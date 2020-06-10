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Затвердження програми з МВФ дозволить Україні отримати додатково майже $3 млрд від ЄС і Світового банку, - Мінфін
Затверджена Міжнародним валютним фондом (МВФ) нова програма stand-by відкриває Україні можливість отримати фінансування від інших партнерів.
Про це в колонці для Економічної правди написав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"Зокрема, від Світового банку за формулою 700 млн доларів + 300 млн доларів, макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,7 млрд євро = 500 млн євро + 1,2 млрд євро", - уточнив міністр.
Він також додав, що співпрацю з МВФ варто розглядати як елемент довіри і позитивних очікувань щодо майбутньої виваженої економічної політики.
Топ коментарі
+1 Edgar Degas
показати весь коментар10.06.2020 10:08
+1 Костянтин Залізняк
показати весь коментар10.06.2020 10:09
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