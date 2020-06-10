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За добу на COVID-19 захворіли 70 дітей і 49 медиків, загалом 2 073 дитини і 5 184 медпрацівники, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 073 дитини і 5 184 медичні працівники.
Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 525 осіб. З них 70 дітей і 49 медпрацівників. Було госпіталізовано 114 осіб", - зазначив міністр.
За словами Степанова, зафіксовано 123 летальні випадки. Одужали 357 пацієнтів.
"За всім час пандемії захворіли 28 381 особа. З них 2 073 дитини, а також 5 184 медпрацівники", - додав міністр.
Водночас протягом 12 769 осіб побороли коронавірус.
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Выздоровели 357 пациентов.
В то же время 12 769 человек побороли коронавирус.
..."
Источник: https://censor.net/n3201008
О чём это он? О том, что можно прекращать карантин?