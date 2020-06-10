Шмигаль про економічну кризу в Україні: "Ми глибоко просіли... Непрості часи, можливо, ще попереду"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна перебуває на складному етапі економічної кризи. Травень і квітень були провалені з точки зору ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми глибоко просіли. Ми зараз перебуваємо на етапі відновлення і тут питання як швидко ми відновимося. Чи буде це в другому кварталі, чи ми вийдемо на зростання в третьому кварталі цього року. Тому важкий період триває, непрості часи, можливо, ще попереду", - заявив він.

Утім, Шмигаль вважає, що Україна перебуває в збалансованих умовах кредитно-грошової політики.

"Ми шукаємо, запровадили і продовжуємо запроваджувати механізми підтримки малого і мікробізнесу, який створює велику кількість робочих місць... Впевнений, що ми цей період пройдемо. Не просто, але ми розуміємо, як рухатися", - додав він.

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Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.