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Київ і 6 областей не можуть сьогодні перейти до пом'якшення карантинних заходів, - Ляшко
Показники інцидентності перевищують норму в Києві та 6 областях України.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
За словами санлікаря, пом'якшення карантину сьогодні відбуватиметься для тих областей, які досягли епідеміологічних критеріїв, визначених постановою Кабміну.
"Сьогодні маємо кілька областей, які не дотягують до показника інцидентності (12 на 100 тис. населення). Це місто Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області. Це ті області, які від сьогодні не можуть застосувати черговий етап пом'якшення карантинних заходів", - зазначив Ляшко.
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Николай Марченко #470125
показати весь коментар10.06.2020 10:20 Відповісти Мені подобається 0
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