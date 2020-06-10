В Україні за добу - 525 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом зафіксовано 28 381 випадок
Станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19. За добу - 525 нових випадків. 23 людини померли від хвороби. Це найвищий показник смертності за добу в Україні з початку пандемії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Днем раніше повідомлялося про 394 нові випадки захворювання COVID-19, 8 червня - про 463 нові випадки.
За добу померли 23 пацієнти (добою раніше - 13), загалом - 833.
За останню добу одужали 357 осіб (добою раніше - 217), всього - 12 769.
Загалом в Україні зараз хворіють 14 779 осіб, що на 145 більше, ніж днем раніше. Протягом двох тижнів, з 23 травня, цей показник залишався в межах між 13 і 14 тисяч.
Найбільше нових випадків виявили у Волинській (101), Львівській (78) областях, Києві (57) та Житомирській (38) області.
У Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.
За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1192 випадки;
Волинська область — 1214 випадків;
Дніпропетровська область — 973 випадки;
Донецька область — 246 випадків;
Житомирська область — 973 випадки;
Закарпатська область — 1448 випадків;
Запорізька область — 502 випадки;
Івано-Франківська область — 1622 випадки;
Кіровоградська область — 562 випадки;
м. Київ — 3580 випадків;
Київська область — 1865 випадків;
Львівська область — 2289 випадків;
Луганська область — 54 випадки;
Миколаївська область — 309 випадків;
Одеська область — 1028 випадків;
Полтавська область — 276 випадків;
Рівненська область — 2122 випадки;
Сумська область — 198 випадків;
Тернопільська область — 1313 випадків;
Харківська область — 1338 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 520 випадків;
Чернівецька область — 3757 випадків;
Черкаська область — 501 випадок;
Чернігівська область — 320 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 червня 2020 року до Центру надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 67138 повідомлень про підозру на COVID-19.
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"... взяв ніж і порізав потерпілого..." = "... взял чем и порезал потерпевшего..."
А сейчас, как ни крути, экономика не тянет больше карантина...
"неприпустимому втручанні в його політику щодо коронавірусу".
На другій світлині вчорашня новина про те, що той самий президент Бурундії раптом помер від серцевого нападу.
На третій світлині недавно перекладена українською дуже варта уваги книга автора, що багато років пропрацював високооплачуваним експертом в різних проектах "допомоги та підтримки" недорозвинутих країн.
Там є цілий розділ присвячений так званим "шакалам" - працівникам спецслужб, або приватним найманцям, які влаштовували негаразди з місцевими посадовцями, що їх чомусь не змогли переконати експерти.
Правда, там мова йде не про ВОЗ, а про МВФ, МБРР і тому подібні здебільшого економічні інституції.
І негаразди тоді траплялись здебільшого техногенного характеру. Типу авіакатастроф чи терактів.
Фокус на здоров'ї - відносно свіжий тренд.
в том и проблема.