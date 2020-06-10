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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 78 нових випадків COVID-19, загалом 2289 інфікованих і 80 померлих, - міськрада

За добу на Львівщині виявили 78 нових випадків COVID-19, загалом 2289 інфікованих і 80 померлих, - міськрада

Станом на ранок 10 червня у Львові та Львівській області підтверджено 2289 випадків інфікування коронавірусом, з них 80 - летальних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 5070 осіб, госпіталізовані - 782, на амбулаторному лікуванні - 4288 осіб, виписані - 598 осіб. Зараз у лікарні перебуває 178 осіб, з них у реанімації - 7 осіб, на апараті ШВЛ - 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2162 осіб, 71 людина померла. 524 пацієнти одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 324 ПЛР-тести, з яких 41 - позитивний (серед них 23 - це мешканці Львова).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу - 525 нових випадків COVID-19, померли 23 людини, загалом зафіксовано 28 381 випадок

За добу на Львівщині виявили 78 нових випадків COVID-19, загалом 2289 інфікованих і 80 померлих, - міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2425)


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в цій статистиці є людина,в якої кров взяли 28 травняі, вчора подзвонили і сказали що є ковід,а він вже давно здоровий,ті 78 чоловік були хворі(може) в кінці травня
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10.06.2020 09:20 Відповісти
А ще 7 поставили ковід посмертно. Тепер можна померти від будь-якої лікарської помилки і результат буде один- ковід.
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10.06.2020 12:27 Відповісти
 
 