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Новини Коронавірус і карантин
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Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак

Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак підкреслила, що хворих на коронавірусне захворюванням рятують своєчасне звернення до лікарів та карантинні заходи, а не апарати ШВЛ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це вона заявила під час брифінгу в Житомирській обласній дитячій лікарні.

"Рятує не апарат штучної вентиляції, а рятують своєчасне звернення та ті заходи карантину, які дають можливість стримати надходження в лікарню пацієнтів. Проблема була зі штучною вентиляцією тому, що пацієнти, які поступали у стаціонари, потребували не 2-5-10 днів лікування, як приблизно у середньостатистичному пацієнти при інших захворюваннях у відділеннях інтенсивної терапії, а 3-4 тижнів, а того парку обладнання немає", - зазначила Микичак.

За її словами, лікарні не мають такої кількості апаратів ШВЛ, аби вони були біля кожного пацієнта. Тож усі області мають розраховувати обладнання на тих пацієнтів, які можуть потребувати інтенсивної терапії.

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Водночас, Микичак зауважила, що після закінчення пандемії COVID-19 частина апаратів ШВЛ у лікарнях просто не використовуватиметься, оскільки не буде такої потреби.

Як повідомлялося, наприкінці травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна на кошти Європейського інвестиційного банку закупить кілька сотень апаратів ШВЛ експертного класу і мобільні рентген-установки.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
https://rupor.info/news/157727/v-hersone-ot-koronavirusa-vyzdoroveli-vse-bolnye В Херсоне от коронавируса выздоровели все больные , санитарка этой больницы сказала что болела таким коронавирусом в 1976 году.
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10.06.2020 09:50
+2
"Одна санитарка сказала... "
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10.06.2020 10:05
+2
Она просто узнала этот коронавирус. Встречалась с ним в 1500 году - 100 пудов тот самый.
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10.06.2020 10:07
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https://rupor.info/news/157727/v-hersone-ot-koronavirusa-vyzdoroveli-vse-bolnye В Херсоне от коронавируса выздоровели все больные , санитарка этой больницы сказала что болела таким коронавирусом в 1976 году.
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10.06.2020 09:50 Відповісти
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10.06.2020 10:00 Відповісти
"Одна санитарка сказала... "
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10.06.2020 10:05 Відповісти
Она просто узнала этот коронавирус. Встречалась с ним в 1500 году - 100 пудов тот самый.
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10.06.2020 10:07 Відповісти
И шо интересно!
Санитаркой она начала работать пол года назад.
А до этого, в том числе и в 1976 году, она собирала стеклотару.
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10.06.2020 10:12 Відповісти
Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак - Цензор.НЕТ 5985

Так вот же она. санитарка. инфа проверена. 1000 скреп
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10.06.2020 10:24 Відповісти
"все на так однозначно, одна медсестра все сама видела и знаеть",- ваш вброс яркий пример рашистской пропаганды
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10.06.2020 10:27 Відповісти
0Й НЕ НАДО О ПОЛИТИКЕ
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10.06.2020 12:05 Відповісти
производуны аппаратов ИВЛ:
От коронавируса спасают не аппараты ИВЛ, а своевременное обращение к врачу и карантинные меры, - Микичак - Цензор.НЕТ 350
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10.06.2020 09:52 Відповісти
вивела з числа спасаючих чинників апарати ШВЛ
Скабєєва курить
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10.06.2020 10:02 Відповісти
от короны по версии минздрава спасает только живительная гомеопатия и позитивный настрой
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10.06.2020 10:08 Відповісти
не тільки
ще імбір, лимон та цибуля
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10.06.2020 10:47 Відповісти
Вот такто ребрята. Оказывается аппаратура, медикаменты, квалифицированные врачи оснащенные всем необходимым, наличие в продаже, повсеместно, средств защиты по вменяемым ценам, доступное тестирование населения от короны не спасают. Спасает своевременно обратиться к врачу (обратился и автоматически здоров), карантинные меры (это когда ты тупо сидишь дома за свой счет) и конечно позитивный настрой!!! Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, но нахиба нам тогда эта замминистра и вообще это министерство, если лечения они не предлагают и вообще не в нем дело?
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10.06.2020 10:06 Відповісти
Замість медичного обладнання з фонда по боротьбі з вірусом ми профінансуємо міліцію і будівництво доріг, бо гарно зекономили на цій боротьбі. Хочу нагадати, що цей фонд наповнюють за рахунок скасування субсидій, надбавок вчителям і бюджетів місцевого самоврядування - тобто за рахунок пересічного українця.
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10.06.2020 10:12 Відповісти
Медицина, по версии минздрава, нам нафик не нужна. Распилим бапки на ремонтах дорог, а пациентов полечим живительным плацебо
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10.06.2020 10:20 Відповісти
Судячи з статистики вірус дія вибірково - заражає цілеспрямовано лікарів. Унікальний український феномен.
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10.06.2020 10:08 Відповісти
Это Бог их наказал за издевательство над пациэнтами, бессовестные поборы и аморальность. Украинские "ликари" сами по себе феномен. Из кошмаров.
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10.06.2020 10:18 Відповісти
Подготавливают стадо к росту смертности.
Общий посыл:
"Это не мы виноваты, это вы сами виноваты."
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10.06.2020 10:09 Відповісти
От кори, полиомиелита, столбняка и других детских болезней спасает не вакцинация,
а противозачаточные средства.
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10.06.2020 10:09 Відповісти
Именно. А минздрав нужен не для организации эффективного здравоохранения, а чтоп брифинги давать и статистику смертности оглашать.
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10.06.2020 10:16 Відповісти
Украинский вариант кацапской Малышевой Где Зеленский находит этих идиотов ?
Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак - Цензор.НЕТ 1095
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10.06.2020 10:11 Відповісти
А чим він відрізняється від тих, кого знаходить?
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10.06.2020 10:13 Відповісти
есть быть точным - то смертность на ИВЛ при коронавирусе достигает 90%
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10.06.2020 10:14 Відповісти
Чтото мне эта тётя на фотке напоминает ту, что "вечернюю сказку" или "в гостях у сказки вела". Может ей туда и пойти: делать ничего не нужно настрополила причу, сложила руки и улыбаешься в камеру и сказки слушателям рассказываешь. Как раз про наш минздрав.
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10.06.2020 10:14 Відповісти
Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак - Цензор.НЕТ 3910
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10.06.2020 10:17 Відповісти
От коронавируса спасает именно НЕ ОБРАЩЕНИЕ К ВРАЧАМ! Так шансов выжить больше!
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10.06.2020 10:30 Відповісти
Від коронавірусу рятують не апарати ШВЛ, а своєчасне звернення до лікаря та карантинні заходи, - Микичак - Цензор.НЕТ 6110
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10.06.2020 10:41 Відповісти
большего дебилизма не сыскать-Замминистра здравоохранения Ирина Микичак подчеркнула, что больных коронавирусным заболеванием спасают своевременное обращение к врачам и карантинные меры, а не аппараты ИВЛ.(современная медицина достигла таких успехов с аферистами,что если здоровый человек обратится к врачам провести диагностику они обязательно ему диагностируют ту или инную болезнь ,а сейчас в тренде вирус с короной,...))
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10.06.2020 10:51 Відповісти
понятно, на аппараты ивл денег нет, пользуйтесь велосипедными насосами
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10.06.2020 11:24 Відповісти
 
 