У програмі співпраці з МВФ немає вимог щодо підвищення комунальних тарифів, - Шмигаль

Українці в наступному опалювальному сезоні можуть менше заплатити за комунальні послуги, тому що ринкова ціна на газ нижча за ту, яка закладена в нинішніх тарифах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ефірі "Україна 24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у новій програмі співпраці України з Міжнародним валютним фондом немає жорстких вимог з конкретних речей, зокрема, підвищення комунальних тарифів в Україні.



"Є прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні - антикорупційні речі, виважена грошова бюджетна політика. Щодо якихось змін цін і тарифів - це теж не прописано. Воно і не може бути прописано, це внутрішня справа України", - сказав глава уряду.

Водночас Шмигаль зазначив, що в Україні ціни на електрику, газ і опалення - ринкові.

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За фактом, ринкова ціна газу сьогодні становить 3200, і не видно перспектив її значного зростання. Чому українці в наступному опалювальному сезоні повинні переплачувати за опалення, якщо в тарифах закладено 6500 грн за газ? Тут виникає запитання у тому, щоб ми ставили справедливу ціну. Якщо ціна падає, то вона повинна падати і для населення в тому числі і в тарифі на опалення", - підкреслив він.



