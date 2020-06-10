Шмигаль про економічну кризу в Україні: "Ми глибоко просіли... Непрості часи, можливо, ще попереду"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна перебуває на складному етапі економічної кризи. Травень і квітень були провалені з точки зору ВВП.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".
"Ми глибоко просіли. Ми зараз перебуваємо на етапі відновлення і тут питання як швидко ми відновимося. Чи буде це в другому кварталі, чи ми вийдемо на зростання в третьому кварталі цього року. Тому важкий період триває, непрості часи, можливо, ще попереду", - заявив він.
Утім, Шмигаль вважає, що Україна перебуває в збалансованих умовах кредитно-грошової політики.
"Ми шукаємо, запровадили і продовжуємо запроваджувати механізми підтримки малого і мікробізнесу, який створює велику кількість робочих місць... Впевнений, що ми цей період пройдемо. Не просто, але ми розуміємо, як рухатися", - додав він.
Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.
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Продовжити справу Уляни Супрун!!!
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https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU
Ну что фаны зюзиков готовы?
Или совсем недавно, буквально на днях вам обещали другое?
Продовжити справу Уляни Супрун!!!
Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій
П'ЯТНИЦЯ, 8 ТРАВНЯ 2020
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що медична реформа створена колишньою командою на чолі із в.о. міністра Уляною Супрун "не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров'я пацієнтів".
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/8/7250888/
Так кто неправ Степанов или Зюзя со Шмыгой?. Пусть теперь увольняют Степанова!
Так зачем было менять предыдущую власть, которая "держала" экономику, на трускавецких смешных акамедиков, которые довели страну до упадка во всех сферах???
Что в результате вы имеете теперь 73-процентный нарид? Чего добились?
А меняя, надо не в сказки кремлеботские верить и различать проходимцев
Ахрененно крутая отмазка.
Сра...ть ты хотел на бюджет и т. д. Покрайней мере Ваши действия об этом говорят.
Героям Слава!!! Слава Украине !!!
ну вот представьте, глав врачем в больнице поставили дворника имбецила, результат его работы сразу будет виден по заполнению морга))))
Де лалака, татьяна лайф, ннн, джамал, лєонід днєпр, всі ці бакси 13, альтаїри, меджики соми, укропи бандерівці, боуустуги, облікові записи, альтернатори і т.д. ?
Чому не співають осанну ?
Вони ж за це голосували ? Чи, може, хочуть заперечити твердження зе-прем*єра ?