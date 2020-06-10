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Новини Співпраця з МВФ
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Затвердження програми з МВФ дозволить Україні отримати додатково майже $3 млрд від ЄС і Світового банку, - Мінфін

Затвердження програми з МВФ дозволить Україні отримати додатково майже $3 млрд від ЄС і Світового банку, - Мінфін

Затверджена Міжнародним валютним фондом (МВФ) нова програма stand-by відкриває Україні можливість отримати фінансування від інших партнерів.

Про це в колонці для Економічної правди написав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, від Світового банку за формулою 700 млн доларів + 300 млн доларів, макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,7 млрд євро = 500 млн євро + 1,2 млрд євро", - уточнив міністр.

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Він також додав, що співпрацю з МВФ варто розглядати як елемент довіри і позитивних очікувань щодо майбутньої виваженої економічної політики.

Автор: 

Світовий банк (814) кредит (3825) МВФ (3069) Мінфін (3641) Євросоюз (13398) Марченко Сергій (577)


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Топ коментарі
+1
Мрази,где это кредиты называют помощью?
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10.06.2020 10:08
+1
Це як що наша Галабароцька МВФу сраку не покаже.
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10.06.2020 10:09
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Мрази,где это кредиты называют помощью?
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10.06.2020 10:08 Відповісти
с такой процентной ставкой это помощь. другое дело что и помощь надо отдавать
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10.06.2020 10:35 Відповісти
Да никогда уровень процставки не сделает из кредита помощь,кредит и помощь - это разные слова с абсолютно разными значениями,превратить кредит в помощь это все равно что сказать - оттенок вашего коричневого говна позволяет назвать эту субстанцию сочной котлеткой.
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10.06.2020 12:33 Відповісти
ага, вот допустим тебя припекло, срочно деньги нужны, ты бежишь к друзьям занимать много денег на год (и даже с процентом, бо инфляция) - а потом такой, эта ваша помощь не помощь была, фи...
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10.06.2020 13:03 Відповісти
кредит в обычное время это кредит, а кредит когда тебе очень надо и отдать ты неизвестно или сможешь... то это помощь
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10.06.2020 13:04 Відповісти
Демагогия и оправдашки - это не аргументы.
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10.06.2020 13:11 Відповісти
это реальность, а у тебя демагогия про котлетки )
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10.06.2020 13:14 Відповісти
Называть серое горячим,а сладкое жидким это не реальность, это идиотизм.
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10.06.2020 13:18 Відповісти
да, все идиоты, пишут макрофинансовая помощь, и тут один умник выискался )
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10.06.2020 13:23 Відповісти
Це як що наша Галабароцька МВФу сраку не покаже.
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10.06.2020 10:09 Відповісти
Украина каждый год отдает больше чем берет, вот они радуются получению пары миллиардов зелени а тем временем в этом году в бюджет заложен возврат более 400 млрд грн кредиторам.
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10.06.2020 10:12 Відповісти
А эти как наркоманы на игле, все кредиты гребут, вот только кто отдавать будет.
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10.06.2020 10:27 Відповісти
И что в будущем отдадут взамен на новые кредиты?
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10.06.2020 10:30 Відповісти
не это ли экономическое чудо о котором говорил зеля. кредиторы выстроились в очередь, няни не успевают считать бабло
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10.06.2020 10:33 Відповісти
Сколько в этой ветке руснявых плачет по кредиту, аж улыбнуло.
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10.06.2020 10:55 Відповісти
А как насчёт бездефицитного бюджета?
Чтобы траты ограничить заработанным, а не кредиты проедать?
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10.06.2020 11:31 Відповісти
 
 