хворих - 2 045 549 (+19 056 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​742 084 інфікованих (+31 197 за добу) і 38 497 (+1185 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 485 253 особи (+8595 за добу), кількість смертей - 6142 (+171 за добу).

У Великій Британії - 289 140 хворих (+1741 за добу), померли 40 883 пацієнти (+286).

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В Іспанії зареєстрували 289 046 (+249 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків у країні не зафіксовано.

Індія випередила Італію за кількістю хворих: 276 146 (+10 218 за добу), 7750 летальних випадків (+277 за добу)

В Італії зафіксували COVID-19 у 235 561 (+283) особи. Померли 34 043 (+79) особи.

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня в Україні 394 нові випадки COVID-19, померли 13 осіб, загалом зафіксували 27 856 випадків.