Пєсков пояснив CNN низьку смертність від COVID-19 у РФ: Ми не занижуємо, просто наша система охорони здоров'я ефективніша

Низькі показники смертності від коронавірусу в Росії обумовлені не маніпуляціями зі статистикою, а ефективністю російської системи охорони здоров'я.

Про це в інтерв'ю CNN заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

Велика кількість виявлених випадків зараження COVID-19 в країні пояснюється масовим тестуванням на захворювання, пояснив представник Кремля. "Чим більше тестів ви проводите, тим більше виявляєте", - сказав він.

На питання журналіста каналу, чому статистика смертності в Росії порівняно з іншими країнами видається заниженою, Пєсков відповів: "Ні, я не згоден з цими оцінками. Ви ніколи не замислювалися про можливість того, що російська система охорони здоров'я є більш ефективною, що вона дозволяє зберегти життя більшої кількості людей?"

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