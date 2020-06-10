Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак
Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак підкреслила, що хворих на коронавірусне захворюванням рятують своєчасне звернення до лікарів та карантинні заходи, а не апарати ШВЛ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це вона заявила під час брифінгу в Житомирській обласній дитячій лікарні.
"Рятує не апарат штучної вентиляції, а рятують своєчасне звернення та ті заходи карантину, які дають можливість стримати надходження в лікарню пацієнтів. Проблема була зі штучною вентиляцією тому, що пацієнти, які поступали у стаціонари, потребували не 2-5-10 днів лікування, як приблизно у середньостатистичному пацієнти при інших захворюваннях у відділеннях інтенсивної терапії, а 3-4 тижнів, а того парку обладнання немає", - зазначила Микичак.
За її словами, лікарні не мають такої кількості апаратів ШВЛ, аби вони були біля кожного пацієнта. Тож усі області мають розраховувати обладнання на тих пацієнтів, які можуть потребувати інтенсивної терапії.
Водночас, Микичак зауважила, що після закінчення пандемії COVID-19 частина апаратів ШВЛ у лікарнях просто не використовуватиметься, оскільки не буде такої потреби.
Як повідомлялося, наприкінці травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна на кошти Європейського інвестиційного банку закупить кілька сотень апаратів ШВЛ експертного класу і мобільні рентген-установки.
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Санитаркой она начала работать пол года назад.
А до этого, в том числе и в 1976 году, она собирала стеклотару.
Так вот же она. санитарка. инфа проверена. 1000 скреп
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