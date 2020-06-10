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Новини Коронавірус і карантин
11 071 29

В Україні за добу - 525 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом зафіксовано 28 381 випадок

В Україні за добу - 525 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом зафіксовано 28 381 випадок

Станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19. За добу - 525 нових випадків. 23 людини померли від хвороби. Це найвищий показник смертності за добу в Україні з початку пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Днем раніше повідомлялося про 394 нові випадки захворювання COVID-19, 8 червня - про 463 нові випадки.

За добу померли 23 пацієнти (добою раніше - 13), загалом - 833.

За останню добу одужали 357 осіб (добою раніше - 217), всього - 12 769.

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Загалом в Україні зараз хворіють 14 779 осіб, що на 145 більше, ніж днем ​​раніше. Протягом двох тижнів, з 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисяч.

Найбільше нових випадків виявили у Волинській (101), Львівській (78) областях, Києві (57) та Житомирській (38) області.

У Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.

За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1192 випадки;
Волинська область — 1214 випадків;
Дніпропетровська область — 973 випадки;
Донецька область — 246 випадків;
Житомирська область — 973 випадки;
Закарпатська область — 1448 випадків;
Запорізька область — 502 випадки;
Івано-Франківська область — 1622 випадки;
Кіровоградська область — 562 випадки;
м. Київ — 3580 випадків;
Київська область — 1865 випадків;
Львівська область — 2289 випадків;
Луганська область — 54 випадки;
Миколаївська область — 309 випадків;
Одеська область — 1028 випадків;
Полтавська область — 276 випадків;
Рівненська область — 2122 випадки;
Сумська область — 198 випадків;
Тернопільська область — 1313 випадків;
Харківська область — 1338 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 520 випадків;
Чернівецька область — 3757 випадків;
Черкаська область — 501 випадок;
Чернігівська область — 320 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 червня 2020 року до Центру надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 67138 повідомлень про підозру на COVID-19.

В Україні за добу - 525 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом зафіксовано 28 381 випадок 01
В Україні за добу - 525 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом зафіксовано 28 381 випадок 02
В Україні за добу - 525 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом зафіксовано 28 381 випадок 03
В Україні за добу - 525 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом зафіксовано 28 381 випадок 04
В Україні за добу - 525 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом зафіксовано 28 381 випадок 05
В Україні за добу - 525 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом зафіксовано 28 381 випадок 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Странная логика: когда болело по 10-20 в день был жесточайшый карантин, а когда в день по 550 то все открывается Зебоб боится голодных бунтов?
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10.06.2020 09:02
+5
ЗЄ-логіка! Що тут дивного?
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10.06.2020 09:04
+5
23 смерті за добу... тут треба вже щось думати... аби було чим
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10.06.2020 09:07
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Странная логика: когда болело по 10-20 в день был жесточайшый карантин, а когда в день по 550 то все открывается Зебоб боится голодных бунтов?
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10.06.2020 09:02 Відповісти
ЗЄ-логіка! Що тут дивного?
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10.06.2020 09:04 Відповісти
Да потому что смертей от экономического кризиса в случае более длительного карантина будет еще больше.
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10.06.2020 09:10 Відповісти
Та ладно, спишуть на посуху і не врожай... Або скажуть що миші поїли разом з вагонами.
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10.06.2020 09:15 Відповісти
Тут для Вас на Цензорі опублікували черговий перл від Гугл перекладача:
"... взяв ніж і порізав потерпілого..." = "... взял чем и порезал потерпевшего..."
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10.06.2020 09:12 Відповісти
https://censor.net/user/447490 - наскiльки краще звучить!
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10.06.2020 09:32 Відповісти
Имхо это о нашей бездарной медицине. Наши "специалисты" думали, что это как грипп, так и карантин объявили для сезонного гриппа. А все не так...
А сейчас, как ни крути, экономика не тянет больше карантина...
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10.06.2020 09:39 Відповісти
На першій світлині датована серединою травня новина, як президент Бурундії (африканська екс-колонія Франції) вигнав та об'явив персонами нон-грата трьох експертів ВОЗ, звинувативши їх у (цитую):

"неприпустимому втручанні в його політику щодо коронавірусу".

На другій світлині вчорашня новина про те, що той самий президент Бурундії раптом помер від серцевого нападу.

На третій світлині недавно перекладена українською дуже варта уваги книга автора, що багато років пропрацював високооплачуваним експертом в різних проектах "допомоги та підтримки" недорозвинутих країн.

Там є цілий розділ присвячений так званим "шакалам" - працівникам спецслужб, або приватним найманцям, які влаштовували негаразди з місцевими посадовцями, що їх чомусь не змогли переконати експерти.

Правда, там мова йде не про ВОЗ, а про МВФ, МБРР і тому подібні здебільшого економічні інституції.

І негаразди тоді траплялись здебільшого техногенного характеру. Типу авіакатастроф чи терактів.

Фокус на здоров'ї - відносно свіжий тренд.
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10.06.2020 16:52 Відповісти
расслабились...
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10.06.2020 09:04 Відповісти
23 смерті за добу... тут треба вже щось думати... аби було чим
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10.06.2020 09:07 Відповісти
"...аби було чим "
в том и проблема.
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10.06.2020 09:14 Відповісти
А что тут придумаешь? Поздно пить Боржоми!
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10.06.2020 09:41 Відповісти
101 на Волыне...
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10.06.2020 09:07 Відповісти
Волына - ствол...
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10.06.2020 09:13 Відповісти
Пів тищі на добу і число не знижується.
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10.06.2020 09:35 Відповісти
Степанов, а ведь придет время и твои "заслуги" в области медицины будут оценены по достоинству. Рано или поздно. Не думаю, что в твою пользу.
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10.06.2020 09:42 Відповісти
Ой, кому не лень - посчитайте равновесие - число віявленіх = число віздоровевших+умерших
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10.06.2020 09:51 Відповісти
Что то жара не очень спасает вирус, правда ведь? Ато уже все ходят без масок утверждая что вирус боится лета. А прихожане РПЦ вообще утверждают что кто ходит в ихнюю церковь тот защищен. Правда тоже заболели поголовно и побежали почему то все в больницы но свою линию гнут как и раньше и хоть им кол на голове чеши
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10.06.2020 09:52 Відповісти
Піди причастися, поцілуй попу руку або дупу, оближи хреста і ікони з дверними ручками. Тобі все на користь.
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10.06.2020 11:16 Відповісти
В короноафера все менше людей вірить. І це радує.
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10.06.2020 13:45 Відповісти
я в интернете с его появления в украине да мне было сразу понятно было что это фейк потому что сайты что раньше про биткоин разгоняли начали резко в один день про этот вирус писать мне очевидно что через него нами манипулируют радовсхие лохи прогнулись и землю слили
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10.06.2020 19:47 Відповісти
Як думаєте чому ми не чуємо голоси правди від українських лікарів? А чуємо тільки європейських, російських і американських? А знаєте чому ? Тому що от що пише українських адвокат Олександр Гуміров :Ирина Кузняк говорил с несколькими. Минздрав собрал с них подписки с обязательством не разглашать данные о ситуации с коронавирусом и не вступать ни в какие разъясненияи дискуссии.
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10.06.2020 13:48 Відповісти
Вже немає літературних слів, аби висловити обурення. Ніхто не зважає, скільки людей померло, внаслідок не проведених операцій, а також збою у роботі поліклінік, що закриті й досі. Скільки людей померло від серцево-судинних, раку, туберкульозу тощо. Зараз виходить що крім коронавірусу, жодних хвороб немає. І всі як під копірку ходять у масках. Відчуття що перебуваєш в країні, де всі з'їхали з глузду. Живемо у дивні часи
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10.06.2020 13:53 Відповісти
карантин ****** как будто цель у них вносить хаос в нашу жизнь вымираем медленно откарантина померло больше чем от вируса
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10.06.2020 19:50 Відповісти
страная пандемия живу в киеве никто не заболел похоже на фейк это все люди умирают от чего угодно все валят на вирус помоему это первый ментально-политический вирус
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10.06.2020 19:43 Відповісти
Этот карантин имеет в первую очередь криминально-политический характер. Международные корпорации, в первую очередь фармацевтические через ВООЗ, а те через своих своих людей в правительствах, средства массовой информации запустили продуманный беспроигрышный фейк, который превзошел все ожидания. Коррумпированные политики и журналисты, непрерывно день и ночь кричали по зомбоящикам "ВСЕ УМРЕМ!" ТОЛЬКО КАРАНТИН СПАСЕТ НАС" Дальше даже толерантные политики, президенты, типа Зеленского думали "А черт его знает. Ведь все говорят. И мой Ляшко говорит. И даже Кличко говорит. Ужас! Катастрофа! Все заболеем и все умрем! Надо начинать карантин. А вдруг действительно катастрофа. Я не могу брать на себя такую ответственность. "Говорит же Ляшко, в результате реформ Супрун наша медицина на нуле. И если будет масса больных, то нам их класть некуда будет. Объявляет карантин!" В результате Украина 3 месяцы, как идиоты, стояла и не работали. Потом те кто поумнее разбежались по дачам . Вроде как в отпуске. В результате экономика Украины потеряла 32 лярда баксов и что будет осенью никто не знает. Вполне возможно не фейковая, а реальная экономическая катастрофа. Людям будет нечем зарплаты и пенсии платить.
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11.06.2020 05:32 Відповісти
В результате COVID-19 заболело и умерло на порядок меньше людей, чем от сезонного тривиального гриппа. По которому никто карантины не объявляет. Вот только потери мировой экономики измеряются триллионами. И экономика Украины и ее финансы под угрозой. А Ляшко где-то спрятался и молчит. Может пора начинать уголовное расследование по этому карантину
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11.06.2020 05:38 Відповісти
 
 