Пєсков пояснив CNN низьку смертність від COVID-19 у РФ: Ми не занижуємо, просто наша система охорони здоров'я ефективніша
Низькі показники смертності від коронавірусу в Росії обумовлені не маніпуляціями зі статистикою, а ефективністю російської системи охорони здоров'я.
Про це в інтерв'ю CNN заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
Велика кількість виявлених випадків зараження COVID-19 в країні пояснюється масовим тестуванням на захворювання, пояснив представник Кремля. "Чим більше тестів ви проводите, тим більше виявляєте", - сказав він.
На питання журналіста каналу, чому статистика смертності в Росії порівняно з іншими країнами видається заниженою, Пєсков відповів: "Ні, я не згоден з цими оцінками. Ви ніколи не замислювалися про можливість того, що російська система охорони здоров'я є більш ефективною, що вона дозволяє зберегти життя більшої кількості людей?"
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Уверен, он даже смог сам ПОВЕРИТЬ в собственные слова... секунд на десять.
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Гоголь Н.В. "Ревизор"
Я не раз чув фразу типу "А от раніше наші діди й баби були набагато здоровішими та майже не хворіли". А потім я одного разу полистав архівні записи 1947 року, в яких фіксувалася смерть людей: кожна четверта померла особа - особа до 18 років, причина: менінгіт, грип, запалення легенів, гангрена та інші хвороби, хоча дуже багато було дитячих смертей від вибуху мін чи ***********.