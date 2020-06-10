УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7876 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця з МВФ
1 075 23

У програмі співпраці з МВФ немає вимог щодо підвищення комунальних тарифів, - Шмигаль

У програмі співпраці з МВФ немає вимог щодо підвищення комунальних тарифів, - Шмигаль

Українці в наступному опалювальному сезоні можуть менше заплатити за комунальні послуги, тому що ринкова ціна на газ нижча за ту, яка закладена в нинішніх тарифах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ефірі "Україна 24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у новій програмі співпраці України з Міжнародним валютним фондом немає жорстких вимог з конкретних речей, зокрема, підвищення комунальних тарифів в Україні.

"Є прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні - антикорупційні речі, виважена грошова бюджетна політика. Щодо якихось змін цін і тарифів - це теж не прописано. Воно і не може бути прописано, це внутрішня справа України", - сказав глава уряду.

Водночас Шмигаль зазначив, що в Україні ціни на електрику, газ і опалення - ринкові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про економічну кризу в Україні: "Ми глибоко просіли... Непрості часи, можливо, ще попереду"

За фактом, ринкова ціна газу сьогодні становить 3200, і не видно перспектив її значного зростання. Чому українці в наступному опалювальному сезоні повинні переплачувати за опалення, якщо в тарифах закладено 6500 грн за газ? Тут виникає запитання у тому, щоб ми ставили справедливу ціну. Якщо ціна падає, то вона повинна падати і для населення в тому числі і в тарифі на опалення", - підкреслив він.

Автор: 

МВФ (3069) тарифи (2030) Шмигаль Денис (4572)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
значит будут повышать.
показати весь коментар
10.06.2020 09:24
+4
Интересно сколько переплатили украинцы за отопление учитывая что весь отопительный период тариф считался по более дорогому газу чем он был на самом деле.
показати весь коментар
10.06.2020 09:15
+4
Тобто підвищення суто ваша ЗЄ-ініціатива. Зрозуміло.
ЗЄ-тарифи! Кінець епохи бідності!
показати весь коментар
10.06.2020 09:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там - нет... а вы повысьте !!!))) (ну по просьбе...этих...трудящихся... ахметок и каламойш))))
показати весь коментар
10.06.2020 09:13 Відповісти
"В тарифах на отопление все еще цена на газ заложена, например, 6500 гривен. По факту, рыночная цена газа сегодня составляет 3200, и не видно перспектив ее значительного роста. Почему украинцы в следующем отопительном сезоне должны платить больше 6500 гривен?"
показати весь коментар
10.06.2020 09:16 Відповісти
а я знаю?...
сдается мне, осенью, под местные выборы (если не разродятся еще какими-нибудь) до нового года попытаются продержать старые тарифы (не снижая и не приводя к рыночным)))...а уж потом...чтоб отбить бабки и за выборы и за "проседания и приседания"))) начнут щипать наши карманы...
показати весь коментар
10.06.2020 09:22 Відповісти
Интересно сколько переплатили украинцы за отопление учитывая что весь отопительный период тариф считался по более дорогому газу чем он был на самом деле.
показати весь коментар
10.06.2020 09:15 Відповісти
А жаль, что нету. Зебилы должны страдать
показати весь коментар
10.06.2020 09:22 Відповісти
Тобто підвищення суто ваша ЗЄ-ініціатива. Зрозуміло.
ЗЄ-тарифи! Кінець епохи бідності!
показати весь коментар
10.06.2020 09:22 Відповісти
У програмі співпраці з МВФ немає вимог щодо підвищення комунальних тарифів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6724
показати весь коментар
10.06.2020 09:27 Відповісти
значит будут повышать.
показати весь коментар
10.06.2020 09:24 Відповісти
Розпродажу землі теж не було в вимогах МВФ, це ви самі запропонували як псевдореформу.
показати весь коментар
10.06.2020 09:24 Відповісти
В годы совдепии тоже такое практиковали...блин как всё начало вонять совдепией при новой власти,особенно во время изоляции в карантине.
показати весь коментар
10.06.2020 09:38 Відповісти
Як нема? За "Бариги" кожна праска кричала що є!
показати весь коментар
10.06.2020 09:33 Відповісти
Згідно з меморандумом МВФ, ціна на компослуги повинна бути ринковою - а оскільки ціни на енергоносії обвалились, то шмигалі мають понизити ці ціни. А воно каже - ціни на газ у 2 рази нижчі - нема причин до росту. Є велика причина для зниження! Дбл, бдь.
показати весь коментар
10.06.2020 09:33 Відповісти
Есть только требование Ахметова, которое эта тварь будет выполнять.
показати весь коментар
10.06.2020 09:40 Відповісти
будет повышение пенсионного возраста до 65 и соответственно
трудового стажа до 40 лет
ЗеГниды обувают лохов
показати весь коментар
10.06.2020 09:40 Відповісти
серйозно? Тепер, мабуть, Госдеп вимагає, а ви героїчно опираєтесь?
показати весь коментар
10.06.2020 09:46 Відповісти
У МВФ требований может и нет, а у Бени и Ажметки есть. Так что можно уже готовиться к повышению с осени. Если эти бараны говорят что не будут что-то делать, то через месяц-два сделают обязательно)
показати весь коментар
10.06.2020 09:53 Відповісти
але ахметка вимагає
показати весь коментар
10.06.2020 09:54 Відповісти
Интересно
Шнырьгаль, шо ты будешь петь после повышения.Ну, если досидишь до этого в своем кресле.
показати весь коментар
10.06.2020 09:56 Відповісти
Ты нам сказки не рассказывай ахметовец,почему мы платим нелепый пдв за газ?
показати весь коментар
10.06.2020 10:07 Відповісти
Требований нет, но мы вам коммуналку все равно повысим. Не благодарите.
Ваш Шмыга
показати весь коментар
10.06.2020 10:10 Відповісти
При Пєцику такоООго не було!!
показати весь коментар
10.06.2020 10:27 Відповісти
Интересно ЗЕленые пляшут:в тарифах 6500 грн при стоимости 3200 грн и население платит но абонентплату за газ на 24% всеравно поднимут
показати весь коментар
10.06.2020 10:43 Відповісти
та ты шо! У нас уже выкатили планы +9% на отопление и горячую воду....
наверное про шмыгаля не знают....
показати весь коментар
10.06.2020 11:41 Відповісти
 
 