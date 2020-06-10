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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 70 дітей і 49 медиків, загалом 2 073 дитини і 5 184 медпрацівники, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 70 дітей і 49 медиків, загалом 2 073 дитини і 5 184 медпрацівники, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 073 дитини і 5 184 медичні працівники.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 525 осіб. З них 70 дітей і 49 медпрацівників. Було госпіталізовано 114 осіб", - зазначив міністр.

За словами Степанова, зафіксовано 123 летальні випадки. Одужали 357 пацієнтів.

"За всім час пандемії захворіли 28 381 особа. З них 2 073 дитини, а також 5 184 медпрацівники", - додав міністр.

Водночас протягом 12 769 осіб побороли коронавірус.

Також читайте: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

діти (5064) карантин (18172) лікарі (1287) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За словами колеги дружини медика, "самолікування" на дому одного хворого на КОВІД медика обійшлося в понад 10000грн. На додачу хворіє чоловік і дитина.
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10.06.2020 09:25 Відповісти
а що це для наших людей - копійки...
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10.06.2020 09:28 Відповісти
Звичайно, кінець епохи бідності...
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10.06.2020 09:31 Відповісти
Точно, ставка лікаря спеціаліста вищої кваліфікації 4200грн.
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10.06.2020 10:08 Відповісти
ну , тут я завжди кажу - Девушки бывают разные -як і Медики ...- деякі живуть як Керуючі Швейцарських Банків...
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10.06.2020 10:34 Відповісти
"...
Выздоровели 357 пациентов.

В то же время 12 769 человек побороли коронавирус.
..."
Источник: https://censor.net/n3201008

О чём это он? О том, что можно прекращать карантин?
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10.06.2020 09:26 Відповісти
на 1 Вересня напевне КАРАНТИН почнеться по-новому....- якщо не ранышше...
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10.06.2020 09:27 Відповісти
Чтобы у быдла и мысль не возникала поднимать голову коронабесы бьют по детям...
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10.06.2020 09:49 Відповісти
 
 