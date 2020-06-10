За добу на Львівщині виявили 78 нових випадків COVID-19, загалом 2289 інфікованих і 80 померлих, - міськрада

Станом на ранок 10 червня у Львові та Львівській області підтверджено 2289 випадків інфікування коронавірусом, з них 80 - летальних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 5070 осіб, госпіталізовані - 782, на амбулаторному лікуванні - 4288 осіб, виписані - 598 осіб. Зараз у лікарні перебуває 178 осіб, з них у реанімації - 7 осіб, на апараті ШВЛ - 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2162 осіб, 71 людина померла. 524 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 324 ПЛР-тести, з яких 41 - позитивний (серед них 23 - це мешканці Львова).

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