За добу на COVID-19 захворіли 70 дітей і 49 медиків, загалом 2 073 дитини і 5 184 медпрацівники, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 073 дитини і 5 184 медичні працівники.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 525 осіб. З них 70 дітей і 49 медпрацівників. Було госпіталізовано 114 осіб", - зазначив міністр.

За словами Степанова, зафіксовано 123 летальні випадки. Одужали 357 пацієнтів.

"За всім час пандемії захворіли 28 381 особа. З них 2 073 дитини, а також 5 184 медпрацівники", - додав міністр.

Водночас протягом 12 769 осіб побороли коронавірус.

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