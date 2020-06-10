В Україні за добу - 525 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом зафіксовано 28 381 випадок

Станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19. За добу - 525 нових випадків. 23 людини померли від хвороби. Це найвищий показник смертності за добу в Україні з початку пандемії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Днем раніше повідомлялося про 394 нові випадки захворювання COVID-19, 8 червня - про 463 нові випадки.

За добу померли 23 пацієнти (добою раніше - 13), загалом - 833.

За останню добу одужали 357 осіб (добою раніше - 217), всього - 12 769.

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Загалом в Україні зараз хворіють 14 779 осіб, що на 145 більше, ніж днем ​​раніше. Протягом двох тижнів, з 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисяч.

Найбільше нових випадків виявили у Волинській (101), Львівській (78) областях, Києві (57) та Житомирській (38) області.

У Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.

За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1192 випадки;

Волинська область — 1214 випадків;

Дніпропетровська область — 973 випадки;

Донецька область — 246 випадків;

Житомирська область — 973 випадки;

Закарпатська область — 1448 випадків;

Запорізька область — 502 випадки;

Івано-Франківська область — 1622 випадки;

Кіровоградська область — 562 випадки;

м. Київ — 3580 випадків;

Київська область — 1865 випадків;

Львівська область — 2289 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 309 випадків;

Одеська область — 1028 випадків;

Полтавська область — 276 випадків;

Рівненська область — 2122 випадки;

Сумська область — 198 випадків;

Тернопільська область — 1313 випадків;

Харківська область — 1338 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 520 випадків;

Чернівецька область — 3757 випадків;

Черкаська область — 501 випадок;

Чернігівська область — 320 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 червня 2020 року до Центру надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 67138 повідомлень про підозру на COVID-19.











