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Шмигаль про економічну кризу в Україні: "Ми глибоко просіли... Непрості часи, можливо, ще попереду"

Шмигаль про економічну кризу в Україні:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна перебуває на складному етапі економічної кризи. Травень і квітень були провалені з точки зору ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми глибоко просіли. Ми зараз перебуваємо на етапі відновлення і тут питання як швидко ми відновимося. Чи буде це в другому кварталі, чи ми вийдемо на зростання в третьому кварталі цього року. Тому важкий період триває, непрості часи, можливо, ще попереду", - заявив він.

Утім, Шмигаль вважає, що Україна перебуває в збалансованих умовах кредитно-грошової політики.

"Ми шукаємо, запровадили і продовжуємо запроваджувати механізми підтримки малого і мікробізнесу, який створює велику кількість робочих місць... Впевнений, що ми цей період пройдемо. Не просто, але ми розуміємо, як рухатися", - додав він.

Читайте також: Україна очікує $2,1 млрд першого траншу МВФ уже цього місяця, - Шмигаль

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Автор: 

криза (418) економіка (929) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+76
Дорулилось зеленое стадо...до ручки...
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10.06.2020 08:55
+75
"... кароче... Пол вареника покажется вам сказкой" - подытожил Шморгаль
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10.06.2020 08:51
+57
Україна просіла рівно у той момент, клоун клоуна посадили у Президентське крісло!
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10.06.2020 09:11
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І хто винен у просіданні? Папєрєднікі? А що там про 500 тис. робочих місць чути?
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10.06.2020 13:17 Відповісти
Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.

Повернути бюджетну дисципліну після коронакризи
Тарифи на газ та опалення визначить "невидима рука ринку"
(тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати, включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.)
Зарплати в держкомпаніях: від кожного за здібностями, кожному за потребами

Гарантований мінімальний дохід

Подробиць щодо ГМД поки нема, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення їх адресності.

Крім стандартних тез про реалізацію заходів, передбачених пенсійною реформою 2017 року, у тексті меморандуму згадується зобов'язання Кабміну підготуватися до другого рівня пенсійної реформи.

Ціни зростатимуть повільно

Не допустити нового "банкопаду"
Криза 2014-2015 років привела до очищення банківської системи від фінустанов, не здатних працювати на ринку.

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.
Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку

Продовжити справу Уляни Супрун!!!

Приватизація повернеться

https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU

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10.06.2020 13:26 Відповісти
Продовжити справу Уляни Супрун!!!


https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU

Ну что фаны зюзиков готовы?
Или совсем недавно, буквально на днях вам обещали другое?
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10.06.2020 13:28 Відповісти
Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.
Продовжити справу Уляни Супрун!!!

Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій
П'ЯТНИЦЯ, 8 ТРАВНЯ 2020
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що медична реформа створена колишньою командою на чолі із в.о. міністра Уляною Супрун "не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров'я пацієнтів".
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/8/7250888/
Так кто неправ Степанов или Зюзя со Шмыгой?. Пусть теперь увольняют Степанова!
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10.06.2020 13:43 Відповісти
Зюзии подписали с МВФ все то, что за что они критиковали папиредников.
Так зачем было менять предыдущую власть, которая "держала" экономику, на трускавецких смешных акамедиков, которые довели страну до упадка во всех сферах???
Что в результате вы имеете теперь 73-процентный нарид? Чего добились?
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10.06.2020 13:48 Відповісти
Добились сменяемости власти. Кремлеботам не понять
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10.06.2020 14:27 Відповісти
Кремлеботы власть не меняют, путенг уже 20 лет не сменяем.
А меняя, надо не в сказки кремлеботские верить и различать проходимцев
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10.06.2020 14:33 Відповісти
Шмигаль про економічну кризу в Україні: "Ми глибоко просіли... Непрості часи, можливо, ще попереду" - Цензор.НЕТ 282
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10.06.2020 22:49 Відповісти
на данного зебила менять точно нельзя было. Даже я, который всегда критиковал петю, это понимал - и проголосовал против ставленника кремля. Как бы я петю и недолюбливал...
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11.06.2020 01:11 Відповісти
Дед Трохим..Говорят по телевизору..шо ЗЕЛЕНСКИЙ СПИСТИЛ ЗА ГОД 100 МОЛЛИАРДОВ ГРИВЕН......брешут наверное??
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10.06.2020 21:57 Відповісти
Списать свою не компетентность на последствия от вируса. Как же удобно а.
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10.06.2020 14:25 Відповісти
Списать не получится, получится только сбрехать. Если еще куча народа верит в галабародьку
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10.06.2020 14:35 Відповісти
А че так, пацаны?
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10.06.2020 14:27 Відповісти
Трудно плыть в соляной кислоте, трудно тебе, Дениска, особенно, когда не соображаешь.
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10.06.2020 14:44 Відповісти
интересно что бы сказал мишустин
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10.06.2020 14:45 Відповісти
Зебобикам, очень повезло с ковид-19.
Ахрененно крутая отмазка.
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10.06.2020 14:48 Відповісти
да, карантин очень своевременно прикрыл огромного пушного зверька в экономике, организованного новыми зелеными рылами в политике еще в середине 2019 года. Под это дело смогли надавить и на жалость МВФ. Везет пока что наркоману
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10.06.2020 16:19 Відповісти
Шмигаль про економічну кризу в Україні: "Ми глибоко просіли... Непрості часи, можливо, ще попереду" - Цензор.НЕТ 862
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10.06.2020 16:37 Відповісти
лучше что ты можешь сделать - подать в отставку
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10.06.2020 15:02 Відповісти
а шо такое? снова мыши?
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10.06.2020 16:21 Відповісти
Кажуть, що десь в районі осені в Україні буде повна ср*ка... Такая, що 90ті роки покажуться раєм.
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10.06.2020 16:22 Відповісти
шмаркля на початку року у Давосi про перспективи економiки в Українi при його вiслючому керiвництвi. ну Ви, панове,пам'ятаєте...


Шмигаль про економічну кризу в Україні: "Ми глибоко просіли... Непрості часи, можливо, ще попереду" - Цензор.НЕТ 5031
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10.06.2020 16:32 Відповісти
В общем того, кто обещает непростые времена - премьер-министром не назначают. Он просто не знает ни что делать, ни как делать. Это же посмешище.
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10.06.2020 17:17 Відповісти
Мы очень глубоко просел, когда в стране оказалось 73 % довбой@бів.
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10.06.2020 17:56 Відповісти
Команда Зеленского самая лучшая за все времена Украинской независимости. Если во время кризиса 2008 г. Тимошенко обвалила гривну в два раза. Вовремя войны 2014 г. Порошенко обвалил гривну в четыре раза, то нынешний мировой кризис, который Всемирный банк называл самым крупным после Второй Мировой войны, абсолютно не повлиял на гривну.
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10.06.2020 18:29 Відповісти
Лучше бы Гройсмана или Яценюка взяли в премьеры этот какой то никакой, наверное только Ахметову выгодный.
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10.06.2020 19:05 Відповісти
теперь все *********** на этот вирус это проста манна небесная для чиновников
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10.06.2020 19:36 Відповісти
гюльчатай, открой личико
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10.06.2020 20:43 Відповісти
Сволочь ты. 1210 и другие гавн..о законы против предпринимателей напринимал.
Сра...ть ты хотел на бюджет и т. д. Покрайней мере Ваши действия об этом говорят.

Героям Слава!!! Слава Украине !!!
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10.06.2020 20:48 Відповісти
Эпоха бедности закончилась и наступил песец?
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10.06.2020 22:11 Відповісти
страной правят зеленые имбецилы, ничего удивительного что страна в глубокой жопе))))
ну вот представьте, глав врачем в больнице поставили дворника имбецила, результат его работы сразу будет виден по заполнению морга))))
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10.06.2020 23:15 Відповісти
Эпоха ЗЕ-покращення...
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11.06.2020 01:09 Відповісти
А де ідейні зебіли ? Відзначилися лише кілька недалеких ?
Де лалака, татьяна лайф, ннн, джамал, лєонід днєпр, всі ці бакси 13, альтаїри, меджики соми, укропи бандерівці, боуустуги, облікові записи, альтернатори і т.д. ?
Чому не співають осанну ?
Вони ж за це голосували ? Чи, може, хочуть заперечити твердження зе-прем*єра ?
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11.06.2020 01:17 Відповісти
ще адвокатика і сулиму забула.
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11.06.2020 01:18 Відповісти
Вони за це заробляли... Хоча може і голосували теж.
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11.06.2020 03:24 Відповісти
Голосували.
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12.06.2020 07:25 Відповісти
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