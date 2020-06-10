У програмі співпраці з МВФ немає вимог щодо підвищення комунальних тарифів, - Шмигаль
Українці в наступному опалювальному сезоні можуть менше заплатити за комунальні послуги, тому що ринкова ціна на газ нижча за ту, яка закладена в нинішніх тарифах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ефірі "Україна 24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, у новій програмі співпраці України з Міжнародним валютним фондом немає жорстких вимог з конкретних речей, зокрема, підвищення комунальних тарифів в Україні.
"Є прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні - антикорупційні речі, виважена грошова бюджетна політика. Щодо якихось змін цін і тарифів - це теж не прописано. Воно і не може бути прописано, це внутрішня справа України", - сказав глава уряду.
Водночас Шмигаль зазначив, що в Україні ціни на електрику, газ і опалення - ринкові.
За фактом, ринкова ціна газу сьогодні становить 3200, і не видно перспектив її значного зростання. Чому українці в наступному опалювальному сезоні повинні переплачувати за опалення, якщо в тарифах закладено 6500 грн за газ? Тут виникає запитання у тому, щоб ми ставили справедливу ціну. Якщо ціна падає, то вона повинна падати і для населення в тому числі і в тарифі на опалення", - підкреслив він.
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сдается мне, осенью, под местные выборы (если не разродятся еще какими-нибудь) до нового года попытаются продержать старые тарифы (не снижая и не приводя к рыночным)))...а уж потом...чтоб отбить бабки и за выборы и за "проседания и приседания"))) начнут щипать наши карманы...
ЗЄ-тарифи! Кінець епохи бідності!
трудового стажа до 40 лет
ЗеГниды обувают лохов
Шнырьгаль, шо ты будешь петь после повышения.Ну, если досидишь до этого в своем кресле.
Ваш Шмыга
наверное про шмыгаля не знают....