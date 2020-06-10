Кількість активних хворих на COVID-19 за добу знизилася у 8 областях України та Києві, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу у восьми із 24 областей України та Києві, ще в трьох українських областях кількість хворих не змінилася, а в інших 13 - зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані сайту Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Волинській області, де досягнуто рекордного показника - 101 особа. Також понад 40 хворих за добу - у Києві та Львівській області, осіб, які видужали, - в Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

У 16 областях кількість осіб, які видужали від початку пандемії, перевищує кількість осіб, які нині хворіють. Кількість хворих перевищує 2 тисячі в м.Києві та Чернівецькій області, 1 тисячу - також у Київській та Львівській областях, а менше 10 хворих - у Полтавській і Херсонській областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 17 нових випадків захворювання на COVID-19 і 39 - одужання, зараз в області хворіє 405 осіб (на 22 менше за добу);

- у Волинській області - 101 випадок захворювання, 3 - смерті і 11 - одужання, зараз хворіє 867 осіб (на 87 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 2 випадки захворювання і 44 - одужання, зараз хворіє 278 осіб (на 42 менше за добу);

- у Донецькій області 11 осіб одужали, нових випадків захворювання і смерті зафіксовано не було, зараз хворіє 119 осіб;

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- у Житомирській області 38 нових випадків захворювання та по 1 випадку смерті й одужання, зараз хворіє 455 осіб (на 36 більше за добу);

- у Закарпатській області 23 особи захворіли, 1 померла і 22 одужали, зараз хворіє 787 осіб, як і напередодні;

- у Запорізькій області 3 особи захворіли, 1 померла і 6 одужали, зараз хворіє 191 особа (на 4 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 20 осіб захворіли, 1 померла, зараз хворіє 541 особа (на 19 більше за добу);

- у Києві підтверджено 57 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 60 - одужання, зараз у столиці хворіє 2515 осіб (на 4 менше за добу);

- у Київській області 29 осіб захворіли, 1 померла і 18 одужали, зараз хворіє 1232 особи (за добу на 10 більше);

- у Кіровоградській області 2 випадки смерті і 1 - одужання, зараз хворіє 109 осіб (на менше за добу);

- у Луганській області нових випадків захворювання, одужання та смерті не було, зараз хворіє 11 осіб;

- у Львівській області 78 нових випадків захворювання, 4 - смерті і 26 - одужання, зараз хворіє 1655 осіб (на 48 більше за добу);

- у Миколаївській області 4 особи одужали, нових випадків захворювання і смерті не було, зараз хворіє 103 особи;

- в Одеській області 18 осіб захворіли і 42 одужали, зараз хворіє 592 особи (на 24 менше за добу);

- у Полтавській області 2 людини захворіли, нових випадків одужання і смерті не було, зараз хворіє 7 осіб;

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- у Рівненській області 28 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 22 - одужання, зараз хворіють 962 особи (на 5 більше за добу);

- у Сумській області 1 людина одужала, нових випадків захворювання і смерті не було, зараз хворіють 34 особи;

- у Тернопільській області 8 нових випадків захворювання, видужалих і померлих не було, зараз хворіє 300 осіб (на 8 більше за добу);

- у Харківській області 33 нові випадки захворювання та 29 - одужання, зараз хворіє 658 осіб (за добу на 4 більше);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, зараз хворіє 4 особи;

- у Хмельницькій області 2 людини захворіли, 1 - померла, 10 - одужали, зараз хворіє 158 осіб (на 9 менше за добу);

- у Черкаській області 11 осіб захворіли, а 1 особа, яка раніше захворіла, померла, нині хворіє 136 осіб (на 10 більше за добу);

- у Чернівецькій області підтверджено 28 нових випадків захворювання на COVID-19, 5 випадків смерті та 21 випадок одужання, зараз в області хворіє 2429 осіб (на 2 більше, ніж напередодні);

- у Чернігівській області 16 нових випадків захворювання, нових випадків одужання і смерті не було, зараз хворіє 231 особа (на 16 більше за добу).

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